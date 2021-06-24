Ethereum Londra güncellemesi Ropsten test ağında etkinleştirildi!

Ethereum ağının heyecanla beklenen Londra güncellemesi Ropsten test ağında etkinleştirildi. Ethereum’un en çok beklenen güncellemelerinden olan Londra güncellemesi, bugün TSİ 05:23’te Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko tarafından 10499401 sayılı blokta Ropsten test ağında gerçekleştirildi. Londra güncellemesi Ethereum’un test ağlarında ilk kez etkinleştirilmiş oldu.

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Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko, aktivasyon sürecinin biraz daha uzun sürdüğünü beklediğini söyledi. Güncelleme 30 Haziran’da Rinkeby’deki Goerli test ağında uygulanacak ve 7 Temmuz 2021‘de de etkinleştirilmesi bekleniyor. Beiko, ağdaki madencilerin ekipmanlarını gereken zamanda güncellememelerinden dolayı Ropsten test ağının blokları düşük hızda doğruladığını ifade etti.

EIP-1559’un önemi nedir?

EIP-1559, Ethereum Improvement Proposal’ın kısaltmasıdır. Ethereum ağının en büyük sorunlarından biri olan ölçeklenebilirlik sorununu çözmek amacıyla Vitalik Buterin tarafından ortaya atılmış bir fikirdir. Londra güncellemesi beş EIP içermektedir ve EIP-1559 içlerinde en önemli olanıdır. EIP-1559 etkinleştirmesi ile beraber Ethereum, tarihinde ilk kez deflasyonist bir hale gelecek. Kullanıcılar için Ethereum gas ücretlerini düşürecek olan EIP-1559, bu yönünden dolayı Ethereum madencileri tarafından hoş karşılanmıyor. Geliştiriciler EIP-1559’un gas ücretlerini azaltmak için özellikle tasarlanmadığını söylüyor fakat birçok kişi güncellemenin gas ücretlerinde önemli bir azalma sağlayacağını düşünüyor.