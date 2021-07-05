Kripto Para
Ethereum Londra hardforku için ortalama bir tarih verildi!
Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum ( ETH ), London Hardfork ile EIP-1559 biçimindeki en önemli güncellemelerden birine yaklaşıyor. Github’ın kurucu ortağı Anthony Sassano, bir Twitter yanıtı sırasında Ethereum Londra hardforku uygulaması için geçici bir tarih açıkladı. Sassano, hard forkun 4 Ağustos’ta başlayabileceğini, ancak farklı faktörlere bağlı olarak bir veya iki hafta gecikebileceğini söyledi.
so August
gotcha
— Ξric Juta (@ericjuta) July 5, 2021
EIP-1559 madencilerin çekincelerine ve Ethereum blok zincirinde uzun süredir devam eden bir gaz ücreti sorununu çözme vaatlerine rağmen bu yıl mart ayında onaylandı. Gaz ücreti sorunu, birçok DEX protokolünü zar zor kullanılabilir hale getiren boğa koşusunun zirvesinde ETH piyasasını vurdu.
EIP-1559, yüksek ve düşük ağ tıkanıklığı dönemlerinde madencileri daha eşit şekilde teşvik etmek için hibrit bir taban ücret ve ipuçları sistemi kullanarak Ethereum işlemlerini daha verimli hale getirme önerisidir. Teklifte, temel ücret, Ethereum’daki bir işlem için ödediğiniz algoritmik olarak belirlenmiş bir fiyattır.
ETH fiyatı geçtiğimiz hafta %12’nin üzerinde artış yaşadı ve şu anda 2.200 doların üzerinde işlem görüyor. Mayıs ayı ortasından itibaren çöküş yaşayan kripto para piyasası ile beraber rekor fiyatından 1.700 dolar seviyelerine kadar gerileyen ETH, uzun süren çabanın ardından 2.000 dolar üzerinde kalmayı başardı. Pek çok analist, son yeşil fiyat momentumunun yaklaşmakta olan hard forktan etkilendiğine ve fiyatın önemli güncellemeye doğru daha da yükselebileceğine inanıyor. İkinci en büyük kripto para şu anda ATH seviyesi olan 4.362 dolardan neredeyse yarı yarıya geride ancak zincir içi ölçümler artan benimseme ile beraber yükselen bir pazar talebine sahip olduğunu gösteriyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
ABD’ye yeni bir hack saldırısı: 70 milyon dolarlık BTC istiyorlar!
Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından birinin sistemlerini hackleyen REvil hacker grubu, yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Grubun mayıs ayındaki saldırısı ABD’de büyük bir krize sebep olmuştu. REvil hacker grubu, cihazları düzeltmek için yaklaşık 200 ABD’li firmadan 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor.
Rus kökenli hacker grubu ABD’nin başına bela olmuş durumda. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından olan Colonial Pipeline’ın sistemini hackleyen REvil hacker grubu ülkede petrol krizine neden olmuştu. Grup, cumartesi günü yeni bir saldırı daha başlattı.
Grup cumartesi günü ABD petrol boru hattına yazılım sağlayan şirket Kaseya’yı hedefledi. Şirketin ağ yönetim paketi ile saldırıyı cloud sistemi (bulut) üzerinden yaydı. Gelen bilgiler, yaklaşık olarak 1 milyon makinenin saldırıdan etkilenmiş olduğunu söylüyor.
REvil, saldırıdan etkilenen yaklaşık 200 ABD’li şirketten zararları düzeltmek ve virüsü temizlemek için 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor. Saldırganlar dark web sitesi Happy Blog’da bir açıklama yaptı ve şunları ifade etti:
“Cuma günü, servis sağlayıcılarına bir saldırı gerçekleştirdik ve yaklaşık 1 milyon sistem etkilendi.”
Geçtiğimiz mayıs ayında Colonial Pipeline saldırganlara 75 BTC ödemiş, ardından adres takibi yöntemi ile 63.7 BTC FBI tarafından geri alınmıştı. Yaşanan olay ülkede ciddi tartışmalara yol açmış ve ABD’li pek çok ekonomist ve kongre üyesi ülkede kripto paraların yasaklanmasını talep etmişti. Haziran ayında toplanan G-7 zirvesinden önce ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan bu saldırılardan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu saldırılar ile bir alakaları olmadığını ifade etmişti. İki ülke de Cenevre’de toplanan zirvede bu hack saldırılarını ele almış ve bununla ilgili bir düzenleme yapılması konusunda gereken yaptırımlara başlanması kararı almışlardı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Bitcoin işlem hacmi son 6 ayın en düşük seviyesinde!
Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatlik dilimde 2.000 dolarlık değer kaybı yaşadı. Bitcoin işlem hacmi bu değer kayıplarına paralel şekilde son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
Bitcoin, gün içerisinde 36 bin dolara kadar merdiven dayamış ve 35.970 dolara kadar çıkmıştı. Ancak bu yükseliş devam edemedi ve ardından ani bir düşüş gerçekleşti. Bitcoin 36 bin dolar sınırına gelmişken ayılar yükseliş hareketlerini durdurdu ve lider kripto para birimi 34 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.
