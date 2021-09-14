Otomotiv
Fabia temelli sedan Skoda Slavia, kamuflajlı olarak görüntülendi
Günümüzde küçük sınıf araçların artan kullanışlılıklarıyla, onlara olan ilgi de arttı. Skoda da halihazırda bu ilgi varken elini güçlendirmek isteyen bir diğer marka. Çek üreticinin küçük sınıftaki temsilcisi Fabia‘nın sedan versiyonu olarak söyleyebileceğimiz aracın bir prototipi test esnasında görüntülendi. MQB A0 mimarisini kullanması beklenen B segmenti sedanın, Skoda Slavia adını taşıması bekleniyor.
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İlk başlarda çıkan söylentilerde Slavia’nın sadece Hindistan pazarına özel olacağı söyleniyordu. Fakat ilerleyen zamanlarda ortaya çıkan raporlarda global pazara yönelik bir model olacağı bildirildi.
İçindekiler
Skoda Slavia’nın adı nereden geliyor?
Bu isimle ilk olarak 2020 yılındaki Skoda Slavia konseptiyle karşılaştık. Fakat şimdiki gibi Fabia temelli değil, Skoda Scala temeline sahipti. Skoda’nın stajyer öğrencilerinin yaptığı bu konseptte C segmenti hatchback, iki kapılı ve üstü açık bir “spider” model olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiki model ise Fabia’nın biraz daha uzun gövdeli ve daha büyük bagaj hacmine sahip bir araç olacak. Bu arada VAG zaten VW Polo‘nun dört kapılı sedanı olan Virtus gibi hatchback kırması sedanlara sahipti.
Prototipe baktığımızda aracın sağdan direksiyonlu olduğunu görüyoruz. Çünkü haberine başında da dediğimiz gibi Slavia, Hindistan pazarını da hedef alacak bir model olacak. Fakat tasarım ve kalite açısından en son Skoda modellerinden hiç bir farkı olmayacak. O konuda içiniz rahat olabilir.
Skoda Fabia’nın sedanı olacak dediğimiz araç, önden baktığımızda neredeyse Fabia’yla aynı görünüyor. En azından kamuflajın altından görebildiğimiz kadarıyla. Arka tarafa doğru baktığımızda ise uzayan gövdesi ile bazı ortak parçalar paylaşabileceği VW Virtus‘u görmüş gibi oluyoruz. Kardeşi Virtus’un gövdesinin 4482 mm uzunluğa sahip olduğunu da hatırlatarak, Slavia’nın boyutlarının ipucunu vermiş olalım.
Skoda Slavia’nın motor seçenekleri
Bilindiği üzere artık Skoda, dizel motor sunduğu model sayısını oldukça azalttı. Çek üretici, özellikle küçük ve kompakt sınıf modellerde yalnızca benzinli seçeneklerle ülkemizde satışta. Slavia’da küçük sınıf bir sedan olacağı için yalnızca benzinli motorlara sahip olacak. Üç silindirli 1.0 TSI motorlar, 95 ve 110 beygirlik versiyonlar halinde satılacak. Bu üniteler beş ileri veya altı ileri manuel şanzımanla alınabilecek, yedi ileri DSG ise opsiyon olacak. Model ailesinin en üstünde ise yalnızca DSG şanzıman ile alınabilen 150 beygirlik, dört silindirli 1.5 TSI motor bulunacak.
Skoda Slavia ne zaman tanıtılacak ve fiyatı ne kadar olacak?
B sınıfı sedan Skoda Slavia’nın, 2021 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen satışa çıkması 2022 yılının ikinci çeyreğini bulacak. Fiyat kısmına gelecek olursak, resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Fakat Fabia’nın sedan hali olacağını ve Scala’nın altında konumlandırılacak bir model olacağını düşünerek tahmin edebiliriz. Skoda Scala ülkemizde, 14 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, kampanyalı olarak 231 bin TL’den başlayan (1.0 TSI 110 beygir DSG) fiyatlara sahip. Bu yüzden Slavia‘nın fiyat listesinin 1.0 TSI 95 beygir manuel ile 150-200 bin TL arasından başlamasını bekleyebiliriz.
Kaynak: Carscoops, Skoda TR, Skoda DE
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Otomotiv
Tesla, camları silecekle değil lazerle temizlemeyi planlıyor!
Tesla bilindiği üzere birçok konuda otomotiv sektöründe dikkat çeken bir marka. Martı kanadı arka kapılar, devasa orta ekranlar, U şekilli direksiyon vs. gibi şeyleri standart araçlara uyguladı. Tabi bu saydıklarımı ilk yapan olmasa da geniş kitlelere yayılmasında büyük rolü var, onu ima etmek istedim aslında. Şimdi ise işi daha ileriye taşıyıp, “Bunun neyini değiştirebilirler ki?” dediğimiz bir konuya el atacak. Cam silecekleri!
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Otomobillerde kullanılan cam silecekleri neredeyse 1900’lü yılların başından beri bizlerle birlikte. O günlerde elle çalıştırılan silecekler, daha sonra emme manifoldu vakumuyla çalıştırıldı. Günümüzde ise bildiğimiz, elektrik gücüyle çalışır hale geldiler. Fakat ilk günden beri aynı şekilde, metal çubuk üzerindeki lastik şeridi şeklindeler. Kendi kendine gidebilen otomobilleri gördüğümüz şu günlerde bile hala aynı şekilde olmaları oldukça garip.
