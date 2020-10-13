Facebook Messenger güncellendi: Yeni logo ve sade bir tasarım

Facebook, Messenger uygulamasında kapsamlı bir güncelleme yaptı. Güncelleme, alışılageldik mavi renkli logoyu mor ağırlıklı bir görünüme kavuşturmakla birlikte uygulama arayüzüne de ufak tefek dokunuşlar getiriyor.

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Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için uzun süredir üzerinde çalıştığı yepyeni bir görünümü bugünden itibaren kullanıma sundu. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın logosu daha canlı renklere kavuştu, ayrıca varsayılan sohbet renginde de değişiklik yapıldı. Ek olarak Facebook, uygulamaya aşk gibi yeni sohbet temaları ve yeniden tasarlanan tepki verme özellikleri de kazandırdığını belirtti.

Yeni Messenger logosu ve tasarımı

Facebook, Messenger’ın yeni tasarımı hakkında hazırladığı kısa tanıtım videosunda Messenger’a getirdiği Birlikte İzle özelliğine ve karanlık tema gibi bazı yeni özelliklere odaklanıyor. Video ayrıca geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Instagram ile Messenger sohbet bölümlerinin birleştirilmesine de ışık tutuyor.

Tasarım değişikliğine ek olarak Facebook, Messenger’a vanish mode (kaybolma modu) aldı bir özellik de getirdiğini söyledi. Kaybolma modu, bir sohbetten ayrıldığınızda veya ilgili mesajı görüntüledikten sonra onun otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra birbirinden güzel selfie çıkartmaları da Messenger kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Yeni tasarım değişikliği bugünden itibaren dünya çapındaki Facebook Messenger kullanıcıları için yayınlandı. Ancak telefonunuza ulaşması birkaç gün sürebilir. Belirli aralıklarla App Store veya Google Play Store üzerinden güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var.