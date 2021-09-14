Fabia temelli sedan Skoda Slavia, kamuflajlı olarak görüntülendi

Günümüzde küçük sınıf araçların artan kullanışlılıklarıyla, onlara olan ilgi de arttı. Skoda da halihazırda bu ilgi varken elini güçlendirmek isteyen bir diğer marka. Çek üreticinin küçük sınıftaki temsilcisi Fabia‘nın sedan versiyonu olarak söyleyebileceğimiz aracın bir prototipi test esnasında görüntülendi. MQB A0 mimarisini kullanması beklenen B segmenti sedanın, Skoda Slavia adını taşıması bekleniyor.

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İlk başlarda çıkan söylentilerde Slavia’nın sadece Hindistan pazarına özel olacağı söyleniyordu. Fakat ilerleyen zamanlarda ortaya çıkan raporlarda global pazara yönelik bir model olacağı bildirildi.

Skoda Slavia’nın adı nereden geliyor?

Bu isimle ilk olarak 2020 yılındaki Skoda Slavia konseptiyle karşılaştık. Fakat şimdiki gibi Fabia temelli değil, Skoda Scala temeline sahipti. Skoda’nın stajyer öğrencilerinin yaptığı bu konseptte C segmenti hatchback, iki kapılı ve üstü açık bir “spider” model olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiki model ise Fabia’nın biraz daha uzun gövdeli ve daha büyük bagaj hacmine sahip bir araç olacak. Bu arada VAG zaten VW Polo‘nun dört kapılı sedanı olan Virtus gibi hatchback kırması sedanlara sahipti.

Prototipe baktığımızda aracın sağdan direksiyonlu olduğunu görüyoruz. Çünkü haberine başında da dediğimiz gibi Slavia, Hindistan pazarını da hedef alacak bir model olacak. Fakat tasarım ve kalite açısından en son Skoda modellerinden hiç bir farkı olmayacak. O konuda içiniz rahat olabilir.

Skoda Fabia’nın sedanı olacak dediğimiz araç, önden baktığımızda neredeyse Fabia’yla aynı görünüyor. En azından kamuflajın altından görebildiğimiz kadarıyla. Arka tarafa doğru baktığımızda ise uzayan gövdesi ile bazı ortak parçalar paylaşabileceği VW Virtus‘u görmüş gibi oluyoruz. Kardeşi Virtus’un gövdesinin 4482 mm uzunluğa sahip olduğunu da hatırlatarak, Slavia’nın boyutlarının ipucunu vermiş olalım.

Skoda Slavia’nın motor seçenekleri

Bilindiği üzere artık Skoda, dizel motor sunduğu model sayısını oldukça azalttı. Çek üretici, özellikle küçük ve kompakt sınıf modellerde yalnızca benzinli seçeneklerle ülkemizde satışta. Slavia’da küçük sınıf bir sedan olacağı için yalnızca benzinli motorlara sahip olacak. Üç silindirli 1.0 TSI motorlar, 95 ve 110 beygirlik versiyonlar halinde satılacak. Bu üniteler beş ileri veya altı ileri manuel şanzımanla alınabilecek, yedi ileri DSG ise opsiyon olacak. Model ailesinin en üstünde ise yalnızca DSG şanzıman ile alınabilen 150 beygirlik, dört silindirli 1.5 TSI motor bulunacak.

Skoda Slavia ne zaman tanıtılacak ve fiyatı ne kadar olacak?

B sınıfı sedan Skoda Slavia’nın, 2021 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen satışa çıkması 2022 yılının ikinci çeyreğini bulacak. Fiyat kısmına gelecek olursak, resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Fakat Fabia’nın sedan hali olacağını ve Scala’nın altında konumlandırılacak bir model olacağını düşünerek tahmin edebiliriz. Skoda Scala ülkemizde, 14 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, kampanyalı olarak 231 bin TL’den başlayan (1.0 TSI 110 beygir DSG) fiyatlara sahip. Bu yüzden Slavia‘nın fiyat listesinin 1.0 TSI 95 beygir manuel ile 150-200 bin TL arasından başlamasını bekleyebiliriz.

Kaynak: Carscoops, Skoda TR, Skoda DE