Sosyal Medya
Facebook, aşı karşıtı reklamlara savaş başlattı
Facebook, platform içerisinde bundan böyle aşı kullanımını desteklemeyen reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu kararı halk sağlığı uzmanlarının aşı çalışmalarını desteklemek amacıyla aldığını belirtiyor.
İlginizi çekebilir: Facebook Messenger güncellendi: Yeni logo ve sade bir tasarım
Facebook, salı günü yaptığı resmi duyuruda artık koronavirüs aşılarına yönelik karşıt reklamları yasaklayacağını söyledi. Yeni reklam politikası, Facebook’taki aşı karşıtı grupların hızla devam eden artışını ve COVID-19 için yapılmakta olan aşı çalışmaları hakkındaki şüpheci yaklaşımların önünü kesmeyi hedefliyor.
Facebook, aşı karşıtı reklamları istemiyor!
“Amacımız, aşıların güvenliği ve etkililiğiyle ilgili mesajların geniş bir insan grubuna ulaşmasına yardımcı olurken, halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamaktır. Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz.”
Facebook sadece COVID-19 aşısına karşı olan reklamları değil, mevsimle grip aşıları hakkında yapılan olumsuz reklamları da yasaklayacağını belirtti. Ek olarak Facebook, UNICEF ile işbirliği kapsamında aşılamayı aktif olarak teşvik edeceğini ve insanları aşıya teşvik eden sitelere yönlendireceğini söyledi.
UNICEF yetkilisi Diane Summers de Facebook’la yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:
“Aşılar her zaman UNICEF için küresel bir öncelik olmuştur ve dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ettikçe daha da artacaktır. Facebook’la işbirliğimiz, aşı konusundaki yanlış bilgileri ele alma ve aşılama konusunda yankı uyandıran ve güven verici bilgileri paylaşma çabalarımızın bir parçasıdır.”
Facebook’un yeni reklam politikası, birkaç gün içinde tüm dünya çapında hayata geçecek.
Sosyal Medya
Facebook Messenger güncellendi: Yeni logo ve sade bir tasarım
Facebook, Messenger uygulamasında kapsamlı bir güncelleme yaptı. Güncelleme, alışılageldik mavi renkli logoyu mor ağırlıklı bir görünüme kavuşturmakla birlikte uygulama arayüzüne de ufak tefek dokunuşlar getiriyor.
İlginizi çekebilir: Instagram DM ve Facebook Messenger resmen birleşti!
Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için uzun süredir üzerinde çalıştığı yepyeni bir görünümü bugünden itibaren kullanıma sundu. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın logosu daha canlı renklere kavuştu, ayrıca varsayılan sohbet renginde de değişiklik yapıldı. Ek olarak Facebook, uygulamaya aşk gibi yeni sohbet temaları ve yeniden tasarlanan tepki verme özellikleri de kazandırdığını belirtti.
Yeni Messenger logosu ve tasarımı
Facebook, Messenger’ın yeni tasarımı hakkında hazırladığı kısa tanıtım videosunda Messenger’a getirdiği Birlikte İzle özelliğine ve karanlık tema gibi bazı yeni özelliklere odaklanıyor. Video ayrıca geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Instagram ile Messenger sohbet bölümlerinin birleştirilmesine de ışık tutuyor.
Tasarım değişikliğine ek olarak Facebook, Messenger’a vanish mode (kaybolma modu) aldı bir özellik de getirdiğini söyledi. Kaybolma modu, bir sohbetten ayrıldığınızda veya ilgili mesajı görüntüledikten sonra onun otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra birbirinden güzel selfie çıkartmaları da Messenger kullanıcılarının hizmetine sunuldu.
Yeni tasarım değişikliği bugünden itibaren dünya çapındaki Facebook Messenger kullanıcıları için yayınlandı. Ancak telefonunuza ulaşması birkaç gün sürebilir. Belirli aralıklarla App Store veya Google Play Store üzerinden güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var.
Sosyal Medya
Twitch Studio, sohbet katmanı ve geri sayım zamanlayıcı aracı ekliyor
Twitch, canlı yayın yazılımını daha fazla özellikle güncelledi. Bu da yayıncılara yayınlarını çarpıcı hale getirmek için daha fazla yol sağlayacak. Twitch Studio ile artık katmanları veya sahneleri kopyalayıp yapıştırabilir veya çoğaltabilirsiniz, böylece akışınızın görsel stilini daha tutarlı hale getirebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Twitch Prime servisi, isim değişikliğine gitti.
Twitch yeni özellikler neler sağlıyor?
Yayınınız sırasında genellikle web kamerası yayınınızı ekranın köşesine yerleştirdiğinizi varsayalım. Bazı oyunlar için alt ortada konumlandırmak istiyorsanız (yani, aramızda oturumu sırasında oyun kodunu örtmek için) bu tek ince ayar ile daha kolay bir şekilde bir sahne oluşturabilir ve yayının ortasında hızlıca ona geçebilirsiniz.Topluluğunuzdan gelen mesajların akışınız sırasında ekranda görünmesi için bir sohbet katmanı ekleme seçeneği de var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, panelleri bir yerden diğerine sürükleyerek yazılımın arayüzünü istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.
