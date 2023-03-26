Türkiye’nin en büyük katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük, tam tamına 32 gündür kapalı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından siteye getirilen erişim engeli hala devam ediyor. Artık kullanıcıları ile tekrardan bir araya gelmek isteyen platform ise, çareyi Anayasa Mahkemesi‘nde buldu.

Anasayfa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla ilgili olarak, Türkiye’nin en büyük sosyal iletişim platformlarından Ekşi Sözlük, erişim engeli kararının hala devam ettiğini belirtti. Ekşi Sözlük, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve haberleşme özgürlüğü gibi anayasal hakların ihlal edildiğini iddia ederek, mahkemeden bu ihlalin sona ermesi için karar verilmesini ve ilerleyen süreçte yeniden bir yargılama yapılmasını talep etti.

Şirket, halen milyonlarca kişinin anayasal haklarının ihlal edildiğine dikkat çekerek, başvurunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını beklediğini ifade etti. Son yaptığı açıklamada Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin yapılan itirazı kabul ederek erişim engeli kararını kaldırdığını duyuran platform, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı üzerine tekrardan erişim engeline yakalandı.

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Son olarak çözüm arayışlarını Anayasa Mahkemesi’nde bulan Sözlük bazı açıklamalarda bulundu:

Merhaba. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlaline son verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi’nden söz konusu hakların ihlal edildiğine karar vermesini ve ihlalin sonuçlarının giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına hükmetmesini talep ettik. Sona ermiş bir hak ihlali olmadığından, halen, her gün milyonlarca kişinin anayasal haklarının ihlali devam etmekte olduğundan başvurumuzun hızlıca incelenerek hukukun ve anayasamızın gerektirdiği şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Herhangi bir gelişme olması halinde sizlerle paylaşacağız, gösterdiğiniz tüm destek için teşekkür ederiz.

düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlaline son verilmesi için anasaya mahkemesi’ne başvurduk. açıklamamıza aşağıdan ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/uGG7f8Nef4 — ekşi sözlük (@sozluk) March 25, 2023