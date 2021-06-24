Kripto ve Blockchain
Ethereum Londra güncellemesi Ropsten test ağında etkinleştirildi!
Ethereum ağının heyecanla beklenen Londra güncellemesi Ropsten test ağında etkinleştirildi. Ethereum’un en çok beklenen güncellemelerinden olan Londra güncellemesi, bugün TSİ 05:23’te Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko tarafından 10499401 sayılı blokta Ropsten test ağında gerçekleştirildi. Londra güncellemesi Ethereum’un test ağlarında ilk kez etkinleştirilmiş oldu.
Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko, aktivasyon sürecinin biraz daha uzun sürdüğünü beklediğini söyledi. Güncelleme 30 Haziran’da Rinkeby’deki Goerli test ağında uygulanacak ve 7 Temmuz 2021‘de de etkinleştirilmesi bekleniyor. Beiko, ağdaki madencilerin ekipmanlarını gereken zamanda güncellememelerinden dolayı Ropsten test ağının blokları düşük hızda doğruladığını ifade etti.
EIP-1559’un önemi nedir?
EIP-1559, Ethereum Improvement Proposal’ın kısaltmasıdır. Ethereum ağının en büyük sorunlarından biri olan ölçeklenebilirlik sorununu çözmek amacıyla Vitalik Buterin tarafından ortaya atılmış bir fikirdir. Londra güncellemesi beş EIP içermektedir ve EIP-1559 içlerinde en önemli olanıdır. EIP-1559 etkinleştirmesi ile beraber Ethereum, tarihinde ilk kez deflasyonist bir hale gelecek. Kullanıcılar için Ethereum gas ücretlerini düşürecek olan EIP-1559, bu yönünden dolayı Ethereum madencileri tarafından hoş karşılanmıyor. Geliştiriciler EIP-1559’un gas ücretlerini azaltmak için özellikle tasarlanmadığını söylüyor fakat birçok kişi güncellemenin gas ücretlerinde önemli bir azalma sağlayacağını düşünüyor.
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Kripto Para
Tokenize edilmiş hisse senetleri Solana’ya geliyor!
FTX borsası, Digital Assets AG ile birlikte Solana’da tokenize edilmiş hisse senetlerinin piyasaya sürülmesine öncülük ediyor. Tokenize edilmiş hisse senetleri Solana’ya geliyor.
Digital Assets AG, finansal enstrümanları tokenize eden İsviçre merkezli bir şirkettir. Şirket Solana blok zincirinde tokenize edilmiş hisse senetleri piyasaya sürmekte. Kripto para borsaları Binance, FTX ve Bittrex Global için tokenize hisse senedi ticaretine güç veren şirket, daha önce özel bir blok zinciri kullanmaktaydı. Ancak Solana tabanlı teklif şu an sadece FTX kullanıcılarına sunulacak.
FTX ve Solana yakından bağlantılıdır; FTX’in kardeş şirketi Alameda Research, Solana’da bir yatırımcı ve FTX ayrıca Solana blok zincirinde Serum adlı kendi merkezi olmayan borsasını işletmekte.
Digital Assets’te kurumsal geliştirme başkanı Brandon Williams, konu ile alakalı şunları söylüyor:
“Özel bir blok zinciri üzerinde çalışmaktan Solana üzerinde çalışmaya geçiş, tokenize edilmiş hisse senetleri ticareti ve kullanımı için çok daha verimli ve uygun maliyetli bir ortam sağlayacaktır. Blockchain üzerinde çalışabilecek tüm klasik finans ve sermaye piyasalarını öngörüyoruz.”
Solana ağı, Ethereum’a rakip olarak görülüyor. Pek çok kullanıcı Solana’yı işlemleri yürütmek konusunda Ethereum’dan daha hızlı ve ucuz olarak görüyor.
FTX başlangıçta Facebook, Google, Apple ve Tesla dahil olarak 55 Solana tabanlı tokenize hisse senedinde 7/24 alım-satım sunacak.
Tokenize edilmiş hisseler, şirketlerin hisse senetlerinden farklı değildir. Halka açık şirketlerin hisselerini temsil eden blok zincir tabanlı dijital varlıklardır. Merkezi ve merkezi olmayan borsalar artık Solana’da Dijital Varlıklar aracılığıyla platformlarına tokenize edilmiş hisse alım-satımı ekleyebilecek.
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Kripto ve Blockchain
Goldman Sachs, JPMorgan’ın repo blok zincir platformu Onyx’e katıldı!
Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase tarafından oluşturulan Ethereum blok zincirine dayalı bir çevrimiçi ticaret platformu olan Onyx’e katıldı.
ABD’li dev banka Goldman Sachs, akıllı sözleşmeleri ve repo olarak bilinen dolar geri alım anlaşmasının dijital bir versiyonunu yürütmek için JPMorgan’ın repo blok zincir platformu Onyx’i kullanmaya başladı.
Repo piyasasında kısa sürede büyük ölçekli işlemler yapmak kolay değildir. Bununla birlikte, blok zincirindeki dijital para birimi yükseltmeleri ve akıllı sözleşme işlemleri, nakit ve hazinelerin anında iade edilmesini sağlayan bu özelliği ile sorunu çözebilir.
