Sosyal Medya
Facebook, COVID-19’la ilgili paylaşım yapanları önce uyaracak
Facebook artık koronavirüsü ile ilgili paylaşım yapanları, bir kez daha düşünmeleri için önce uyaracak. Bu sayede şirket, platformda yanlış ve güncelliğini kaybetmiş bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.
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Facebook COVID-19’la ilgili haber paylaşanları uyaracak
Sosyal medya devi, salgın döneminde artan yalan yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Bundan sonra COVID-19’la alakalı paylaşım yapan kullanıcılar, paylaşımı tam yayınlamak üzereyken karşılarına kapsamlı bir uyarı penceresi çıkacak. Bu pencere kullanıcılara, o paylaşımdaki bilginin doğruluğunu araştırabilecekleri güvenilir kaynaklar sunuyor. Bunun yanı sıra uyarı penceresinde, kullanıcının paylaşacağı içeriğin Facebook’ta ilk olarak hangi tarihte paylaşıldığı bile yazıyor.
Facebook yaptığı resmi duyuruda, insanların paylaşmak istediği içeriğin güncelliğini ve doğruluğunu, paylaşmadan önce anlamasına yardımcı olmak istediğini söyledi. Aslında Facebook, Mart ayından beri platformda koronavirüsle ilgili komplo teorilerinin ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışıyor. Örneğin ülkemizde de kullanıma sunduğu COVID-19 Bilgi Merkezi‘nin yanı sıra, güvenilir sağlık kuruluşları tarafından onaylanan bilgileri haber kaynağının üst kısmına eklemişti.
Elbette ki bu yeni sistem, yanlış bilgilerin yayılmasını tamamen engellemeyecek. Çünkü kullanıcılar, uyarı penceresini geçip yine de o paylaşımı yapabiliyor. Ancak şirket, önemli ölçüde yanlış bilgi paylaşımını yavaşlatacağını düşünüyor.
Ayrıca Facebook yanlış bilgilerin yayılmasını önleyeyim derken, güvenilir bilgilerin de önüne geçmek istemediğini ifade etti. Bu nedenle devlete bağlı sağlık kuruluşlarından ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tanınmış küresel sağlık kuruluşlarından gelen bilgileri paylaşanlar, bu uyarı penceresiyle karşılaşmayacak.
Haber
Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı
Facebook Lite uygulamasını iOS cihazlar için kapatma kararı aldı. Kullanıcılar artık ana Facebook uygulamasıyla hayatına devam etmek zorunda kalacak.
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Facebook Lite iOS’te artık çalışmayacak
Facebook, donanımsal olarak düşük özelliklere sahip telefonlar için piyasaya sürdüğü Facebook Lite‘ı iOS için kapattı. Bugünden itibaren uygulama artık App Store’da yer almıyor. Yüklemeye çalışanlar uygulamayı hiç bulamıyor veya “Uygulama ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı görüyorlar. Telefonunda yüklü olan kullanıcılar ise Facebook Lite’ın çalışmayacağına dair uyarı mesajıyla karşı karşıya kalıyorlar.
Bir Facebook sözcüsü, uygulamanın az sayıda kullanılmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyledi. Aslında Facebook Lite, piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Ancak son alınan karar, şirketin en azından iOS tarafında Lite uygulamasının kullanım oranından memnun olmadığını gösteriyor.
Uygulamanın kullanım oranının az olması beklenmedik bir gelişme değil. Zira adı üstünde “Lite” olduğu için telefonu yormaması gerekiyor ve bu nedenle ana uygulamada sunulan çoğu özellikten mahrum kalmak zorunda. Bu durum iPhone kullanıcılarını Facebook Lite uygulamasını kullanmaktan caydırdığı için, şirket artık iOS işletim sisteminde uygulamayı tutmanın anlamsız olduğunu düşünüyor.
Kararın şu an için Android cihazları etkilemediğini de belirtelim. Yani iPhone‘unuz yoksa, Facebook Lite‘ı hala kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak önümüzdeki günlerde Android cihazlar için de desteğin kesilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte Facebook’un bir başka uygulaması olan Messenger Lite’ın hala iOS’te kapanmadığını ve kullanılabilir olduğunu da ekleyelim.
