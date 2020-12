ESET Internet Security 2021 ile Korunun (VİDEO)

ESET Internet Security 2021 sürümü yayınlandı. Her yıl bu dönemde güvenlik yazılımını güncelleyen ESET, bu yıl da geleneği bozmadı ve yazılımların 2021 sürümlerini satışa çıkardı.

Türkiye antivirüs pazarının lideri ESET, büyüyen dijital saldırılarla mücadele eden ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium bireysel güvenlik yazılımlarının 2021 versiyonlarını tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu.

Neden korunmalıyım?

Hepimizin korunmaya ihtiyacı var çünkü siber tehditler çeşitlenerek artıyor. Şu an son kullanıcıların en büyük derdi olan fidye yazılımlar bundan birkaç yıl önce bilinmiyordu bile. Hacker’lar her geçen gün akla hayale sığmayacak yeni yöntemlerle bilgisayarlarımızı, cep telefonlarımızı, tabletlerimizi ele geçirmeye çalışıyorlar.

Ne yazık ki tehlikenin farkında olmayan veya umursamayan kullanıcıları kolayca ağlarına düşürüyorlar da.

Kişisel verilerimizin sağlığı için, teknoloji kullanımımızın sekteye uğramaması için siber güvenlik konusuna dikkat etmemiz gerekiyor.

ESET Internet Security 2021

Türkiye’de en bilinen güvenlik yazılımlarından biri de kesinlikle ESET. Dünyanın her yerindeki son kullanıcıları ve şirket çalışanlarını her gün binlerce tehlikeli saldırıdan koruyan şirket her yıl yazılımını geliştirerek sunmaya devam ediyor.

Son kullanıcılara ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium isimli üç farklı güvenlik paketi sunan şirket sadece virüslere veya Truva atlarına karşı değil uçtan uca bir koruma sunuyor.

Birden fazla cihaz desteklerken bağlı olduğunuz ağdaki anormal hareketleri de tespit edebiliyor. Bu sayede evinizde veya ofisinizdeki tüm akıllı cihazların hacker’lar tarafından tehdit edilmesini engelliyor.

Nasıl yüklenir?

Öte yandan ESET Internet Security 2021’in kurulumu da çok kolay. Hiçbir şey deneyimi olmayan kullanıcıların bile sadece İleri (Next) komutu vererek bilgisayarlarına kurabileceği ve herhangi özel bir ayar yapmadan korunmaya başlayabileceği bir yazılımdan bahsediyoruz.

Cep telefonu koruması da var

ESET Internet Security 2021’in en büyük özelliklerinden biri çoklu cihaz desteklemesi. Tek lisansla bilgisayarınıza, cep telefonunuza ve tabletinize kurabildiğiniz yazılım eşzamanlı olarak koruma sağlıyor.

Bankacılık işlemleri güvende

Online bankacılık işlemleri için koruma düzeyi yükseltilmiş özel bir tarayıcı sağlayan ESET, böylece bankanız ile aranızdaki iletişimin istenmeyen kişilerin kontrolüne geçmesini de engelliyor.