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ESET Internet Security 2021 ile Korunun (VİDEO)
ESET Internet Security 2021 sürümü yayınlandı. Her yıl bu dönemde güvenlik yazılımını güncelleyen ESET, bu yıl da geleneği bozmadı ve yazılımların 2021 sürümlerini satışa çıkardı.
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ESET Internet Security 2021 ile Korunun (VİDEO)
Türkiye antivirüs pazarının lideri ESET, büyüyen dijital saldırılarla mücadele eden ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium bireysel güvenlik yazılımlarının 2021 versiyonlarını tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu.
Neden korunmalıyım?
Hepimizin korunmaya ihtiyacı var çünkü siber tehditler çeşitlenerek artıyor. Şu an son kullanıcıların en büyük derdi olan fidye yazılımlar bundan birkaç yıl önce bilinmiyordu bile. Hacker’lar her geçen gün akla hayale sığmayacak yeni yöntemlerle bilgisayarlarımızı, cep telefonlarımızı, tabletlerimizi ele geçirmeye çalışıyorlar.
Ne yazık ki tehlikenin farkında olmayan veya umursamayan kullanıcıları kolayca ağlarına düşürüyorlar da.
Kişisel verilerimizin sağlığı için, teknoloji kullanımımızın sekteye uğramaması için siber güvenlik konusuna dikkat etmemiz gerekiyor.
ESET Internet Security 2021
Türkiye’de en bilinen güvenlik yazılımlarından biri de kesinlikle ESET. Dünyanın her yerindeki son kullanıcıları ve şirket çalışanlarını her gün binlerce tehlikeli saldırıdan koruyan şirket her yıl yazılımını geliştirerek sunmaya devam ediyor.
Son kullanıcılara ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium isimli üç farklı güvenlik paketi sunan şirket sadece virüslere veya Truva atlarına karşı değil uçtan uca bir koruma sunuyor.
Birden fazla cihaz desteklerken bağlı olduğunuz ağdaki anormal hareketleri de tespit edebiliyor. Bu sayede evinizde veya ofisinizdeki tüm akıllı cihazların hacker’lar tarafından tehdit edilmesini engelliyor.
Nasıl yüklenir?
Öte yandan ESET Internet Security 2021’in kurulumu da çok kolay. Hiçbir şey deneyimi olmayan kullanıcıların bile sadece İleri (Next) komutu vererek bilgisayarlarına kurabileceği ve herhangi özel bir ayar yapmadan korunmaya başlayabileceği bir yazılımdan bahsediyoruz.
Cep telefonu koruması da var
ESET Internet Security 2021’in en büyük özelliklerinden biri çoklu cihaz desteklemesi. Tek lisansla bilgisayarınıza, cep telefonunuza ve tabletinize kurabildiğiniz yazılım eşzamanlı olarak koruma sağlıyor.
Bankacılık işlemleri güvende
Online bankacılık işlemleri için koruma düzeyi yükseltilmiş özel bir tarayıcı sağlayan ESET, böylece bankanız ile aranızdaki iletişimin istenmeyen kişilerin kontrolüne geçmesini de engelliyor.
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
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Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
Kamera Kıyaslama
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.
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Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/28b32f9b
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Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;
108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.
Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.
İnceleme
TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!
Kablosuz internet bağlantımızın, evlerimizdede yeteri kadar ulaşamadığı noktalar mutlaka oluyor. Bu noktalarda bağlantı, ya yavaş oluyor ya da bağlantı stabilizasyonu düşük seviyelerde kalıyor. Bu problemi “ölü bölge sorunu” olarak adlandırıyoruz. TP-Link’in bu gibi problemlere çözüm olarak ürettiği ürünlerden biri olan RE605X menzil genişletici incelemesiyle karşınızdayız.
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TP-Link RE605X, ölü bölge sorunu için tercih edilebilecek seçeneklerden biri
RE605X, Wi-Fi 6 destekli bir menzil genişletici. Peki Wi-Fi 6, kullanıcılara ne sağlıyor? Bu teknoloji, daha yüksek hızlara stabil bir şekilde çıkabilmenin yanı sıra, birçok cihazın da kablosuz internet bağlantısından stabil bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor; hatta gecikmeleri de minimum düzeye indiriyor. Ayrıca TP-Link’in sunduğu OneMesh desteği de bu üründe mevcut olduğu için, çok geniş bir alanda, kopmalar yaşanmadan stabil bir şekilde internete erişilebiliyor. Ev içinde bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinizde eğer OneMesh destekli bir cihazın menzilinden çıkarsanız diğer OneMesh destekli cihaza otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve bütün bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.
RE605X’in tasarımıyla başlamak gerekirse, avuç içinden biraz daha büyük bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani fazla yer kaplamayan kompakt bir cihaz. RE605X’i yanınızda taşıyarak; evinizin dışında, yazlık gibi yerlere götürüp ağ menzilinizi oralarda da genişletebilmeniz mümkün. Cihazın malzeme kalitesi de güzel. Yan tarafta 2 adet anten bulunuyor ve mesnetli yapısı sayesinde bu antenleri yukarı aşağı konumlayabilmeniz mümkün. Ürünün sağ tarafında bir Ethernet girişi bulunurken sağ tarafında da LED göstergeler, WPS düğmesi ve Reset, yani sıfırlama düğmesi mevcut. Dilerseniz ethernet girişini kullanarak; televizyon, oyun konsolu gibi cihazlara da internet bağlantınızı ulaştırabilmeniz mümkün.
Tether uygulamasıyla, menzil genişleticinizin bütün ayarlarını yapabilmeniz mümkün
Tether, TP-Link ürünleri için sunulan bir uygulama. Tether üzerinden kurulum ve birçok ayarlama yapılabilmesi ise ayrıca mümkün. RE605X için yapabilecekleriniz ise, OneMesh’i açıp kapatabilme, yüksek hız modu sayesinde cihazın kablosuz bağlantı optimizasyonunu sağlayarak en verimli şekilde bağlantı kurabilme; konum asistanı üzerinden cihazı doğru konuma yerleştirip yerleştiremediğinizi anlayabilme ve fazlası. Tether sayesinde, dilerseniz uykuya geçtiğiniz zamanlarda RE605X’in kapanmasını sağlayabilmeniz de mümkün. Hatta cihazın üstünde yanan LED aydınlatmaları kapatıp açabilme seçeneği de sunulmuş. Fakat en kullanışlı özelliklerden biri, bizce konum asistanı. Konum asistanı sayesinde, kafanızda “acaba cihazı doğru yere mi konumlandırdım?” gibi problemler yaşamıyorsunuz çünkü Tether uygulaması sizi optimum şekilde yönlendiriyor. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, evin her noktasına kablosuz ağı ulaştırabilecek kapasitede değilse; RE605X’i konum asistanı aracılığıyla evin içinde merkezi konumda bulunan bir yere konumlandırıyorsunuz. Ve cihaz, modeminizi görerek bağlantıyı daha uzak noktalara taşımaya başlıyor.
Özetle Wi-Fi 6 destekli RE605X, eğer bir menzil genişleticiye ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz iyi bir seçenek olmuş. Hem ofis hem ev kullanımımızda, RE605X bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayı başardı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa yani evinizin içinde ölü bölge sorunu yaşıyorsanız veya var olan ana modeminiz uzak odalara erişim konusunda yetersiz kalıyorsa; mutlaka TP-Link’in RE605X modeline bir göz atın. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
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