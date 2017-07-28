Facebook, ikinci finansal çeyrek raporlarını açıkladı ve bu raporlara göre şirketin durumu gayet iyi. Bu yaz mevsiminde kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti.

Facebook, 9.3 milyar$gelir ve 3.89$ net kar elde ettiğini açıkladı. Bu da şirketin geçen senenin aynı dönemine göre %71 daha fazla kar ettiği anlamına geliyor. Şirket bu sene içerisinde büyümesinde yavaşlama bekliyor çünkü Haber Akışı bölümünde reklam gösterecek yeri kalmadı.

Mark Zuckerberg yaptığı konuşmada şirketin reklam ve diğer kazanç sistemleri konusunda şirketin daha agresif olacağını ve mesajlaşma uygulamalarından gelir elde etmenin bir yolunu bulacağını açıkladı. Messenger ve WhatsApp’ın aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarın üzerinde olduğunu düşünürsek bu iki uygulama şirket için önemli bir gelir kapısı olacak.

Şirket bu sene video ve özel içerik konusunda önemli harcamalarda yaptı. Bu nedenle finansal yılın ikinci yarısında raporların nasıl olacağı merak konusu. 30 Haziran 2017 tarihi ile şirketin bünyesinde 20.658 çalışan bulunuyor. Çalışan sayısı geçen yıla göre %43 arttı. Ayrıca araştırma ve geliştirme faliyetlerine harcanan kaynak da 2016’nın aynı dönemine göre %25 yükseldi.