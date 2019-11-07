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Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
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Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
4K
Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro cihazları tanıtıldı!
Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranları uzun süren bekleyişin ardından tanıtıldı. Şirketin övgüyle bahsettiği bu iki yeni nesil ekran Huawei’nin kendi HarmonyOS’u kullanan ilk cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
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Huawei Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan Honor Smart Screen ve Smart Screen Pro akıllı ekranlarının lansmanı yapıldı. Hakkında pek çok dedikodu dönen bu dev cihazların kesinleşmiş özelliklerine yakından bakalım.
Honor Akıllı Ekranlarının Özellikleri
Ekran özellikleri olarak her iki Smart Screen cihazı da çerçevesiz 55 inç 4K HDR ekranla geliyor. NTSC % 85 geniş renk gamı, 360 nit parlaklık ve geniş görüş açıları içeren cihazların; standart, yumuşak, sinema gibi modları içeren sekiz farklı ekran yapılandırması da bulunuyor. Ayrıca son dönemlerde revaçta olan Alman TUV Rheinland düşük mavi ışık koruması kullanılıyor. Tasarımsal anlamda dikkat çeken cihaz, % 94 gibi etkileyici ekran/gövde oranıyla karşımıza çıkıyor. Oldukça ince ve elmas dokulu kasaya sahip Smart Screen cihazları kesintisiz 3D metal orta çerçeve barındırıyor.
Honor için oldukça özel olan bu yeni nesil akıllı ekran, merakla beklenen Harmony işletim sistemini kullanıyor olmanın yanı sıra kendi akıllı asistanları YOYO ev Magic Link özelliklerini barındırıyor. Bu uygulamaların kullanılıyor olmasının sebebi olarak şirket, kullanıcıların diğer cihazlarını daha iyi entegre edebilmeleri için özellikle düşündüklerini söyledi.
Magic Link uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarını Honor akıllı ekranıyla senkronize bir şekilde kullanmasını sağlıyor. NFC ile bağlanan cihazlar arasında, telefona indirilen uygulamaların paylaşılmasını ve en önemli özellik olarak ekranın, kendini akıllı bir ev sistemine dönüştürmesini sağlıyor . Akıllı ekran üzerinden güvenlik kameralarından bilgisayara kadar evdeki hemen hemen her cihazı kontrol edilebilir hale geliyor.
Her iki Honor Smart Screen cihazı da en yeni Honghu 818 dört çekirdekli işlemcileri kullanıyorlar. 4K destekli bu cihazlar; dinamik görüntü telafisi (MEMC), yüksek dinamik aralıklı görüntüleme (HDR), gürültü azaltma (NR) gibi yedi farklı teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.
Honor Smart Screen ve Pro modelleri arasında bulunan farklar ise; birinde 4*10 W hoparlör bulunurken diğerinde 6*10 W hoparlör bulunuyor. Ayrıca Pro modeli daha büyük 32 GB depolama alanına ve akıllı dahili kameraya sahip. Bu kamera yüz tanıma ve kaydetme gibi özelliklere sahipken, kullanıcı gizliliği açısından kullanılmadığında geriye doğru kayan Honor patentli açılır kamera teknolojisi ile donatılmış.
En önemli detaylardan olan fiyatlandırma konusuna gelince Honor Smart Screen, yaklaşık 538 dolara, Pro modeli ise yaklaşık 680 dolara raflardaki yerini alacak.
4K
Dünyanın ilk 8K OLED televizyonu satışa çıktı!
Son dönemde televizyon dünyasında başlanan 8K geçişinde bir diğer önemli adım LG Electronics kanadından geldi. LG, dünyanın ilk 8K OLED TV’sinin 88Z9 modeli satışına Güney Kore’de başladı. Söz konusu televizyonun global satışı ise Kuzey Amerika ve Avrupa’dan başlayarak üçüncü çeyreğinde yayılmış olacak.
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LG’nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 OLED TV, 33 milyondan fazla bağımsız OLED pikseline sahip gelişmiş paneli 8K Ultra HD (7680 x 4320) çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Netlik konusunda iddialı olan televizyon Full HD’nin piksellerinin 16 katına ve UHD’nin de 4 katına eşit oranda.
LG 8K OLED TV, gücünü α (Alpha) 9 8K akıllı işlemcisinden alıyor. Söz konusu işlemcide bulunan derin öğrenme algoritması sayesinde milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltmeyi başarıyor. LG 88Z9, görüntünün yanı sıra etkileyici ses performansıyla sanal 5.1 surround ses sağlayacak şekilde iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile destekleniyor. Televizyon Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile geliyor. LG 8K OLED TV ayrıca ALLM’i (otomatik düşük gecikme süresi modu), değişken yenileme oranı (VRR) ve eARC’yi (iyileştirilmiş ses dönüş kanalını) de destekliyor.
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Türkiye’de üretilen ilk sınırsız TV satışa çıktı
Vestel, yeni televizyonu ile sınırları kaldırıyor. Red Dot Tasarım Ödüllü Sınırsız VLED TV, sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, en ince detayları bile ön plana çıkaran Quantum Renk Paleti sunuyor. Ayrıca daha parlak ve yüksek kontrastlı Dolby Vision teknolojisi ile de dikkat çekiyor.
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Vestel Quantum Renk Paleti ile geliyor
Vestel, dünyanın en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award’dan tasarım ödülü alan yeni televizyonunu satışa çıkardı. Berlin’deki 2018 IFA fuarında sergilenen Türkiye’de üretilen ilk Sınırsız TV’si sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, şık tasarımı ile dikkatleri üstüne çekiyor.
Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran Sınırsız TV, Yüksek Parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor. HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan Sınırsız TV, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor. 65 inç Vestel Sınırsız TV’nin tavsiye edilen perakende fiyatı 8.499 TL.