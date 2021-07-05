Ethereum Londra hardforku için ortalama bir tarih verildi!

Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum ( ETH ), London Hardfork ile EIP-1559 biçimindeki en önemli güncellemelerden birine yaklaşıyor. Github’ın kurucu ortağı Anthony Sassano, bir Twitter yanıtı sırasında Ethereum Londra hardforku uygulaması için geçici bir tarih açıkladı. Sassano, hard forkun 4 Ağustos’ta başlayabileceğini, ancak farklı faktörlere bağlı olarak bir veya iki hafta gecikebileceğini söyledi.

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so August

gotcha — Ξric Juta (@ericjuta) July 5, 2021

EIP-1559 madencilerin çekincelerine ve Ethereum blok zincirinde uzun süredir devam eden bir gaz ücreti sorununu çözme vaatlerine rağmen bu yıl mart ayında onaylandı. Gaz ücreti sorunu, birçok DEX protokolünü zar zor kullanılabilir hale getiren boğa koşusunun zirvesinde ETH piyasasını vurdu.

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EIP-1559, yüksek ve düşük ağ tıkanıklığı dönemlerinde madencileri daha eşit şekilde teşvik etmek için hibrit bir taban ücret ve ipuçları sistemi kullanarak Ethereum işlemlerini daha verimli hale getirme önerisidir. Teklifte, temel ücret, Ethereum’daki bir işlem için ödediğiniz algoritmik olarak belirlenmiş bir fiyattır.

ETH fiyatı geçtiğimiz hafta %12’nin üzerinde artış yaşadı ve şu anda 2.200 doların üzerinde işlem görüyor. Mayıs ayı ortasından itibaren çöküş yaşayan kripto para piyasası ile beraber rekor fiyatından 1.700 dolar seviyelerine kadar gerileyen ETH, uzun süren çabanın ardından 2.000 dolar üzerinde kalmayı başardı. Pek çok analist, son yeşil fiyat momentumunun yaklaşmakta olan hard forktan etkilendiğine ve fiyatın önemli güncellemeye doğru daha da yükselebileceğine inanıyor. İkinci en büyük kripto para şu anda ATH seviyesi olan 4.362 dolardan neredeyse yarı yarıya geride ancak zincir içi ölçümler artan benimseme ile beraber yükselen bir pazar talebine sahip olduğunu gösteriyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.