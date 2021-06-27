Ethereum hash oranında hızlı bir düşüş yaşanıyor! Fiyata etkisi ne olur?

Çin’in kripto para madencileri üzerindeki baskısı yalnızca Bitcoin ağını değil, aynı zamanda Ethereum’u da etkiliyor. Etherscan verilerine göre 20 Mayıs 2021 tarihinde 643.805.8731 GH/s ile zirveye ulaşan Ethereum madenciliğinin hash oranı hızla düşüyor. Hash oranı, iki gün içinde 21.397.4621′e büyük bir düşüşün ardından 493.929.6709 GH/s’de sabitlenmiş durumda.

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Mevcut işlevsel Ethereum blok zinciri İş Kanıtı (PoW) konsensüs sistemine dayalı olarak çalışır. Bitcoin gibi, Ethereum ağındaki madencilerin de bir blok içindeki süreçleri kaydetmek için bir dizi hesaplama bulmacasını tamamlayarak süreçleri doğrulaması gerekir. Bu hareketler için Bitmain’in Antminer’ları gibi madencilik makineleri kullanılır. Madencilerin Çin’den ayrılmaya başlaması madencilik ekosistemini ve hash oranını ciddi derecede bozmuş durumda.

Grafikte görüleceği üzere Ethereum’un madencilik hash oranı Aralık 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselişte. Devam eden aylarda orta seviye kesintiler gözlemlenebilirken, 2020’nin üçüncü çeyreğinde daha keskin bir yükseliş başladı. Bu keskin yükselişin nedeni Ethereum’un bireysel ve kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi görmeye başlaması.

Ethereum blok zincirindeki azalan hash oranının ardından fiyatta bir düşüş yaşanabilir. Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi 12 Mayıs’tan bu yana yaygın bir düşüş hareketi başlattı. Aksine, bu fiyatın geri dönüşü, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.300 dolara ulaşıldıktan ve aynı zamana denk geldikten sonra geldi. -Hash oranının zirveye ulaştığı dönemle birlikte.-

Analistlere göre, Çin madencilik ekosistemini bozmuş olsa da, madenciler başka yerlerde alternatifler aradıkça normale dönüş fiyatları tekrar yükseliş trendine sokabilir. Şu anda MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında, bu da düşüş trendinin kısa vadede tamamlanmaktan uzak olduğunu söylüyor. Büyük ölçekli madenciliğin temel bir değişikliği veya yeniden başlaması, orta ve uzun vadede fiyat artışlarını izlemek için teknik göstergeleri tetikleyebilir.