Goldman Sachs Global Markets Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Mathew McDermott, bir röportajda Goldman Sachs’ın JPMorgan Chase tarafından oluşturulan blok zinciri tabanlı ağı kullanarak ABD Hazine tahvillerinin tokenize edilmiş versiyonunu JPMCoin ile 17 Haziran’da takas ettiğini söyledi. İşlemin değerini açıklamayan Mathew McDermott şunları kaydetti:
“Bunu, işlem etkinliğinin dijitalleştirilmesi için çok önemli bir an olarak görüyoruz.”
McDermott, bankacılık hizmetlerini kullanarak işlemi tamamlamak için gereken tam sürenin 3 saat 5 dakika süreceğini belirtti ve şunları ekledi:
“Tam zamanı bilmek, teminat ve nakdin aynı anda ve hemen değiştirilme şekli gibi, mevcut piyasadan büyük bir adımdır”
JPMorgan Chase’in yeni bir repo piyasası oluşturmak için Ethereum blok zincirinin kendi versiyonunu kullandığı ve aralık ayında ilk işlemini gerçekleştirdiği bildirildi. O zamandan beri, Onyx blok zinciri platformu aracılığıyla günlük işlemlerde 1 milyar doları aştı.
JPM Coin, bankada hesabı bulunan taraflar arasında anlık değer transferini sağlamak için tasarlanmıştır. Stablecoin olan JPM Coin, ABD dolarına 1: 1 oranında sabitlenmiştir. Ethereum ağının özel bir versiyonu olarak dahili olarak geliştirilmiş bir JPMorgan ağı olan Quorum Blockchain üzerinde çalışır.
Onyx, JPMorgan’ın Toptan Ödemeler platformunu güçlendirmek ve genişletmek için kurduğu bir blok zinciri iş koludur. Bir banka tarafından kullanılabilecek açık kaynaklı, ücretsiz kullanıma açık ve üçüncü taraf incelemesi için şeffaf olan ilk blok zinciri protokolüdür.
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Kripto ve Blockchain
İspanya merkezli dev banka BBVA Bitcoin hizmeti sunacak!
Dev bankaların kripto para birimlerini iş süreçlerine dahil etme yarışı sürüyor. Buna yönelik en son haber ise İspanya merkezli dev BBVA’dan geldi. Dev İspanyol bankası BBVA, İsviçre merkezindeki tüm özel bankacılık müşterileri için Bitcoin hizmeti sunacak.
İspanya merkezli banka BBVA da kripto para birimlerine yönelik hizmet verecek dev bankalar arasına giriyor. BBVA, İsviçre’de bulunan özel bankacılık müşterileri için Bitcoin alım satım işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Banka tarafından yayınlanan açıklamada, BBVA’nın İsviçre’deki tüm özel bankacılık müşterilerinin kripto para alım satım ve saklama hizmetinden yararlanabileceği duyuruldu.
Banka, İsviçre’de bulunan özel bankacılık iştiraki aracılığıyla hayata geçireceği bu atılım üzerinde iki yıldan fazla süredir çalışıyor. 6 aydır da pilot operasyon yürüten banka, operasyonların sonlanması ile artık İsviçre’de bulunan özel müşterilerine Bitcoin alım satım ve saklama hizmeti sunacak. Bu hizmetin 21 Haziran’da aktif edileceğini bildiriliyor.
BBVA İsviçre’nin Müşteri Çözümleri ve Kripto Projesi Başkanı Javier Rubio, hayata geçecek olan bu hizmet ile alakalı şunları söylüyor:
“Blockchain teknolojisinde uzmanlaşmış ve bu hizmetleri uygulamak için uygun olan çok sayıda şirket ile dijital varlıkların düzenlenmesi ve benimsenmesi açısından çok gelişmiş bir ekosisteme sahibiz.”
BBVA İsviçre CEO’su Alfonso Gómez, BBVA’yı blockchain teknolojisinin benimsenmesinde referans kurum olarak konumlandırıyor:
“Kripto varlıklarının acemi dünyasına bankacılık hizmeti kalitesini getiriyoruz. Bu yenilikçi teklifle BBVA, blockchain teknolojisinin benimsenmesinde kendisini bir referans kurum olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki aylarda dijital varlık teklifini geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz”
6 ay süren test sürecinin ardından hayata geçecek olan hizmet başlangıçta yalnızca Bitcoin işlemleri ile sınırlı olacak ancak bankanın önümüzdeki süreçlerde hizmete diğer kripto paraları da entegre etmesi bekleniyor. BBVA yetkilileri bu adımı “müşterilerin portföylerini çeşitlendirmek adına atılmış bir adım” olarak tanımlıyor.
Hayata geçecek olan hizmet BBVA mobil uygulamasına da entegre edilecek. Müşteriler bu uygulamada BTC’lerini diledikleri gibi Euro, USD ya da diğer fiat para birimlerine dönüştürebilecek.
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Tokenize edilmiş hisse senetleri Solana’ya geliyor!
Ethereum Londra güncellemesi Ropsten test ağında etkinleştirildi!
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