Sosyal Medya
Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor
Instagram, Amerika Birleşik Devletleri‘nde 100 milyon kullanıcısının biyometrik verilerini yasa dışı şekilde toplayıp bunları kötüye kullanmakla suçlanıyor.
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Instagram kullanıcı verilerini izinsiz toplamakla suçlanıyor
Facebook, şu sıralar anavatanında oldukça kritik ve can sıkıcı bir davayla karşı karşıya kalmış durumda. ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde Facebook aleyhine açılan yeni bir dava, şirketin 100 milyon Instagram kullanıcısının haberi olmadan biyometrik verilerini (parmak izi, yüz vb.) gizlice topladığını iddia ediyor.
Üstelik Instagram’ın tek vukuatı verileri toplamak da değil. Şirketin, topladığı 100 milyon kullanıcının biyometrik verileri üzerinden kazanç elde etmeye çalıştığı da ifade ediliyor. Aslında Facebook, böyle bir davayla ilk kez karşılaşmıyor. Kısa bir süre önce de aynı sebepten dolayı aleyhinde dava açılmış ve 650 milyon dolar ceza almıştı.
Peki bu sefer Facebook’u neler bekliyor? ABD’nin Illinois eyaletinin gizlilik yasaları, şirketlerin kendi kullanıcılarına ait buna benzer verilerini yasa dışı şekilde toplamasını yasaklıyor, aynı zamanda ihlal edilen her bir veri için 1.000 dolar ceza ön görüyor. Bu bağlamda eğer Instagram, dava sonucunda gerçekten haksız olduğuna karar verilirse, topladığı verilerin her biri için 1.000 dolar ceza ödemek zorunda kalacak.
Davayla alakalı Instagram ya da Facebook yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Yasa dışı şekilde toplandığı söylenen biyometrik verilerin gerçekten öyle olup olmadığına dair, şirketin nasıl bir savunma yapacağı da merak ediliyor.
Sosyal Medya
Twitter, otomatik çeviri özelliğini test ediyor
Twitter, kullanıcıların ana sayfada gördükleri tweet’i otomatik olarak kendi dillerine çevirebilmelerini sağlayan yeni özelliğini Brezilya’da test etmeye başladığını açıkladı.
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Twitter kullanıyorsanız, gördüğünüz yabancı dille atılmış tweetlerin hemen altında “Tweeti çevir” seçeneğinin yer aldığını biliyorsunuzdur. Bu özellik o tweeti saniyeler içinde kendi dilinize çevirebiliyor. Sosyal medya şirketi, şimdilerde çeviri özelliğinin kullanımını daha fazla kolaylaştırmak üzere çalışmalara başladığını açıkladı.
İlk olarak Brezilya’da test edilmeye başlanan otomatik çeviri işlevi sayesinde artık “Tweeti çevir” butonuna basmanıza gerek kalmadan, ana sayfanızdaki yabancı dille atılmış tweetler otomatik olarak sizin dilinize çevrilebilecek. Twitter, yeni özelliğini; “Takip ettiğiniz sohbetleri anlamayı kolaylaştırmak için, ana sayfanızda görünen diğer dillerdeki Tweetler için otomatik çeviriyi deniyoruz.” ifadeleriyle tanıttı. Ayrıca insanların farklı dillerdeki tweetleri çevirmesinin, şu haliyle çok zaman alabildiğini de vurguladı.
Ayrıca sosyal medya şirketi, otomatik çeviriyi şu an Brezilya‘da iki farklı şekilde deniyor. Kullanıcıların bir kısmı, otomatik olarak Portekizce’ye çevrilen tweetlerin sadece çevrilmiş halini ekranda görecek; diğer kısmı ise, tweetin hem orijinal halini hem de çevrilmiş halini birlikte ekranda görecek. Ayrıca Twitter, çevrilen tweetlerin altında “Google tarafından çevrildi” veya “Microsoft tarafından çevrildi” şeklinde bilgilendirme mesajı da yer alacağını söyledi.
Öte yandan kullanıcıların, yine de tweeti orijinal halinde görmek istemeleri durumunda, çeviriyi iptal etme imkanı da var. Twitter muhtemelen en iyi çeviri deneyiminin nasıl olduğuna karar verememiş olacak ki, otomatik çeviri özelliğini iki farklı şekilde deniyor ve kullanıcılara çeviriyi geri alma imkanı da sunuyor.