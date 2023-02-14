Geçtiğimiz hafta bu saatlerde ülkemizin 10 ili 7.6 ve 7.4 büyüklüğünde iki depremle sallandı. HWP ailesi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

İki gün önce sizlerle Türkçe Rap camiasının ünlü isimlerinden Şehinşah’ın yardım için bir parça çıkaracağını ve bu parçada başka ünlü rap sanatçılarının da olacağını paylaşmıştık. Özellikle Hidra ve Şehinşah olmak üzere Türkçe Rap camiası deprem bölgesine birçok yardım ulaştırdı. Ancak kendisini hümanist olarak tanımlayan Ezhel mahlasıyla bildiğimiz Sercan İpekçioğlu’ndan bir Tweet haricinde yardım görülmemişti.

Yakınlarını kaybedenlere sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. Güzel ülkemize geçmiş olsun #deprem — EZHEL (@derdoboi06) February 6, 2023

Başta Ezhel hayranları olmak üzere birçok insan bu durumu şiddetle kınadı. Gelen tepkiler üzerine Ezhel deprem bölgesine Ahbap aracılığıyla 100.000 Euro bağışta bulundu. Bu da 2.000.000 TL’ye denk düşüyor.

Ezhel’in bu yardımı tepkiler üzerine mi yaptığı yoksa gönülden mi yaptığı tartışma konusu olsa da geldiğimiz noktada önemli olan tek bir şey var: 2.000.000 TL deprem bölgesi için oldukça güzel bir bağış.

. @kivanctatlitug 950 bin ₺ ilk bir bağış daha yaptı @derdoboi06 100 bin Euro bağış yaptı 👏👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023