Facebook, aşı karşıtı reklamlara savaş başlattı

Facebook, platform içerisinde bundan böyle aşı kullanımını desteklemeyen reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu kararı halk sağlığı uzmanlarının aşı çalışmalarını desteklemek amacıyla aldığını belirtiyor.

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Facebook, salı günü yaptığı resmi duyuruda artık koronavirüs aşılarına yönelik karşıt reklamları yasaklayacağını söyledi. Yeni reklam politikası, Facebook’taki aşı karşıtı grupların hızla devam eden artışını ve COVID-19 için yapılmakta olan aşı çalışmaları hakkındaki şüpheci yaklaşımların önünü kesmeyi hedefliyor.

Facebook, aşı karşıtı reklamları istemiyor!

“Amacımız, aşıların güvenliği ve etkililiğiyle ilgili mesajların geniş bir insan grubuna ulaşmasına yardımcı olurken, halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamaktır. Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz.”

Facebook sadece COVID-19 aşısına karşı olan reklamları değil, mevsimle grip aşıları hakkında yapılan olumsuz reklamları da yasaklayacağını belirtti. Ek olarak Facebook, UNICEF ile işbirliği kapsamında aşılamayı aktif olarak teşvik edeceğini ve insanları aşıya teşvik eden sitelere yönlendireceğini söyledi.

UNICEF yetkilisi Diane Summers de Facebook’la yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:

“Aşılar her zaman UNICEF için küresel bir öncelik olmuştur ve dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ettikçe daha da artacaktır. Facebook’la işbirliğimiz, aşı konusundaki yanlış bilgileri ele alma ve aşılama konusunda yankı uyandıran ve güven verici bilgileri paylaşma çabalarımızın bir parçasıdır.”

Facebook’un yeni reklam politikası, birkaç gün içinde tüm dünya çapında hayata geçecek.