Bunlarla beraber Bitcoin’in son birkaç gündeki işlem hacmi de büyük bir düşüş yaşıyor. Bitcoinity verileri, büyük kripto para borsalarından bazılarında BTC işlem hacminin dip seviyeleri gördüğünü gösteriyor. Bitcoin işlem hacminde son 6 ayın en düşük seviyeleri yaşanıyor.
Bitcoin temmuz ayında neler yaşayabilir?
Lider kripto para birimi Bitcoin, yaşadığı %50’den fazla kaybı telafi etmek için uğraşsa da başarılı olamıyor. Gelen darbeler ile sürekli sarsılan BTC, kritik dönemler geçiriyor. Bitcoin için muhtemel en kötü senaryolar ne? Ünlü analist ve stok-akış modeli mucidi PlanB, yaptığı açıklamalar ile BTC için muhtemel en kötü senaryolardan bahsetti. Analiste göre S2F modeli önümüzdeki 6 ay içerisinde ya tamam ya da devam diyecek.
June closing price $35,037 .. as far below S2F model as in Jan 2019. Next 6 months will be make or break for S2F (again). pic.twitter.com/W3TM5sOAwY
— PlanB (@100trillionUSD) July 1, 2021
PlanB’ye göre BTC için muhtemel en kötü senaryo temmuz ayında 28 bin dolara kadar gerileme ve burada aylık bir kapanış. Ağustos ayı için ise fiyatın hareketlenememesi yaşanabilecek en kötü durumlardan. PlanB’nin S2F modeline göre BTC ağustos ayında hareketlenme yaşarsa %40 yükselerek yeniden 45 bin doların üzerine çıkabilir.
Bitcoin yeniden 48 bin dolar üzerine çıkarsa bu kripto para yatırımcıları için boğa koşusunun devam edeceği sinyali olacak. Koşunun devam edebilmesi için Bitcoin’in ilk başta 38 bin dolarlık direnci kırması gerekiyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Ünlü isimden meme coinler ile ilgili “kumar” benzetmesi!
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Dogecoin ve onun gibi diğer meme coinler ile ilgili açıklamalar yaptı. Saylor, meme coinleri kumara benzetti.
Michael Saylor, katıldığı bir programda meme coinler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Saylor, “Eğer yeterince paranız varsa Dogecoin gibi spekülatif varlıklarla kumar oynayabilirsiniz” dedi ve bu varlıklar ile yapılan işlemlerin Vegas’ta rulet oynamakla eşdeğer olduğunu söyledi. Michael Saylor’a göre Dogecoin, Shiba Inu ve böyle pek çok meme coine yapılan yatırım kumardan farksız.
Saylor, Dogecoin satın almak isteyen yatırımcılara alternatif bir yol sundu. CEO’ya göre Dogecoin’e yatırım yapmak isteyen kişiler bunun yerine Vegas’ta rulet oynamaya gidebilir. Saylor’a göre rulet masası için vazgeçilen paranın kazanç sağlama oranı, meme coinlere yapılan yatırımın getireceği kazanç ile aynı. Saylor, meme coinlere ısrarla yatırım yapmak isteyen kişilere ise bir koşul sunuyor: Eğer yeterince paranız varsa yatırım yapabilirsiniz.
“Yetişkinler özgür ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyemeyiz. Eğer canları Vegasta rulet oynamak istiyorsa bunu yapabilirler. Fakat bir süredir insanlar Dogecoin ile kumar oynuyor, elbette bunda da özgürler fakat ailelerinin yoksullaştırmamaları gerekiyor.”
Michael Saylor, yatırımcıların yararlı yatırımlara yönelmesi ve yararlı projeleri desteklemesi gerektiğini söylüyor. Ona göre, güçlü bir projesi olan kripto paraya yapılan yatırım, erken dönem Apple hisse yatırımcıları kadar kazanç elde etmeyi sağlayabilir.
Kripto para piyasalarının üzerindeki baskılar ve regülasyonlar hakkında da konuşan Saylor, merkezi olmayan borsaların çok iddialı olduklarını ve büyük düzenleyici riskler barındırdıklarını söyledi. Merkezi olan borsaların bile düzenleyiciler ile ne denli büyük sorunlar yaşadığına değinen Saylor, merkezi olmayan borsaların daha büyük problemler ile karşılaşabileceğini düşünüyor. Bunun da kripto para piyasasını doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Ek olarak Saylor, Tether’in tüm dünyada CBDCler (merkez bankası dijital para birimleri) için tehdit unsuru olduğunu ve bundan dolayı da baskı yaşayabileceğini öngörüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 1 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 3 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Xiaomi Mi Pad 5, Ağustos ayında geliyor!
Ethereum Londra hardforku için ortalama bir tarih verildi!
ABD’ye yeni bir hack saldırısı: 70 milyon dolarlık BTC istiyorlar!
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Bitcoin işlem hacmi son 6 ayın en düşük seviyesinde!
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Kim POCO X3 Pro Almalı?
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Kim POCO X3 Pro Almalı?
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.