Twitch Studio artık bir geri sayım zamanlayıcısına sahip ve bu, bir parça takip eden yayıncılar için faydalı olacak. Yayınınızı başlatmak üzereyken takipçilerinizi uyarabilir, böylece zamanlayıcı biterken takipçilerine katılabilirler. Bu şekilde, gerçekten yayına başlamadan önce bazı izleyicileri yerinde tutmayı deneyebilirsiniz. Zamanlayıcı, hızlı koşucular için de yararlı olabilir. Özellikle bir Nintendo Switch ile konsol oyunlarını yayınlamak isteyenler için hayat biraz daha kolay olmalı. Twitch Studio artık kullanılabilir bir Ağ Cihazı Arayüzü kaynağı olup olmadığını, yani başka bir cihazdan bir yakalama kartıyla video paylaşıp paylaşmadığınızı otomatik olarak algılayabilir. Bu kaynağı sahnelerinize bir katman olarak ekleyebilirsiniz. Bu özellik, bir bilgisayarı oyun oynamak ve diğerini izlemek için kullanan kişiler için yararlı olabilir.
Tüm bu özelliklerden bazıları deneyimli yayıncıları hedef alıyor gibi görünüyor ve Twitch Studio‘yu daha fazla kişi için uygun bir seçenek haline getirebilir. Bu arada, Twitch kısa süre önce Soundtracks adlı bir aracı kullanıma sunmaya başladı. Bu da yayıncıların DMCA’nın yayından kaldırılması konusunda çok fazla endişelenmeden yayınlarında bir milyondan fazla lisanslı şarkıyı kullanmalarına olanak tanıyor.
Arttırılmış Gerçeklik
Snapchat, ilk ‘Yerel Lens’ işbirliğine dayalı AR Deneyimini başlattı
Haziran ayındaki İş Ortağı Zirvesi‘nde yaklaşan ‘Yerel Lensler’i duyurduktan sonra, Snapchat’in bu türdeki ilk aktivasyonu artık yayında. Snap’in yeni ‘City Painter ‘ işbirlikçi AR projesinin yeri ise Londra’daki Carnaby Street.
İlginizi çekebilir: Snapchat ve Tiktok, Instagram’ı geride bıraktı.
Snapchat yerel lensler ne özellikler içeriyor?
Giyilebilir AR açıkça teknolojide bir sonraki aşama ve henüz bu değişime nasıl ayak uydurulacağı net değil. Yerel Lensler aslında kullanıcıların gerçek dünyadaki bir konumun AR katmanı ile etkileşime girmesini sağlıyor. Mağazaların ve caddelerin üzerinde istediğiniz her şeyi sanal olarak boyayabilirsiniz ve daha sonra katkınız siteyi ziyaret eden diğer tüm Snapchat kullanıcıları tarafından görülebilir. Süreç, esasen Snapchat’in ‘Landmarkers’ AR seçeneğinin bir genişlemesi ve kullanıcıların Eyfel Kulesi, Buckingham Sarayı veya New York’taki Yassı Demir Binası gibi küresel simge yapılarla etkileşime giren Lensler uygulamasına olanak tanıyor.
Yerel Lensler aynı yaklaşımı uyguluyor. Ancak daha geniş ölçekte, AR’deki tüm sokakların haritasını çıkarır ve mekanın kalıcı, gelişen dijital bir yeniden yaratımını yaratıyor. Bu, nihayetinde, bir restoranın üzerine geldiğinizde bir menü kaplaması veya bir sinema izlerken oturum zamanları gibi tamamen yeni, etkileşimli AR deneyimlerine yol açabilir. Ancak şu anda Snap, tam AR uzay haritalamasının erken uygulama aşamasında. Bunun gibi etkileşimli dijital sanat alanları bu sürecin bir sonraki aşaması da tam olarak bu.
Facebook, 2017’de SLAM sanal sanat enstalasyonu projesiyle benzer deneyler yaptı, Snapchat de insanların ziyaret edebileceği belirlenmiş bir alana sanal olarak bir sanat eseri yerleştiren kendi dijital sanat ekranlarını test etti. Ancak Snap’in ilk kez etkileşimli bir öğe sunması, dijital kurulum araçlarını bir sonraki seviyeye taşıması, belirtildiği gibi, AR uygulaması için bir sonraki aşamaya işaret edebilir.
Muhtemelen, Snapchat’in geliştirebileceği veya geliştirmeyebileceği AR gözlüklerine de bağlanılabilir. Ancak Facebook kesinlikle Apple ile birlikte. Aslında, Snapchat’ın geçmişte Apple ile çeşitli AR araçları üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Spectacles ürününü kendi başına geliştirmek yerine, AR gözlüklerinde Apple ile ortaklık arayışında olabilir. Her iki durumda da, gerçek dünya alanlarıyla dijital etkileşim için bir sonraki aşamaya işaret eden başka bir ilginç gelişme. Ve bu, nihayetinde, yeni reklam ve sosyal yardım fırsatlarını aynı şekilde kolaylaştıracaktır.