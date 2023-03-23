Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bugün Akbank bünyesinde bulunan üç sağlık kuruluşuyla ilgili bir siber saldırı bildirimi yaparak bankayı bilgilendirdi. KVKK, veri sorumlusu olan Akbank T.A.Ş.’nin kanuni olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin başkaları tarafından elde edilmesi durumunda derhal ilgili kişilere ve kurullara bildirim yapması gerektiğini söyledi. KVKK ayrıca, bildirimin kişilerin veya kurulların internet sitesinde veya uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edilebileceğini belirtti.

Bunun sonucunda Akbank T.A.Ş. tarafından iletilen veri ihlal bildiriminde, bir projenin kodu yazılırken mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerektiği ancak statik yazılması nedeniyle,

27 Ağustos 2022 ile 18 Ekim 2022 tarihleri arasında hesap açılışı gerçekleştirilen bazı müşterilere ait elektronik hesap cüzdanlarının yanlışlıkla yine banka müşterisi olan 20 adet tüzel kişiye gönderildiği ve 5.847 banka müşterisinin etkilendiği belirtilmiştir.

İhlalden etkilenen kişisel veriler arasında kimlik, müşteri işlem ve finans kategorilerinde ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı, açılış ve vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgileri yer almaktadır. İlgili kişilerin bilgi alabileceği kanallar ise akbank.com internet sitesi ve 4442525 telefon numarasıdır.

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Yayınlanan bildirinin ardından KVKK, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve veri ihlal bildirimini Kurumun internet sitesinde ilan etme kararı aldığını duyurdu. Bu ve benzeri bildirimlere buradan ulaşabilirsiniz.