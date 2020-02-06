Epson’un, yeni nesil 12 renkli fotoğraf yazıcıları Türkiye’de!

Epson’un yeni nesil 12 renkli geniş format fotoğraf tarayıcılarını Türkiye’de satışa sundu. Firma, geniş format yazıcı segmentinde sunduğu ilk 12 renkli iki yazıcısıyla birçok uygulamada, yüksek kalite ve çok yönlülük amaçlanıyor.

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Epson SureColor SC-P7500 (24 inç) ve SC-P9500 (44 inç), profesyonel provalar için güvenilir bir çoğaltma ve yüksek hacimli üretim için hızlı verim sağladığından sanatçılar ve fotoğrafçılar için ideal bir çözüm.

İki geniş formatlı yazıcı, hem siyah mürekkepleri aynı anda çıkaran hem de turuncu, yeşil ve mor içeren, kullanıcıya etkileyici bir renk doğruluğu sağlayan Epson’un K3 teknolojisi sayesinde, yine firmanın yeni geliştirilen UltraChrome Pro12 mürekkep seti ile tamamlanıyor.

Kusursuz gözüken sanatsal baskılar!

Sanatını, özellikle en üst segment alıcıya sunmak isteyen fotoğrafçılar ve güzel sanatlar profesyonelleri yeni modellerle kusursuza yakın baskıya ulaşıyor.

Mürekkep yelpazesinde 12 renk setine ek olarak; Epson tarafından tasarlanan gelişmiş baskı kafaları, doğru nokta yerleşimini sağlamak ve hatalı baskıları ortadan kaldırmak üzere her renk için 800’e kadar nozül kullanır. 300 dpi çözünürlük ve 12 kanallı μTFP12 baskı kafası sayesinde yüksek hızlı üretim ile kalite bir araya gelir.

Görüntüler aynı zamanda yumuşak tonlamalardan ve doğru doku reprodüksiyonundan da yararlanır. Daha çarpıcı ve etkileyici basılı görüntüler elde edilmesini sağlayan siyah geliştirme kaplama teknolojisi ile daha koyu siyahlar ortaya çıkar.

Gerçek yaratıcı özgürlüğe değer veren ve çok çeşitli ortamlara baskı yapma ihtiyacı duyanlar için SC-P7500 (24 inç) ve SCP9500 (44 inç) sanatsal baskı kağıtlarını, tuvalleri, fotoğraf kağıtlarını ve daha fazlasını destekler.

Prova baskıda endüstrinin standardı bir üst seviyeye taşınıyor

Renk hassasiyetinin önemli olduğu paketleme sektörü veya ön sözleşmeli matbaa işlerinde Epson, prova konusunda endüstri standardını bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk ölçümü, kontrol ve düzeltme teknolojileri sayesinde kullanıcılar daha verimli şekilde ve daha güvenle çalışabilecek. Yüzde 99 Pantone¹ kapsamlı sunulan iki yeni modelde, isteğe bağlı spektrofotometre ( SpectroProofer ) ile daha hızlı ve daha doğru renk ölçümü sağlarken, prova renk kontrolü ise tamamen otomatik yapılabiliyor.