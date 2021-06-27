Kripto Para
Ethereum hash oranında hızlı bir düşüş yaşanıyor! Fiyata etkisi ne olur?
Çin’in kripto para madencileri üzerindeki baskısı yalnızca Bitcoin ağını değil, aynı zamanda Ethereum’u da etkiliyor. Etherscan verilerine göre 20 Mayıs 2021 tarihinde 643.805.8731 GH/s ile zirveye ulaşan Ethereum madenciliğinin hash oranı hızla düşüyor. Hash oranı, iki gün içinde 21.397.4621′e büyük bir düşüşün ardından 493.929.6709 GH/s’de sabitlenmiş durumda.
Mevcut işlevsel Ethereum blok zinciri İş Kanıtı (PoW) konsensüs sistemine dayalı olarak çalışır. Bitcoin gibi, Ethereum ağındaki madencilerin de bir blok içindeki süreçleri kaydetmek için bir dizi hesaplama bulmacasını tamamlayarak süreçleri doğrulaması gerekir. Bu hareketler için Bitmain’in Antminer’ları gibi madencilik makineleri kullanılır. Madencilerin Çin’den ayrılmaya başlaması madencilik ekosistemini ve hash oranını ciddi derecede bozmuş durumda.
Grafikte görüleceği üzere Ethereum’un madencilik hash oranı Aralık 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişte. Devam eden aylarda orta seviye kesintiler gözlemlenebilirken, 2020’nin üçüncü çeyreğinde daha keskin bir yükseliş başladı. Bu keskin yükselişin nedeni Ethereum’un bireysel ve kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi görmeye başlaması.
Ethereum blok zincirindeki azalan hash oranının ardından fiyatta bir düşüş yaşanabilir. Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi 12 Mayıs’tan bu yana yaygın bir düşüş hareketi başlattı. Aksine, bu fiyatın geri dönüşü, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.300 dolara ulaşıldıktan ve aynı zamana denk geldikten sonra geldi. -Hash oranının zirveye ulaştığı dönemle birlikte.-
Analistlere göre, Çin madencilik ekosistemini bozmuş olsa da, madenciler başka yerlerde alternatifler aradıkça normale dönüş fiyatları tekrar yükseliş trendine sokabilir. Şu anda MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında, bu da düşüş trendinin kısa vadede tamamlanmaktan uzak olduğunu söylüyor. Büyük ölçekli madenciliğin temel bir değişikliği veya yeniden başlaması, orta ve uzun vadede fiyat artışlarını izlemek için teknik göstergeleri tetikleyebilir.
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Kripto Para
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!
Kripto para piyasası çılgınlığının doruk yaptığı son dönemlerde ülkelerdeki düzenleyiciler de harekete geçmiş durumda. En son atak ise İngiltere’den geldi. İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ‘dan düzenlenmiş tüm faaliyetleri derhal durdurmasını istedi.
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ’a, firmanın yetkilendirmeye sahip olmadığını söyleyerek ülkedeki herhangi bir düzenlenmiş faaliyeti durdurmasını emretti. Mali Denetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada borsanın FCA’nın önceden yazılı izni olmadan düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtildi. Açıklama şu şekilde:
“FCA tarafından zorunlu tutulan şartlar nedeniyle, Binance Markets Limited’in şu anda FCA’nın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir düzenlenmiş faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Binance Group’taki başka hiçbir kuruluş, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş faaliyet yürütmek için herhangi bir Birleşik Krallık yetkilendirmesine, kaydına veya lisansına sahip değildir.
Yapılan açıklamada ayrıca genel olarak kripto paralara yapılan yatırımlarda da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
“Kripto varlıklara yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firma FCA tarafından yetkilendirilmemiştir. Bu, belirli kripto varlıklara yatırım yaparsanız, işler ters giderse Finansal Ombudsman Hizmetine veya Finansal Hizmetler Tazminat Planı ‘na erişiminiz olmayacağı anlamına gelir.”
FCA, Bitcoin veya Ethereum gibi kripto varlıkları düzenlemeseler de, belirli varlık türevlerini (vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri ve opsiyonlar gibi) ve ayrıca ‘menkul kıymetler’ olarak değerlendirdikleri kripto varlıkları düzenlediklerini belirtti.
Binance gibi dev şirketlere yönelik son baskıyla birlikte, FCA’nın kripto firmalarının operasyonlarında herhangi bir kaymaya tolerans göstermeyeceği açık.
FCA’nın Binance’in ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına rağmen, İngiliz vatandaşları hala diğer yargı bölgelerinde borsa hizmetlerine erişebilir. Binance, diğer küresel pazarlarda da büyük ters rüzgarlarla karşı karşıya. Geçen hafta, Japon düzenleyici Finans Hizmetleri Ajansı (FSA), Binance’i yetkisiz kripto ticareti yapma konusunda uyarmıştı.
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Bitcoin
Paraguay Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek için ilk adımı attı!