Tesla ise bugün, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi‘nden (USPTO) bu konu hakkındaki yeni patentini aldı. Bu patentte, lazer kullanılarak aracın cam yüzeylerinin kirlerden arındırılması üzerine kullanılacak sistem yer alıyor. Alınan patentin başlığı ise “Taşıtlarda ve Fotovoltaik Montajlarda Cam Yüzeylerde Biriken Kalıntıların Darbeli Lazerle Temizlenmesi” şeklinde. Açıklandığı üzere sistem, söz konusu yüzey üzerindeki kiri otomatik olarak algılayacak ve oldukça hassas bir seviyede darbeli bir lazer ışını patlatacak. Tabi bu bahsi geçen lazer gücü, camı geçip gidemeyecek şekilde olacak. Lazer gücünün hassaslığına dikkat çekilmesini, son yıllarda lazerle yapılan şovlar, ameliyatlar ve sanayi işlerine bakarak anlayabiliriz. Yani çok ince ayarsızlıklarda büyük sorunlarla karşılaşılabilir.
Bu patentte otomobil camları örnek gösterilse de başka yerlerde de kullanılabilir bir teknoloji aslında. Tesla’nın patent üzerinde yer verdiği arka plan yazısında, “Araçta bulunan bir kameranın lensinde yer alan kirler, görüntü almada hatalara neden olabilir.” şeklinde bir kısım da bulunuyor. Yani bu teknoloji, otonom araçların gelecekte daha güvenilir hale gelmesinde de büyük rol oynayabilir.
Ayrıca söz konusu patentin arka plan yazısının devamında, “Fotovoltaik paneller üzerindeki kir birikmeleri sebebiyle güneş panellerinin verimliliği azalabilir.” şeklinde bir kısım da var. Yani bu teknolojiyi otomobiller dışında evlerde, fabrikalarda ve güneş enerjisi kullanılan diğer her yerde kullanılabileceği iddia ediliyor.
Tesla’nın bu patent başvurusu günümüz için pek bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir. Fakat gün geçtikçe güneş panelleri ve elektrik enerjisi, hayatımızın birçok alanında kendine yeni yerler buluyor. Belki de gelecekte Musk’a büyük minnettarlık besleyeceğiz.
Kaynak: Carscoops, USPTO
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Haber
Gizli Bir Şirket Apple Car İçin Araç Test Tesisi Aldı!
Yakın zamanda ismi bilinmeyen bir şirket tarafından ABD’nin Arizona eyaletinde araç test tesisi satın alındı. Bu tesisin muhtemelen Apple Car için satın alındığı konuşuluyor.
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Test alanı, Phoenix, Arizona’nın hemen dışında bulunan 5.458 dönüm büyüklüğünde bir arsa. Yıllardır Route 14 Investment Partners LLC adında gizemli bir şirket tarafından kiralaık olarak kullanılıyordu. Route 14, tüm dış işlerini Greenberg Traurig hukuk bürosu tarafından yöneterek kimliğini şimdiye kadar iyi bir şekilde gizli tutmuştu.
Satın alma işlemi yalnızca birkaç ay önce ( bu yılın 25 Haziran’ında) gerçekleşmiş olsa da, Route 14, Apple’ın otomobil teknolojisi geliştirmek üzerinde çalıştığının keşfedilmesinden kısa bir süre sonra, 2015 yılında şirkete dahil edilmişti. O zamandan beri, hiç kimse araç test alanlarında neler olduğunu tam olarak bilmese de, şirket yıllardır alanı kiralıyor ve bu alanı da kullanıyor. Satın alma tapusu MacRumors tarafından keşfedildi ve söz konusu şirketin tüm alan 125 milyon dolara satın aldığını ve bunun nakit olarak ödendiğini gösteriyor.
Route 14’ün satın alımının satış tapusu üzerinde veya bu konuda kağıt üzerinde herhangi bir yerde Apple ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da, söylentilerin gerçeklere göre nispeten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz ancak bunu kanıtlar nitelikle bir detay var: Apple, Corporation Trust Company (CTC) içinde Route 14’ün de kayıtlı olduğu bir posta kutusuna sahip. Bu, Apple ve Route 14 arasındaki tek somut bağlantı faktörü olsa da, Apple’ın araba projesi etrafındaki son zamanlardaki hareket ve söylentilerin artışı, doğal olarak tüm bunları gündeme getiriyor. Apple, son derece gizli bir şekilde otomobil teknolojisi geliştirme yolunda iyi gidiyorsa, araçlarını verimli ve gizlilik içinde test etmek için böyle büyük kapasiteye ihtiyaç duyacaktır.
Perşembe günü, Apple’ın Japonya’dan LG Electronics ve Güney Kore’den SK Group da dahil olmak üzere Asyalı otomobil teknolojisi tedarikçileri ile iletişim halinde olduğu keşfedildi. Ancak bundan önce bile, Apple’ın aralarında LG, SK ve Hanwha’nın da bulunduğu bir dizi Güney Koreli şirketle konuştuğu yaygın olarak biliniyor. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü Apple, resmi olarak Mercedes’ten iki mühendisi “Özel Projeler Grubu” ile çalışmak üzere işe aldı. Bu hareketiyle birlikte Apple’ın otomobil endüstrisine girme planlarının inkar edilemez bir şekilde ilerlediği anlamına geliyor desek hiçte yanılmış sayılmayız. Global olarak bir çip krizinin olduğunu düşünürsek tahminler Apple’ın ilk otomobilini 2024 yılından önce çıkarmayacağını gösteriyor.
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