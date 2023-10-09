Türkiye ve İtalya, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipleri olarak belirlendi. EURO 2032’nin ev sahibi ülke seçimi UEFA tarafından resmi olarak duyuruldu. Türkiye, EURO 2032’ye ev sahibi olarak seçilen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye ve İtalya, EURO 2032’yi ortaklaşa düzenleme hakkını kazandı. UEFA’nın bu kararı, Türkiye’nin ve İtalya’nın ev sahibi olarak turnuvaya ev sahipliği yapacağına dair birçok spekülasyonun sona ermesine neden oldu.

Türkiye, EURO 2032 için başvuruda bulunmuş ve bu başvurusu kabul edilmişti. EURO 2032’nin ev sahibi ülke seçimi için son başvuru tarihi geçtiğinden, Türkiye ve İtalya bu prestijli organizasyonun tek adayları haline geldi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, EURO 2032’ye ev sahipliği yapacak olan Türkiye ve İtalya’nın organizasyonunun büyüleyici ve unutulmaz bir etkinlik olacağına inandığını belirtti. Bu ortaklığın, Avrupa futbolunun en büyük turnuvalarından birine ev sahipliği yapma fırsatı sunacağı kesin.

Bununla birlikte, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi olacak olan Türkiye ve İtalya, bu prestijli turnuva için gerekli olan altyapı ve stadyumları sağlama konusundaki kararlılıklarıyla dikkat çekiyor.

İçindekiler Euro 2032 için adaylar

Euro 2032 için adaylar

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

NEF Stadyumu

Ülker Stadyumu

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Eskişehir Atatürk Stadyumu

Konya Büyükşehir Stadyumu

Bursa Büyükşehir Stadyumu

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

Antalya Corendon Airlines Park

Gaziantep Kalyon Stadyumu