Güney Amerika ülkesi Paraguay, Bitcoin’i El Salvador’un izinden giderek yasal bir para birimi haline getirmek için ulusal meclise bir yasa tasarısı sundu.
Kongre üyesi Carlitos Rejala, tasarının başarılı bir şekilde geçmesi halinde Paraguay’ı bu yeni nesil doğrultusunda ilerleyecek şekilde konumlandıracak olan Paraguaylı Bitcoin yasa tasarısını tanıttı.
“Uzun zaman önce söylediğim gibi ülkemizin yeni nesille el ele ilerlemesi gerekiyor. An geldi, bizim anımız. Bu hafta Paraguay’ı dünyanın gözü önünde yenileyecek önemli bir projeyle başlıyoruz!”
Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmenin arkasındaki fikir, kripto para birimi toplulukları arasında uzun süredir tartışılıyor. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, milletvekillerini Bitcoin’i Yasal İhale Yasası olarak geçirmeye resmen ikna ederek tarihi bir karara imza attı.
El Salvador’un mevcut mücadelelerinden öğrenilen Bitcoin yasasının uygulanmasına ilişkin yol haritası zorlu olabilir. İlk olarak, Uluslararası Para Fonu ( IMF ), El Salvador’u Bitcoin uygulaması ve nihai geçişi etkileyebilecek yasal ve ekonomik zorluklar konusunda uyardı.
Ek olarak Dünya Bankası, şeffaflık eksikliğini ve çevresel hususları öne sürerek, planların uygulanması için El Salvador’un yardım talebini reddetti. Yönetim bu yolda ısrar ederse Paraguay da benzer zorluklarla karşılaşabilir.
El Salvador, volkanlarından elde edilen jeotermal enerji yoluyla Bitcoin madenciliğine girmeyi planladığı gibi, Rejala ve Bitcoin tasarısının savunucuları da Paraguay’ın Bitcoin madenciliği için fazla hidroelektrikten yararlanabileceğine inanıyor.
Euronews’e göre, Paraguay’ın enerjisinin büyük kısmı şu anda Brezilya ve Arjantin de dahil olmak üzere komşu ülkelere satılıyor. Bitcoin tasarısı henüz ilk aşamasındayken, ülkenin Bitcoin endüstrisi paydaşları önlerindeki fırsatlar için hazırlanıyorlar.
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Kripto Para
Marvel, ilk dijital koleksiyon NFT ’ lerini yayınlayacak!
Marvel Entertainment, şirketin eşsiz tokenler (NFT’ler) alanına adım attığını duyurdu. The Walt Disney Company’nin tamamına sahip olduğu yan kuruluşu ve popüler çizgi roman yaratıcısı, Marvel hayranlarının “resmi Marvel NFT dijital koleksiyon ürünleri, dijital çizgi romanlar ve daha fazlasını” satın alabileceğini açıkladı.
Resmi duyuruya göre Marvel, süper kahraman serileri için bir dizi non-fungible token (NFT) başlatmak için lisanslı dijital koleksiyon ürünleri için çevrimiçi bir pazar yeri olan VeVe ile ortaklık kurdu.
Duyuru, Veve uygulaması kullanıcılarının “nadir (ve hatta çok nadir) NFT çizgi romanları ve koleksiyonları için avlanabileceklerini ve tamamen özelleştirilebilir sanal showroomlar aracılığıyla zor kazanılmış koleksiyonlarını sergileyebileceklerini” belirtiyor.
NFT’ler, benzersiz dijital sanatlar için büyük bir yeniliktir ve günümüzde yaratıcılar arasında büyük ilgi görmektedir. Bir dizi kurum ve marka, tipik olarak blok zincirinde dijital eserlerin mülkiyetinin kaydedilmesine yardımcı olan NFT’leri halihazırda benimsiyor olsa da, Marvel stüdyolarının bu adımı, NFT teknolojisinin olgunluğa ulaştığının bir göstergesi olabilir.
Marvel, aralarında Captain America, Thor ve Wonder Woman‘ın da bulunduğu insanüstü karakterlere sahip aksiyon dolu filmler üretmesiyle zaten ünlüdür. NFT karakterleri planı, nadir ve hatta gizli, süper nadir dijital çizgi romanlar, 3D heykeller ve diğer merak edilen öğelerin yaratılmasını içerecek. İkilinin NFT olarak hangi karakterleri sergileyeceği konusunda şu anda somut bir onay yok, ancak şirket yakın gelecekte daha fazla duyuru yayınlayacağını söyledi.
Marvel Entertainment’ın iş geliştirme ve stratejiden sorumlu Başkan Yardımcısı Daniel Fink, “Marvel, VeVe ile Marvel dijital koleksiyon deneyimini fiziksel deneyim kadar özel hale getirmeyi araştırıyor ve sonunda bu vizyonu hayranlarımızla paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
Marvel NFT’leriyle etkileşim, VeVe’nin iOS ve Android’de bulunan uygulama platformu aracılığıyla mümkün olacak.
VeVe’yi Google Play üzerinden indirmek için buraya , AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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