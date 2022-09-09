Eski Disney CEO’su Bob Iger, koronavirüs pandemisinin sinema sektöründe “kalıcı bir iz” bıraktığını söylüyor.

Deneyimli medya yöneticisi Kod Konferansı’nda düzenlenen bir panelde, “Filmlerin film izleme açısından, pandemi öncesi seviyelerine geri döndüğünü sanmıyorum” dedi.

Dizginleri eğlence parklarının o zamanki başkanı Bob Chapek’a devreden, Şubat 2020’de Walt Disney Company’nin CEO’su olarak görevinden ayrılan Iger, sinemaseverlerin sinemalara eskisi kadar hızlı dönmemesinin ana nedeninin “seçim” olduğunu söyledi.

Iger, Tüketicilerin kısıtlamalar döneminde yayıncılık hizmetlerinde daha rahat hale geldiklerini ve bu platformlardaki içeriğin ve neyi ne zaman izleyeceklerini seçme esnekliğinin tadını çıkardığını kaydetti. CEO, sinema endüstrisinin “ölü bir iş” olduğunu düşünmediğini, ancak pandeminin tüketici alışkanlıklarındaki bir değişikliği alevlendirdiğini ve hızlandırdığını ekledi.

Ocak ve Ağustos sonu arasında, yurt içi gişe, 2019’a kıyasla yaklaşık %31 düşüşle yaklaşık 5,3 milyar dolar hasılat elde etti. Yıl sonuna kadar toplam bilet satışlarında yaklaşık 7,5 milyar dolar sağlama hızını koruyor. Karşılaştırma için, 2019’da gişe tüm yıl için 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gişedeki bu düşüşe yol açan, önemli ölçüde daha az sayıda film gösterimi de dahil olmak üzere başka faktörler de var. Yılın ilk sekiz ayında yurt içinde yalnızca 46 film geniş çapta gösterime girdi. 2019’un aynı döneminde 75 film geniş çapta vizyona girmişti.

Artı tarafta, sinemaseverler artık sinemaya gittiklerinde daha fazla harcama yapıyor, filmleri premium ekranlarda izlemek için daha yüksek fiyatlı biletleri tercih ediyor ve daha fazla taviz satın alıyor.

Iger, izleyicilerin büyük imtiyazların doğuşunu görebilecekleri tek yerin sinema olmadığını kaydetti.

“Sanırım sinema endüstrisi, dünyanın her ülkesinde herkesin hafta sonu sinemaya gitmeden kültürel etki yaratamayacağını savunuyordu. Ardından endüstri imtiyaz oluşturamadı. Buna artık katılmıyorum.” dedi.

Iger, sinemaların yardımı olmadan kültürel zamansal trendler üzerinde önemli etkiler yaratan diziler olarak HBO’nun “Game of Thrones” ve Disney’in kendi “The Mandalorian”ına dikkat çekti.

Iger, “Bu, sinemaya gitmenin ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Filmlere büyük bir inancım var. Büyük filmleri severim ama eskisi gibi olmuyor.” dedi.