Uzay - Bilim
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Perseverance keşif aracı geçtiğimiz hafta Mars yüzeyine sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Perseverance kelimesi dilimizde azim anlamına geliyor. Mars keşif aracına ismini ABD’de düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazanan 11 yaşındaki Alexander Mather verdi. Ayrıca Perseverance’ın Mars’da indiği Jezero Krateri de ismini benzerliğinden dolayı Bosna Hersek‘in Jezero beldesinden alıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Perseverance, Mars’taki keşfini 7 ayrı donanımıyla gerçekleştirecek
- Mastcam-Z: Zoom özelliği ile birlikte panoramik ve stereoskopik görüntüleme yeteneğine sahip gelişmiş bir kamera sistemi. Mastcam-Z ayrıca Mars yüzeyinin mineralojisini araştıracak ve gezici operasyonlarına yardımcı olacak.
- SuperCam: Kimyasal bileşim analizi ve mineraloji için bir görüntüleme aracı.
- PIXL: Mars yüzeyindeki malzemelerin ince ölçekli temel bileşimini haritalayacak. Malzemelerin kimyasal yapılarının daha ayrıntılı tespit ve analizine olanak sağlayacak.
- SHERLOC: Mineroloji ve organik bileşenleri haritalamak için morötesi (UV) lazer kullanan ve detaylı görüntüleme sağlayan bir spektrometre. Organik maddeler ve kimyasallar bulmak için yaşanabilir ortamları tarayacak. Ayrıca, SHERLOC yüksek çözünürlüklü renkli bir kameraya sahip.
- MOXIE: Mars’taki atmosferik karbondioksitten oksijen üretmeyi deneyecek. Başarılı olursa teknolojisi gelecekte astronotlar tarafından Mars’dan Dünya’ya dönmek için roket yakıtını yakmak için kullanılabilecek.
- MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer): Sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, basınç, bağıl nem ve toz boyutu ve şekli ölçümlerini yapacak bir dizi sensör.
- RIMFAX: Mars’da yeraltını analiz edecek bir radar görüntüleyici. Yeraltındaki jeolojik yapının santimetre ölçeğindeki çözünürlüğünü sağlayacak ve ek olarak zemine nüfuz edebilen bir radar.
Son olarak helikopter Ingenuity’den bahsedelim. Ingenuity, Mars’ın az yoğunluklu havasında uçmak için tasarlanan ilk hava aracı.
Perseverance. 2012 yılında Mars’a inen ve hala analizlerini sürdüren Curiosity aracı ile yaklaşık olarak aynı boyutlarda. Buna karşın Curiosity 126 kilogram daha hafifti. Araç 10 feet (3,04 mt) uzunluğunda, 9 feet (2,74 mt) genişliğinde ve 7 feet (2,13 mt) boyunda.
Perseverance‘nin çektiği fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Uzay - Bilim
SpaceX sivil uzay görevi Inspiration4’ün 2. mürettebatı belli oldu
Hayley Arceneaux dünyanın ilk sivil uzay görevi Inspiration4 için ikinci mürettebat üyesi oldu. Hayley Arceneaux , ABD‘deki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde doktor asistanı olarak çalışıyor. Kanseri yenen Arceneaux uzaya çıkan, vücudunda protez bulunan ilk kişi olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: SpaceX, Starlink kullanıcı sayısını açıkladı
Inspiration4 görevindeki diğer iki koltuk sahiplerini bekliyor
SpaceX, Crew Dragon kapsülüyle 4 sivili uzaya göndereceğini açıklamıştı. Bu görev tek bir astronot dahi olmadan gerçekleşen ilk uzay yolculuğu olacak. Milyarder Jared Isaacman geziyi SpaceX’den satın aldı. Bu nedenle de Inspiration4 görevindeki 1 koltuk kendisine ait olacak. Kalan koltuklardan biri Jared Isaacman’in şirketi Shift4’in düzenleyeceği yarışmanın galibine, diğeri ise St. Jude’s Hastahanesi’ndeki çekilişin kazananına gidecek.
Hayley Arceneaux 2002 yılında kemik kanseri tedavisi gördü. Bu sebeple sol bacağındaki bazı kemiklerin yerinde metal çubuklar var. Hayley Arceneaux yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Inspiration4 ekibine katılmak benim için inanılmaz bir onur. Bu koltuk, St. Jude‘un bana verdiği umudu temsil ediyor. Ayrıca benim gibi, St. Jude Hastahanesi’nde çare bulan dünyanın dört bir aynından gelen ailelere umut vermeye devam ediyor. Ben sadece 10 yaşındayken, St. Jude bana büyüme fırsatı verdi. Şimdi orada çalışma ve dünyayı dolaşma hayallerimi gerçekleştiriyorum.”
