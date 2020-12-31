Exxen kullanıma açıldı: Ücretsiz üyelik nasıl açılır?

Exxen an itibarıyla resmen hayata gözlerini açtı. Normalde 1 Ocak 2021’de kullanıma açılmasını beklediğimiz platform, 3 saat önceden sürpriz bir şekilde izleyicilerin karşısına çıktı.

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Exxen, saat 21:00 itibarıyla yayın hayatına resmen başladı. 7 günlük ücretsiz deneme sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkan platforma, an itibarıyla https://www.exxen.com/tr adresinden erişilebiliyor. Exxen’de; Sihirli Annem, Konuşanlar, Şeref Bey, Tolgshow gibi uzun zamandır çok beklenen içerikler bulunuyor.

Acun Ilıcalı, Exxen’in kuruluş sürecinde kullanıcılara pek çok üyelik paketi sunulacağını belirtmişti. Reklamsız paketin yanı sıra fiyatı daha uygun olan reklamlı üyelik paketi de Exxen’in kullanıcıları ile buluşacak. Bunun yanı sıra Ilıcalı, tıpkı Spotify gibi platformlarda olduğu gibi öğrencilere de indirimli bir paket sunulacağını ifade etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha farklı üyelik seçenekleri de görebiliriz.

Peki Exxen platformunda ücretsiz 7 günlük deneme üyeliği nasıl açılır? Haberimizin devamında bu konudan bahsediyor olacağız.

Exxen ücretsiz üyelik nasıl alınır?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden Exxen’in web sitesine gidin. Sitenin orta kısmındaki Ad – Soyad ve e-posta bilgilerini doldurun. 7 Gün Ücretsiz İzle butonuna tıklayın. Sonra açılan sayfada şifre, telefon numarası gibi bilgileri doldurun. Tüm onay kutularını kabul edin ve devam edin. Sonraki sayfada da reklamsız sürüm veya reklamlı sürüm arasından bir seçim yapın. Sonraki sayfada da aylık veya yıllık üyelik arasından bir seçim yapın. Kart bilgilerinizi doldurun ve tüm işlemleri onaylayın.

Exxen üyelik ücreti ne kadar? (Aylık ve yıllık)

Exxen, tıpkı Netflix gibi kullanıcılara birden fazla üyelik ve fiyat seçeneği sunuyor. Bu noktada tek fark, Exxen’in reklamlı bir sürümü de olacak. Yani kullanıcılar reklamlı sürümünü aldıkları zaman, içeriklerde reklam da bulunacak. Tabii ki reklamlı sürümün fiyatı, reklamsız sürümün fiyatına göre daha ucuz. Tüm fiyat bilgilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

Reklamlı versiyonu olan Exxen: Aylık 9,90 TL (indirme özelliği yok)

Reklamsız versiyonu olan Exxen: Aylık 19,90 TL (indirme özelliği var)

Bunlarla birlikte Exxen’in yıllık üyelik alabileceğiniz bir versiyonu da bulunuyor. Yıllık versiyonun fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı versiyonu olan sürüm (Yıllık): 99,90 TL

Reklamsız versiyonu olan sürüm (Yıllık): 199,90 TL

Exxen’in deneme üyeliği süresi ne kadar?

Exxen’de 7 gün ücretsiz deneme üyeliği bulunuyor. Kullanıcılar Exxen’e hemen abone olduklarında 7 gün ücretsiz deneme sürümüne sahip olabiliyorlar.

Exxen’de hangi içerikler var?

An itibarıyla Exxen’de, bu zamana kadar Acun Ilıcalı tarafından açıklanan bütün diziler, filmler, programlar ve çocuk içerikleri var. Her ne kadar şimdilik kısıtlı bir içerik arşivine sahip olsa da, muhtemelen platform geliştikçe ve büyüdükçe daha fazla içeriğe ev sahipliği yapacaktır.

Exxen platformunda bulunan içeriklerin tam listesi: