TikTok’un sahibi ByteDance, Facebook’u hırsızlıkla suçladı

TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, yaptığı açıklamayla Facebook‘a çok sert eleştirilerde bulundu. ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyalarına öncülük etmek iddialarıyla suçluyor.

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ByteDance, Facebook’u fikir hırsızlığı ile suçladı

TikTok uygulamasını bünyesinde barındıran Çin merkezli ByteDance, son zamanlarda TikTok ile alakalı gündemdeki haberlere ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında Facebook‘a da çok sert eleştirilerde bulunan firma, kendilerinin küresel bir şirket olmasının önündeki engellemelere de değindi.

Hatırlanacağı üzere Facebook, geçtiğimiz ay TikTok tarzında çalışan kısa video paylaşım uygulaması Lasso‘yu duyurmuş, ancak kısa süre içinde kapatma kararı almıştı. Şimdilerde ise Instagram Reels özelliği ile TikTok‘a rakip olmayı amaçladığını biliyoruz. ByteDance ise, Facebook‘un bu hamlelerini fikir hırsızlığı olarak nitelendiriyor.

Çin merkezli firma, aynı zamanda kendilerinin küresel bir şirket olmayı taahhüt ettiklerini, ancak bu noktada bir sürü karmaşık ve hayal bile edilmesi zor problemlerle karşılaştıklarını belirtti. Bu problemler arasında yoğun siyasi saldırılar ve farklı kültürlerin bir araya gelmesinden doğan çatışmaların yanı sıra, Facebook‘un yaptığı karalama kampanyaları ve fikir hırsızlıkları yer alıyor.

ByteDance, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Küreselleşme vizyonuna hala bağlıyız ve Çin dahil global pazarlara yatırımları artırmaya devam ediyoruz. Yerel yasalara harfiyen uyuyoruz ve şirketimizin yasal haklarını korumak için, yasaların bize verdiği hakları kullanacağız.”

ByteDance‘in bu eleştirilerine Facebook kanadından henüz bir cevap gelmedi. Ancak iki şirket arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde alevleneceği düşünülüyor.