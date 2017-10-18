Facebook Canlı Video Yayınlarında, Ekran Paylaşabilme Özelliği Ekledi

Facebook Canlı Video Yayınlarında, Ekran Paylaşabilme Özelliği Ekledi

18 Ekim, 2017 Güncelleme, HABER, İnternet, Sosyal Medya, Uygulama, Yazılım 0 yorumlar

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Facebook canlı video yayınlarına, herhangi bir anons yapmadan sessizce ekran paylaşma özelliği getirerek, kullanıcılarını üçüncü parti yazılımlarından kurtarmış oldu.

Artık ekranınızı tek bir buton ile paylaşmanızı sağlayan özellik, dünya genelinde çoktan aktif edilmiş ve şimdiden bir çok kullanıcısının gönlünü almış durumda. Bu özelliği ilk defa kullanacak iseniz, butona bastıktan sonra yapmanız istenen tek şey “Facebook Ekran Paylaşma” uzantısını bilgisayarınıza yüklemek olacak. Yalnızca bilgisayarlar da kullanılabilecek olan özelliğin bütün bir ekranı, uygulama penceresi veya bir Chrome sekmesi paylaşma gibi seçenekleri de bulunmakta.

Facebook’un getirdiği bu yenilik kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamış olsa da, üçüncü parti yazılımları kadar net bir görüntü kalitesine sahip değilmiş gibi görünüyor.

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