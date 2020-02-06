Basın Bülteni
Epson’un, yeni nesil 12 renkli fotoğraf yazıcıları Türkiye’de!
Epson’un yeni nesil 12 renkli geniş format fotoğraf tarayıcılarını Türkiye’de satışa sundu. Firma, geniş format yazıcı segmentinde sunduğu ilk 12 renkli iki yazıcısıyla birçok uygulamada, yüksek kalite ve çok yönlülük amaçlanıyor.
İlginizi çekebilir: Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson SureColor SC-P7500 (24 inç) ve SC-P9500 (44 inç), profesyonel provalar için güvenilir bir çoğaltma ve yüksek hacimli üretim için hızlı verim sağladığından sanatçılar ve fotoğrafçılar için ideal bir çözüm.
İki geniş formatlı yazıcı, hem siyah mürekkepleri aynı anda çıkaran hem de turuncu, yeşil ve mor içeren, kullanıcıya etkileyici bir renk doğruluğu sağlayan Epson’un K3 teknolojisi sayesinde, yine firmanın yeni geliştirilen UltraChrome Pro12 mürekkep seti ile tamamlanıyor.
Kusursuz gözüken sanatsal baskılar!
Sanatını, özellikle en üst segment alıcıya sunmak isteyen fotoğrafçılar ve güzel sanatlar profesyonelleri yeni modellerle kusursuza yakın baskıya ulaşıyor.
Mürekkep yelpazesinde 12 renk setine ek olarak; Epson tarafından tasarlanan gelişmiş baskı kafaları, doğru nokta yerleşimini sağlamak ve hatalı baskıları ortadan kaldırmak üzere her renk için 800’e kadar nozül kullanır. 300 dpi çözünürlük ve 12 kanallı μTFP12 baskı kafası sayesinde yüksek hızlı üretim ile kalite bir araya gelir.
Görüntüler aynı zamanda yumuşak tonlamalardan ve doğru doku reprodüksiyonundan da yararlanır. Daha çarpıcı ve etkileyici basılı görüntüler elde edilmesini sağlayan siyah geliştirme kaplama teknolojisi ile daha koyu siyahlar ortaya çıkar.
Gerçek yaratıcı özgürlüğe değer veren ve çok çeşitli ortamlara baskı yapma ihtiyacı duyanlar için SC-P7500 (24 inç) ve SCP9500 (44 inç) sanatsal baskı kağıtlarını, tuvalleri, fotoğraf kağıtlarını ve daha fazlasını destekler.
Prova baskıda endüstrinin standardı bir üst seviyeye taşınıyor
Renk hassasiyetinin önemli olduğu paketleme sektörü veya ön sözleşmeli matbaa işlerinde Epson, prova konusunda endüstri standardını bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk ölçümü, kontrol ve düzeltme teknolojileri sayesinde kullanıcılar daha verimli şekilde ve daha güvenle çalışabilecek. Yüzde 99 Pantone¹ kapsamlı sunulan iki yeni modelde, isteğe bağlı spektrofotometre ( SpectroProofer ) ile daha hızlı ve daha doğru renk ölçümü sağlarken, prova renk kontrolü ise tamamen otomatik yapılabiliyor.
Akıllı Ev
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!
Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.
İlginizi çekebilir: Anker Soundcore Wakey-Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.
2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.
Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri
- iPath Lazer Navigasyon teknolojisi
- Maksimum hassasiyet için AI haritalama teknolojisi
- 150 dk çalışma süresi
- Hybrid 2’si 1 – Süpürme ve Silme (Islak ve Kuru)
- Boost IQ teknolojisi ile gereken yerlerde extra Vakumlama ve Paspaslama – 2200Pa emiş gücü
- Akıllı MOP teknolojisi ile otomatik su kontrolü
- PinPoint Dönüşü – Düşük pil nedeniyle temizlik duraklatırsa dahi akıllı hafıza özelliği ile kaldığı yerden temizliğe devam edebilme
- Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli komut
- EufyHome uygulaması ile kontrol ve harita sınırlandırma
Basın Bülteni
TP-Link yeni ince gövdeli powerbank’ini Türkiye’de satışa sundu!
TP-Link, yeni ince tasarıma sahip powerbank’ini Türkiye topraklarında satışa sundu. TL-PB10000 model powerbank’in en önemli özelliği şarj olabilirken başka cihazları da şarj edebiliyor olması demek yanlış olmaz.
İlginizi çekebilir: TP-Link, WiFi 6 destekli erişim noktalarını duyurdu!
TP-Link, daha çok iletişim teknolojileri pazarında faaliyetlerini sürdüren bir şirket imajı çiziyor olsa da aslında çok kaliteli powerbank’lere de sahip bir firma. Markanın, piyasaya sürdüğünü açıkladığı TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor. İster cebinize atıp yola çıkın, isterseniz de el çantanızda muhafaza edin. Her tarafta kullanılabilir fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor.
TL-PB10000 powerbank’ta Li-Polimer pil yer alıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. 10.000 mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 8’i dört kez, Samsung Galaxy S9’u 2.4 kez, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebiliyor.
TL-PB10000 ile aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Powerbank’ın üzerinde 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in “Akıllı şarj” teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.
Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.
iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 18,9 USD.
Ağ Teknolojileri
TP-Link, WiFi 6 destekli erişim noktalarını duyurdu!
TP-Link, WiFi 6 teknolojisini işletmelerin kullanımına sunacak olan yeni erişim noktalarını duyurdu. EAP660 HD ve EAP620 HD model erişim noktaları, daha yüksek kapasiteli WiFi ve daha güçlü bağlantılar sunuyor.
İlginizi çekebilir: İnternet çözüm ekibi: TP-Link Deco E3 paketi neler sunuyor?
WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı. TP-Link, işletmelere yönelik erişim noktası (access point) ailesi olan EAP serisinde de WiFi 6’lı iki modeli duyurdu.
EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.
WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak ve ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.
TP-Link, OFDMA’yı neden kullanıyor?
OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir.
Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını çok daha verimli hale getiriyor.
1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.
Yüksek WiFi yoğunluklu işletmelerde sorunsuz bağlantı sunacak!
WiFi 6 teknolojili yeni EAP erişim noktaları, adlarında da belirtildiği gibi ‘yüksek yoğunluklu-HD’ WiFi ağları için üretilmiş ürünler. Kurumsal yonga setleri, özel antenleri, gelişmiş RF işlevleri ve otomatik kanal seçimi ile donatılan bu çözümler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda aynı anda çok sayıda kişiye sorunsuz ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. Yeni erişim noktaları 1000 müşteriye kadar bağlantı sağlayabiliyor
Omada SDN çözümü, artık daha kararlı!
TP-Link EAP erişim noktalarını yönetmeyi sağlayan Omada yazılımı da yenilendi. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre edilen Omada SDN, tamamen merkezi bir bulut yönetimi sağlıyor.
Tüm erişim noktalarını tek bir birimden yönetmeyi sağlayan Omada SDN, geleneksel bir ağdaki karmaşık ve zor birçok yönetim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca Omada SDN çözümü, en yeni WPA sürümü olan WPA3 destekli ve kurumsal ağlar için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulaması ile güvenli bir altyapı oluşturuyor.
WiFi 6 teknolojili EAP660 HD, 2.4GHz bandında 1148 Mbps + 5GHz bandında 2400 Mbps; EAP620 HD ise 2.4GHz bandında 574 Mbps + 5GHz bandında 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Yeni erişim noktalarının ilkbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.