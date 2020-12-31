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Exxen kullanıma açıldı: Ücretsiz üyelik nasıl açılır?
Exxen an itibarıyla resmen hayata gözlerini açtı. Normalde 1 Ocak 2021’de kullanıma açılmasını beklediğimiz platform, 3 saat önceden sürpriz bir şekilde izleyicilerin karşısına çıktı.
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Exxen, saat 21:00 itibarıyla yayın hayatına resmen başladı. 7 günlük ücretsiz deneme sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkan platforma, an itibarıyla https://www.exxen.com/tr adresinden erişilebiliyor. Exxen’de; Sihirli Annem, Konuşanlar, Şeref Bey, Tolgshow gibi uzun zamandır çok beklenen içerikler bulunuyor.
Acun Ilıcalı, Exxen’in kuruluş sürecinde kullanıcılara pek çok üyelik paketi sunulacağını belirtmişti. Reklamsız paketin yanı sıra fiyatı daha uygun olan reklamlı üyelik paketi de Exxen’in kullanıcıları ile buluşacak. Bunun yanı sıra Ilıcalı, tıpkı Spotify gibi platformlarda olduğu gibi öğrencilere de indirimli bir paket sunulacağını ifade etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha farklı üyelik seçenekleri de görebiliriz.
Peki Exxen platformunda ücretsiz 7 günlük deneme üyeliği nasıl açılır? Haberimizin devamında bu konudan bahsediyor olacağız.
Exxen ücretsiz üyelik nasıl alınır?
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden Exxen’in web sitesine gidin.
- Sitenin orta kısmındaki Ad – Soyad ve e-posta bilgilerini doldurun. 7 Gün Ücretsiz İzle butonuna tıklayın.
- Sonra açılan sayfada şifre, telefon numarası gibi bilgileri doldurun. Tüm onay kutularını kabul edin ve devam edin.
- Sonraki sayfada da reklamsız sürüm veya reklamlı sürüm arasından bir seçim yapın.
- Sonraki sayfada da aylık veya yıllık üyelik arasından bir seçim yapın.
- Kart bilgilerinizi doldurun ve tüm işlemleri onaylayın.
Exxen üyelik ücreti ne kadar? (Aylık ve yıllık)
Exxen, tıpkı Netflix gibi kullanıcılara birden fazla üyelik ve fiyat seçeneği sunuyor. Bu noktada tek fark, Exxen’in reklamlı bir sürümü de olacak. Yani kullanıcılar reklamlı sürümünü aldıkları zaman, içeriklerde reklam da bulunacak. Tabii ki reklamlı sürümün fiyatı, reklamsız sürümün fiyatına göre daha ucuz. Tüm fiyat bilgilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
- Reklamlı versiyonu olan Exxen: Aylık 9,90 TL (indirme özelliği yok)
- Reklamsız versiyonu olan Exxen: Aylık 19,90 TL (indirme özelliği var)
Bunlarla birlikte Exxen’in yıllık üyelik alabileceğiniz bir versiyonu da bulunuyor. Yıllık versiyonun fiyatları ise şu şekilde:
- Reklamlı versiyonu olan sürüm (Yıllık): 99,90 TL
- Reklamsız versiyonu olan sürüm (Yıllık): 199,90 TL
Exxen’in deneme üyeliği süresi ne kadar?
Exxen’de 7 gün ücretsiz deneme üyeliği bulunuyor. Kullanıcılar Exxen’e hemen abone olduklarında 7 gün ücretsiz deneme sürümüne sahip olabiliyorlar.
Exxen’de hangi içerikler var?
An itibarıyla Exxen’de, bu zamana kadar Acun Ilıcalı tarafından açıklanan bütün diziler, filmler, programlar ve çocuk içerikleri var. Her ne kadar şimdilik kısıtlı bir içerik arşivine sahip olsa da, muhtemelen platform geliştikçe ve büyüdükçe daha fazla içeriğe ev sahipliği yapacaktır.
Exxen platformunda bulunan içeriklerin tam listesi:
- Sihirli Annem
- İşte Bu Benim Masalım
- Konuşanlar
- Şeref Bey
- Masterchef Junior
- Hükümsüz
- Katarsis
- Gibi
- Tolgshow Filtresiz
- Survivor Exxen Cup
- Vahşi Şeyler
- Öğrenci Evi
- @EnisArıkan
- Yetiş Zeynep
- Fight Clup
- Akıl Oyunları
- No Limit
- AyakTenis
- Garaj Exxen
- Alper Rende ile Kaçış
- Şanslı mı? Şanssız mı?
- Kirli Çamaşırlar
- Buraların Yabancısıyız
- Stalk Show
- Sesli Güldüm
- Özcan Show
- Kral Şakir
- Çilek Kız: Berry Bitty Macera
- Büyük Macera
- Fındık İşi 2
- Kartopu Savaşları
- 2008 Milli Takım Hikayesi
- Tosuncuk
- Cadde Cadde İstanbul
- Son Savaşçı Midilli
- Son Süngerci
- Cam Yeniden Cam
Oyun
Jurassic World Evolution, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On beşinci günün ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution oldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Jurassic World Evolution
Akıllı Telefonlar
Oppo, Reno5 4G modelini sessiz sedasız tanıttı!
Aralık ayı başında tanıtılan Reno5 ve Reno5 Pro haricinde Oppo kanadından seri için bir model daha tanıtması bekleniyordu. Şirket, sessiz sedasız yaptığı duyuruyla Reno5 4G versiyonunu piyasaya sürmüş oldu.
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Tasarım ve bileşen özellikleriyle bir hayli göz dolduran Reno5 serisi modellerinin ardından Çinli şirket, sessiz sedasız bir ekleme daha gerçekleştirdi. Oppo, Reno5 serisine eklediği yeni modelde tasarımsal bütünlüğü korumuş olsa da 5G modem eksikliği haricinde bazı diğer bileşen farklılıkları da söz konusu.
Reno5 4G, Snapdragon 720G platformundan güç alıyor
Birkaç ay önce tanıtılan selef modeli iyileştirme yoluna giden Oppo, Reno5 4G modelinde de Reno4’te olduğu gibi gücünü Snapdragon 720G platformundan alıyor. Ekran tarafında ise FHD+ tercihinde bulunan şirket, 6,4” büyüklüğündeki AMOLED panelde 90Hz tazeleme hızı ile gelirken dokunmatik ekran için 180Hz tarama hızı sunuyor. Ekran tarafında sunduğu deneyimi iyileştirme hedefinde olan Oppo, panelde sRGB renk gamutunu %100 destekliyor. DCI-P3 tarafında ise destekleme oranı yüzde 93 seviyesinde kalıyor. Cihazda Netflix ve Amazon Prime gibi HDR içerik sunan platformlarda aktif olarak çalışan renk gamutu desteği haricinde Dolby Atmos ile ses iyileştirmesi de yapıldığını belirtelim.
44MP’lik ön kamera ile öz çekimler daha detaylı
Oppo, cihazın kamera tarafını da oldukça verimli bir şekilde doldurmuş görünüyor. Şirketin cihazın ana kamerası olarak konumlandırdığı 64MP değerindeki sensör 1.7 diyafram açıklığıyla geliyor. Ön kamera tarafında ise megapiksel değerini bir hayli yukarı çeken Çinli şirket, 44MP değerindeki sensörü ekranın sol üst tarafında yer alan çentiğe yerleştirmiş durumda. Arka kamera kompartımanında yer alan diğer sensörler ise 8MP+2MP+2MP şeklinde sıralanıyor. Cihazda yer lan 2MP değerindeki kameralardan biri, Huawei’den alışık olduğumuz Monochrome sensörle geliyor. Yazılım tarafında da Gece Çekim, Canlı HDR ve bölünmüş ekranda çift pozlama gibi modlarla desteklenen kamera tarafı Reno5 4G modeli için oldukça dolu bir paket ortaya koyuyor.
50W hızlı şarj ile tam dolum süresi 48 dakikaya iniyor
Apple’ın başlatmış olduğu kutudan şarj cihazını çıkartma trendine Oppo henüz katılmamış görünüyor. Reno5 4G’nin kutusundan çıkan adaptör üst modellerdeki gibi 65W destekli olsa da cihaz 50W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu adaptör ile birlikte cihazda yer alan 4300 mAh kapasiteli batarya yalnızca 48 dakikada tam şarj oluyor.
Reno5 4G, SD kart desteği ve 3,5mm jack girişiyle geliyor
Artık birçok firma tarafından cihazlardan çıkartılan SD kart slotu ve 3.5mm jack girişi, Reno5 4G modelinde korunmaya devam ediyor. Çift SIM kart desteği bulunan cihazda bir slot SD kart için kullanılabilirken şirket, halihazırda bulunan 3,5mm kulaklığınızı da cihazla beraber kullanmanıza da imkan tanıyor.
Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile kutudan çıkan cihaz 128GB depolama ve 8GB RAM seçeneğiyle geliyor. GSMArena’da yer alan habere göre şimdilik yalnızca Vietnam’da satışa çıkan model için şirketin talep ettiği fiyat ise 375$. Ocak ayının 9’unda başlayacak olan sevkiyat süreciyle beraber tüketiciler, Reno5 4G modeline kavuşmuş olacak.
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Oyun Konsolu
Oyun konsollarından alınan %50 ek gümrük vergisi düşürüldü!
Bir süre önce birçok farklı kategoride ürünün ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasına başlanmıştı. Bu gümrük vergisinden en çok etkilenen ürünlerin başında ise oyun konsolları geliyor. Bugün itibarıyla Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, oyun konsollarından alınan gümrük vergisi, %50’den %20’ye düşürüldü.
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Konsollardan alınan gümrük vergisi %20’ye düşürüldü
Yıl ortasında başlayan gümrük vergisi uygulamasıyla birlikte, oyun konsollarından %50 oranında ekstra bir vergi alınmaya başlanmıştı. Karara göre %50 oranındaki ek vergi, 30 Eylül itibarıyla %20 seviyesine düşürülecekti. Ancak daha sonra alınan kararla birlikte %50’lik vergi, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bugün, 31 Aralık 2020, Resmi Gazetede yayınlanan karara göre %50 oranındaki ek gümrük vergisi, %20’ye düşürüldü.
Yurt dışı fiyatı 499 dolar olarak açıklanan PlayStation 5 ve Xbox Series X, ülkemizde 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Yurt dışı fiyatı 299 dolar olan Xbox Series S ise ülkemizde 5399 TL fiyat etiketine sahip. 8299 TL ve 5399 TL fiyat etiketinin içinde %50 gümrük vergisi, %20 ÖTV ve %18 KDV olmak üzere toplamda %110 civarında bir vergi bulunuyor. Gümrük vergisinin düşmesiyle birlikte bu oran %70 civarına geriliyor. Buna göre yeni yılla birlikte PlayStation5, Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatlarında bir azalma görebiliriz. Ancak bu konuda kesin bir şey söylemek zor.
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