Görev bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek. Inspiration4 mürettebatı Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı üzerinde ticari astronot eğitiminden geçecek. Bu eğitimler şunlar: Yörünge mekaniğine özel odaklanma, mikro yerçekimi, sıfır yerçekimi ve diğer stres testi biçimleri. Görev, NASA‘nın Florida‘daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tarihi fırlatma kompleksi 39A‘dan başlayacak.
Hepsiburada.com uçuş simülasyonu ekipmanları alışveriş listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Uzay - Bilim
NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Perseverance, 7 aylık uzun yolculuğun ardından dün Doğu Amerika yerel saati ile 15.55‘ de Jezero Kraterine indi. Robotik araç, Mars atmosferini 12.000 mil (19.000 km/s) hızla delip gezegenin yüzeyine inme yaklaşımı başlattı. Aracın kameraları inişten hemen sonra kısa bir süre görüntüler paylaştı. NASA geçtiğimiz temmuz ayında Perseverance aracını Florida, Cape Canaveral‘dan fırlattı. Araç 570 milyon kilometre kat ettikten sonra Kızıl Gezegen’e ulaştı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: NASA, Türkiye için kuraklık uyarısı verdi
Perseverance çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamı araştıracak
Perseverance, Mars‘ın 45 kilometrelik tozlu ve tehlikeli bir bölümü olan Jezero Krateri‘ni keşfedecek. NASA burada çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak. Bunun yanında Mars’ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecek. Araç, Mars‘taki toz fırtınalarını araştıracak ve Mars atmosferindeki karbondioksitten saf oksijen üretebilmek için testler yapacak. Araç geleneksel ve ultraviole kameralarla görüntüler alacak. Ayrıca Mars yüzeyinden numuneler toplayacak. 2026 yılında ise bu numuneler Dünya’ya getirilecek. Perseverance‘ın temel görevi erişilemeyen alanları keşfetmek olacak. Bu sayede Perseverance Mars’taki seyrini güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Mühendisler, Perseverance’a Ingenuity adında bir drone benzeri bir araç eklediler. 1,8 kilogramlık Ingenuity başka bir gezegene gönderilen ilk uçan araç unvanını aldı.
İniş sonrasında NASA yetkilisi Steve Jurczyk, durumu inanılmaz bir başarı olarak tanımladı.
Yakın zamanda Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzay araçları Mars yörüngesine oturmayı başardı. Ek olarak Avrupa Uzay Ajansı da 2023 yılında Mars’a iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Çeşitli ülkeler uzay keşfinde yüzlerini Mars‘a çevirmiş durumdalar. Bu çalışmalar Kızıl Gezegen ile ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Haber
Milli Uzay Programı tanıtıldı: Ay’a gidiyoruz!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Milli Uzay Programı, uydumuz Ay’a ilk yerli uzay aracının gönderilmesi konusunda iddialı bir hedef belirledi!
İlginizi çekebilir: 365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nı duyurdu!
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. 10 yıla yayılacağı belirtilen “Milli Uzay Programı” kapsamında uzay çalışmaları için önemli hedefler dikkat çekiyor. Bu kapsamda 10 ayrı hedef belirlenirken, 2023 yılına kadar ilk yerli uzay roketinin üretileceği belirtiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fırlatılması planlanan roketin görevi Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Sonrasında ise 2028 yılında düzenlenmesi beklenen ikinci fırlatmada yumuşak iniş denemesi yer alıyor.
Basın toplantısında uzay bağımsızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen programın Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bu amaçla kurulacağı belirtilen Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi, uzay teknolojilerinin üretim ve geliştirme üssü olacak. Ayrıca uzaya erişimin kolaylaşması adına roket fırlatma tesisi hazırlığı ve bağımsız uzay limanı çalışmaları da Milli Uzay Programı kapsamında değerlendiriliyor.
Milli Uzay Programı, son aşamada ise bir Türk astronotun uzaya çıkmasını hedefliyor. Bunun için öncelikli olarak kamuoyunda uzaya karşı farkındalık oluşturulmasına odaklanılıyor. Daha sonra ise astronot adayları uluslararası programlara dahil edilerek uzay görevlerine hazır hale gelecek. Son olarak uzay havası ve uzay nesnelerinin takibi konusunda da deneyimli bilim adamlarının yetiştirilmesinin planlandığını belirtelim.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 5 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 5 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 7 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Samsung, üst üste 15. kez küresel televizyon pazarında lider oldu!
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Geekbench üzerinde görüntülendi!
Redmi AirDots 3 TWS kulaklık, Çin’de resmi olarak duyuruldu
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.