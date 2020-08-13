Facebook, COVID-19’la ilgili paylaşım yapanları önce uyaracak

Facebook artık koronavirüsü ile ilgili paylaşım yapanları, bir kez daha düşünmeleri için önce uyaracak. Bu sayede şirket, platformda yanlış ve güncelliğini kaybetmiş bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

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Facebook COVID-19’la ilgili haber paylaşanları uyaracak

Sosyal medya devi, salgın döneminde artan yalan yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Bundan sonra COVID-19’la alakalı paylaşım yapan kullanıcılar, paylaşımı tam yayınlamak üzereyken karşılarına kapsamlı bir uyarı penceresi çıkacak. Bu pencere kullanıcılara, o paylaşımdaki bilginin doğruluğunu araştırabilecekleri güvenilir kaynaklar sunuyor. Bunun yanı sıra uyarı penceresinde, kullanıcının paylaşacağı içeriğin Facebook’ta ilk olarak hangi tarihte paylaşıldığı bile yazıyor.

Facebook yaptığı resmi duyuruda, insanların paylaşmak istediği içeriğin güncelliğini ve doğruluğunu, paylaşmadan önce anlamasına yardımcı olmak istediğini söyledi. Aslında Facebook, Mart ayından beri platformda koronavirüsle ilgili komplo teorilerinin ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışıyor. Örneğin ülkemizde de kullanıma sunduğu COVID-19 Bilgi Merkezi‘nin yanı sıra, güvenilir sağlık kuruluşları tarafından onaylanan bilgileri haber kaynağının üst kısmına eklemişti.

Elbette ki bu yeni sistem, yanlış bilgilerin yayılmasını tamamen engellemeyecek. Çünkü kullanıcılar, uyarı penceresini geçip yine de o paylaşımı yapabiliyor. Ancak şirket, önemli ölçüde yanlış bilgi paylaşımını yavaşlatacağını düşünüyor.

Ayrıca Facebook yanlış bilgilerin yayılmasını önleyeyim derken, güvenilir bilgilerin de önüne geçmek istemediğini ifade etti. Bu nedenle devlete bağlı sağlık kuruluşlarından ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tanınmış küresel sağlık kuruluşlarından gelen bilgileri paylaşanlar, bu uyarı penceresiyle karşılaşmayacak.