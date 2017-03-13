Epson L850 ile Düşük Baskı Maliyeti

Fotoğraf basmak ve belge kopyalamak, hatta birçok farklı yüzeye baskı yapmak için düşük işletme maliyetli bir yazıcı arıyorsanız Epson L850 karşınızda.

Mürekkep maliyetleri ve kartuş masrafı, mürekkep püskürtmeli yazıcıların kanayan yarası oldu. Ucuza satılan yazıcılar ve pahalı kartuşlar uzun süre mürekkep püskürtmeli yazıcıları kullanışsız ve maliyetli kıldı. Uzunca bir süredir var olan mürekkep tanklı yazıcılar ise ilk maliyeti yükseltse de kullanım maliyetini basitleşen sarf malzemesi sistemi sayesinde düşük tutabiliyor. Özellikle de yoğun çalışma ortamlarında kullanılabilecek çok fonksiyonlu mürekkep tanklı yazıcılar orta ölçekli kurumlarda bile kendilerine rahatça yer bulabiliyorlar.

Epson L850, çok fonksiyonlu bir mürekkep tanklı yazıcı. Altı farklı mürekkep haznesinin gövdenin yanında kolayca ulaşılabilir biçimde yerleştirildiği Epson L850 kurulum ve kullanım açısından da avantaj sağlıyor. Mürekkep renkleri siyah, cyan, açık cyan, magenta, açık magenta ve sarı olarak belirlenmiş. Bu sayede yüksek çözünürlüklü, hızlı ve doğru renklerle fotoğraf baskısı almanız mümkün oluyor. 1,5 pikolitrelik damla teknolojisi sayesinde de 5.760×1.440 DPI çözünürlük erişilebilir hale geliyor. Cihazın düz yataklı tarama bölümü ise 2.400 x 2.400 DPI çözünürlükte renkli tarama işlemleri gerçekleştirebiliyor, bilgisayara, USB belleğe veya hafıza kartına farklı biçimlerde taranan görüntüyü aktarabiliyor.

Epson L840 A4 ebadına kadar tarama ve baskı, dolayısıyla da kopyalama işlemi yapabiliyor. AYnı zamanda kenarlıksız baskı yapmanızı da mümkün hale getiren bu model CD veya DVD gibi optik medya üzerine de (eğer kullanılacak medya baskıyı destekliyorsa) çıkış almanızı sağlıyor. Standart metin baskısında dakikada 37 sayfaya kadar çıkabilen cihaz standart 10×15 fotoğraf baskısında ise dakikada 5 sayfa civarı baskı almanızı sağlıyor.

Üzerindeki ekran sayesinde taktığınız hafıza kartı veya PictBridge destekli fotoğraf makinelerinden doğrudan çıkış almanızı kolaylaştıran Epson L850 olağan kullanımda ise doğrudan USB üzerinden kullanma imkanı sunuyor.

Sonuç olarak

Sürdürülebilir baskı maliyetini ilk masrafın önünde tutuyorsanız ve altı farklı mürekkeple renkli belge ve fotoğraf basma arzusundaysanız Epson L850’yi tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz.