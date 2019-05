Epic Mega Sale kampanyası ile en sevilen oyunlarda indirim başladı!

Pc, konsol ve mobil platformlarındaki sayısız oyunu yaratan Epic Games; bugünden itibaren sitesindeki oyunlarda büyük indirimlere imza atıyor. Epic Mega Sale ile 13 Haziran’a kadar yapılan oyun alışverişlerinde 60 TL’ye varan indirim dönemi başladı.

Epic Mega Sale kapsamında yapılan kampanyada, Epic Games popüler oyunları %75’e varan indirimlerle satın alma mümkün oluyor. Son dönemlerin PlayStation platformunda çıkan en dikkat çekici oyun Detroit: Become Human oyununun sadece Epic Games’te olan Web sürümü, 80 TL yerine 20 TL fiyatıyla oyun severlere sunulacak. Aynı zamanda Beyond Two Souls, Heavy Rain, World War Z gibi popüler oyunlar da büyük indirimlerle meraklılarla paylaşılacak. Ayrıca daha piyasaya sunulmamış olan John Wick Hex gibi oyunların da indirimli olarak ön siparişini vermek mümkün.

Epic Games Store’da hangi oyunlar indirimli?

Detroid Become Human -20.00 TL

Beyond: Two Souls -40.00TL

Heavy Rain -40.00TL

Vampire: The Masquerade -Bloodlines 2 -32.00 TL

John Wick Hex -26.10 TL

World War Z -28.91 TL

Darksiders III -209.00 TL

Vampyr -120.00 TL

Darksiders III -20900 TL

Hades -27.20 TL

The Walking Dead: Final Season -23.99 TL

Oxygen Not Included -29.25 TL

Observation -35.10 TL

Metro Exodus -171.75 TL

The Sinking City -39.00 TL

Outward -35.20 TL

Satisfactory -39.00 TL

Ashen -51.75 TL

Close to the Sun -29.00 TL

Trover Saves the Universe -44.10 TL

RollerCoaster Tycoon Adventures -64.99 TL

Operencia: The Stolen Sun -31.85 TL

My Time At Portia -71.20 TL

Thimbleweed Park -23.99 TL

Donut County -14.74 TL

Hello Neighbor: Hide and Seek -24.50 TL

Gorogoa -16.75 TL

Metro Last Light Redux -7.75 TL

Oxenfree -15.50 TL

What Remains of Edith Finch -15.50 TL

Shadow Complex -6.00 TL

Listelediğimiz Epic Mega Sale kampanyasındaki oyunlara ve daha fazlasına Epic Games Store‘dan ulaşabilirsiniz.