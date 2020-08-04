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TikTok’un sahibi ByteDance, Facebook’u hırsızlıkla suçladı
TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, yaptığı açıklamayla Facebook‘a çok sert eleştirilerde bulundu. ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyalarına öncülük etmek iddialarıyla suçluyor.
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ByteDance, Facebook’u fikir hırsızlığı ile suçladı
TikTok uygulamasını bünyesinde barındıran Çin merkezli ByteDance, son zamanlarda TikTok ile alakalı gündemdeki haberlere ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında Facebook‘a da çok sert eleştirilerde bulunan firma, kendilerinin küresel bir şirket olmasının önündeki engellemelere de değindi.
Hatırlanacağı üzere Facebook, geçtiğimiz ay TikTok tarzında çalışan kısa video paylaşım uygulaması Lasso‘yu duyurmuş, ancak kısa süre içinde kapatma kararı almıştı. Şimdilerde ise Instagram Reels özelliği ile TikTok‘a rakip olmayı amaçladığını biliyoruz. ByteDance ise, Facebook‘un bu hamlelerini fikir hırsızlığı olarak nitelendiriyor.
Çin merkezli firma, aynı zamanda kendilerinin küresel bir şirket olmayı taahhüt ettiklerini, ancak bu noktada bir sürü karmaşık ve hayal bile edilmesi zor problemlerle karşılaştıklarını belirtti. Bu problemler arasında yoğun siyasi saldırılar ve farklı kültürlerin bir araya gelmesinden doğan çatışmaların yanı sıra, Facebook‘un yaptığı karalama kampanyaları ve fikir hırsızlıkları yer alıyor.
ByteDance, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Küreselleşme vizyonuna hala bağlıyız ve Çin dahil global pazarlara yatırımları artırmaya devam ediyoruz. Yerel yasalara harfiyen uyuyoruz ve şirketimizin yasal haklarını korumak için, yasaların bize verdiği hakları kullanacağız.”
ByteDance‘in bu eleştirilerine Facebook kanadından henüz bir cevap gelmedi. Ancak iki şirket arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde alevleneceği düşünülüyor.
Diğer
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, devasa bir arka kamera modülü ile gelecek!
Samsung Galaxy S20 Ultra, modern amiral gemisi akıllı telefonların kamera modüllerinin çok büyük olabileceğini kullanıcılara göstermişti. Ardından Huawei P40 Pro‘da da bunun bir benzerini gördük. Bu iki telefonun çıkışının ardından üreticiler büyük kamera modulü koyma konusunda daha rahat davranmaya başladılar. Xiaomi ise yakında çıkacak olan Mi 10 Pro Plus isimli telefonunda en büyük kamera modüllerinden birini kullanacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus nasıl bir kamera modülü ile gelecek?
Bugün, Mi 10 Pro Plus için tasarlandığı tahmin edilen bir akıllı telefon kabı ortaya çıktı. Kabın üzerindeki “100X Infinity Zoom” ifadesi de görüntülendi. Kabın bu cihaza ait olması durumunda tıpkı Samsung ve Huawei amiral gemilerindeki gibi 100X zoomu bu telefonda görebiliriz. Bu devasa kamera modülü sadece boyutu nedeniyle değil, boyutun sebep olduğu kamera dizilimi ile de ilgi çekiyor. Örneğin, Mi 10 Pro Plus iki farklı optik zooma sahip ilk akıllı telefon olabilir. Veya çok büyük kamera sensörleri ile gelebilir. Bazı söylentiler de cihazın kamera modülünün altında ufak bir ekran olacağı yönünde.
Xiaomi, bu yıl Nisan ayında kutlamayı planladığı 10.yılını COVID-19 salgını nedeniyle kutlayamadı. Şirket, salgının ardından 11 Ağustos tarihinde ilk halka açık konuşmasını gerçekleştirecek. Burada şirketin 10 yıl içinde geliştirdiği teknolojilerin anlatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mi 10 Pro Plus, bu konferans sırasında resmi olarak duyurulabilir. Cihazın Pro modele göre önemli geliştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.
Haber
WhatsApp, yalan haberleri engelleyecek yeni özelliğini yayınladı
WhatsApp, kullanıcıların yalan haber paylaşımlarına karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla bugün yeni özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.
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WhatsApp, doğrudan internette arama yapmayı sağlayacak
WhatsApp‘ta artık kullanıcıların birbirine ilettiği link içerikli mesajlar çift ok simgesi ile etiketlenecek. Bugünden itibaren kullanıma sunulan yeni özellik, 5 veya daha fazla kişinin aynı anda birbirine ileterek gönderdiği mesajların yanına küçük bir arama simgesi koyuyor. Bu arama simgesine tıkladığınızda o ilgili haber doğrudan internette aratılıyor. Bu sayede WhatsApp, kullanıcıların komplo teorilerine ve yanlış haberlere karşı daha kolay bilgilenmesini amaçlıyor.
WhatsApp, paylaştığı ekran görüntüsünde özelliğin nasıl çalıştığını da gösterdi. Örnekte taze haşlanmış sarımsak suyunun koronavirüsünü yok ettiği haberinin paylaşıldığını görüyoruz. Haberin hemen yanında ise küçük bir arama simgesi var, bu simgeye tıklandığında Web’de Ara özelliği devreye giriyor ve o ilgili haber doğrudan Google‘a gönderiliyor. Bu sayede kullanıcı, sarımsak suyunun gerçekten koronavirüsüne karşı etkili olup olmadığını hemen o an kolaylıkla araştırabiliyor.
WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla geçtiğimiz aylarda bu tarz viral haberlerin iletilmesine yönelik çeşitli sınırlamalar da getirmişti. Son yaptığı bu hamleyle, insanların komplo teorilerinden kendilerini uzak tutmasını sağlamayı hedeflediğini anlıyoruz.
WhatsApp‘ın yeni özelliği bugünden itibaren ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika’da Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunuldu. Bununla birlikte WhatsApp, uçtan uca şifrelemeye sadık kalarak o mesajı kesinlikle görmediğini ifade etti.