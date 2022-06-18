Ana profesyonel sosyal ağ konumunda olan LinkedIn, her türlü dolandırıcılığın ve dolandırıcılığın tercih edilen hedefi oldu. Daha Şubat 2022’de, bilgisayar güvenliği Egress konusunda uzmanlaşmış şirket tarafından yürütülen bir araştırma, LinkedIn’de kimlik avı kampanyalarının nasıl patladığını gösterdi.

2021’de kötü amaçlı yazılım, kötü amaçlı yazılım barındıran sahte iş teklifleriyle profesyonellerin sosyal ağında yaygındı. Bununla birlikte, CNBC haberine göre, LinkedIn şu anda, özellikle kripto para birimleriyle bağlantılı olarak, “platformunda son zamanlarda dolandırıcılıkta bir artış” yaşıyor.

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LinkedIn’de kripto para dolandırıcılığı patladı

FBI’ın San Francisco ve Sacramento (California) ofislerinden sorumlu özel ajanı Sean Ragan, bunun “önemli bir tehdit” olduğunu da sözlerine ekledi. Dolandırıcılar, LinkedIn kullanıcılarıyla iletişim kurmak için profesyoneller gibi davranır.

Kullanıcıların kazançlı kripto para birimi yatırımlarından para kazanmalarına yardımcı olmayı teklif ederek konuşmaya başlarlar. İlk olarak, hedefleri örneğin CoinBase gibi gerçek özel platformlara gitmeye davet ediyorlar.

LinkedIn, kullanıcıları yalnızca tanıdığınız ve/veya güvendiğiniz kişilerle bağlantı kurmaya teşvik ediyor. Buna ek olarak, sosyal ağ sizi “gerçek olamayacak kadar iyi görünen veya sizden herhangi bir şeyi önceden ödemenizi isteyen iş tekliflerine” karşı dikkatli olmaya teşvik ediyor.