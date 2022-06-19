Epic Games, geliştiricilerin oyunlarını ve topluluklarını farklı vitrinler ve platformlar arasında birbirine bağlamasına olanak tanıyan yeni bir çapraz oyun aracı duyurdu.

Haliyle, aynı oyuna iki farklı vitrinde sahip olan iki oyuncu birlikte oynayamaz. Bu araçla geliştiriciler, iki hizmet arasında çapraz oynamayı etkinleştirebilir.

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Bir blog gönderisinde Epic ayrıca, aracın, oyuncuların birden fazla platformdaki arkadaş listelerini tek bir listede toplamasına ve ayrıca iki başlatıcıda arama araçları ve oyun davetleri sunmasına izin vereceğini söyledi.

Araç şu anda Epic Games Store ve Steam arasında çalışıyor ancak konsol ve mobil işlevsellik de çalışıyor.

Epic’in çevrimiçi hizmetler kıdemli direktörü Simon Allaeys, “Çapraz oyun, tüm arkadaşlara bir araya gelme ve etkileşimli deneyimler arasında hoş anılar yaratma fırsatı veriyor” dedi.

“Tüm geliştiriciler için çapraz oyun araçlarıyla sektördeki değişimi yönlendirmek için şanslı bir konumdayız ve arkadaşları ve toplulukları birbirine bağlamanın oyun endüstrisini bir sonraki büyük büyüme hamlesine ve bir sonraki milyar oyuncuya götüreceğine inanıyoruz.”