Son birkaç yılın en büyük astronomi başarılarından biri olarak selamlanan şeyde, bilim adamları Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliği gösteren ilk resmi yakalamayı başardılar. Bu aynı zamanda Messier galaksisinde M87 olarak adlandırılandan sonra yakalanan bir kara deliğin yalnızca ikinci resmidir. Astronomi topluluğu tarafından Yay A* (Sgr A*) olarak bilinen, ev galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara delik, kabaca bir çörek şeklinde parlak gazla çevrili topaklı bir karanlık kütlesi olarak görünüyor.

Dünya’dan yaklaşık 27.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan kara deliğin gökyüzünde göründüğü şekliyle boyutu, kabaca aya bir çörek koymanın gökyüzü boyutuna eşdeğerdir. Görüntü, dünyanın dört bir yanındaki sekiz farklı gözlemevinden verileri birbirine bağlayan ve çeken bir “sanal teleskop” olan Event Horizon Teleskobu tarafından yakalandı.

Güneş’ten yaklaşık dört milyon kat daha büyük olan devasa kara deliği resmetme, gece gökyüzünün uzun pozlamalı ışık izi çekimlerini yakalamak için kullanılan aynı teknik olan çok saatlik görüntü yakalama ile 2017’de başladı. Ancak, araştırmanın arkasındaki ekip, çabayı “hızla kuyruğunu kovalayan bir köpek yavrusunun net bir resmini çekmeye çalışmak” olarak nitelendirdiği için, Yay A*’nın fotoğrafını çekmek kolay değildi. Yukarıda bahsedilen zorluk, Sgr A*’nın yakınlığı ve büyüklüğü ile ilgilidir.

Birincisi, Yay A*, Dünya’daki gözlem noktalarına, gezegenimizden yaklaşık 53 milyon ışıkyılı uzaklıkta olan M87’den çok daha yakındır. Ayrıca, Samanyolu’nun kendi süper kütleli kara deliğinden neredeyse bin kat daha büyüktür. Boyut farklılığı sayesinde, M87 çevresindeki gaz bulutları, yörüngesinde dolanmaları birkaç gün ile haftalar arasında sürdükçe daha yavaş hareket ediyor gibi görünüyor. Sgr A* durumunda, gaz bulutlarının yörünge süresi sadece dokuz dakikadır.

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Gazın ışık hızına yakın bir hızda hareket etmesiyle, gaz düzenlerindeki değişiklik ve değişken parlaklık seviyeleri, toplanan muazzam miktarda gözlem verisi göz önüne alındığında, birleşik bir görüntü oluşturmayı ve bir süper bilgisayar kullanarak hepsini karıştırmayı çok daha zor hale getirdi. Yeni görüntüleme araçlarının geliştirilmesi gerekiyordu ve Sgr A*’yı görüntülemek için dünya çapında 80 enstitüden gelen 300’den fazla uzmandan oluşan bir ekip gerekti.

Ekip şimdi, süper kütleli kara delikler etrafındaki gazın davranışını anlamak için tüm gözlem verilerini incelemeye ve galaksilerin kökeni ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için mevcut teorik modelleri test etmeye odaklanmış durumda. Bu büyük başarıya yol açan işbirliğine gelince, EHT projesinin kapsamını genişletmek ve böylece bu esrarengiz kozmik devler hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlamak için daha fazla kara deliğin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.