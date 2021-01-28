Oyun
Epic Games Store üzerinden 750 milyon kere bedava oyun alınmış!
Epic Games Store üzerinden bedava oyun çılgınlığı devam ediyor. Oyuncular 2020 yılında mağazadan tam 750 milyon kere bedava oyun aldı.
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Epic Games Store kullanıcıları 750 milyon kere bedava oyun aldı!
Epic Games bedava oyunlar ile kullanıcılarını ve oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Çıkışını sürdüren firma, zaman zaman oyunculara sunduğu sükseli oyunlar ile gündemi etkilemeyi başardı. 2020 yılında 103 adet oyunu bedava yapan firma, oyunların tam 750 milyon kere alınmasını sağladı. 2020 yılının en popüler oyun mağazası olarak nitelendirilen Epic Games Store, aynı yıl içerisinde tek seferde alınmaya kalksa 2407 dolara mal olacak oyunu bedava yaptı.
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Tüm bunların yanı sıra Epic Games Store, bu yıl içerisinde 160 milyon yeni kullanıcıya kavuştu. Ayrıca firma, 2020 yılı içerisinde mağazada en çok aranan oyunları da listeledi. Assassin’s Creed Valhalla listenin bir numarasında yer almayı başardı. Onu Satisfactory takip ederken, firmanın elinden çıkan Fortnite da üçüncü sırada yerini aldı. Özellikle bedava oyunlar sayesinde çok fazla kullanıcıya ulaşan platformun bu yıl neler sunacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere firma GTA V, Just Cause 4 ve Star Wars Battlefront 2 gibi yapımları oyunculara sundu. Beklentilerin iyice yükseldiği platform bakalım bizlere neler hediye edecek bekleyip göreceğiz.
Oyun
2021 yılında çıkacak oyunlar
2020 oyun açısından dolu bir yıldı. The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 bu yıl çıkan büyük oyunlardan bazılarıydı. Ancak oldukça dolu bir 2021 bizi bekliyor. İşte 2021 yılında çıkacak oyunlar; (Not: listeye neredeyse bittiği için Ocak oyunları eklenmemiştir.)
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2021 yılında çıkacak oyunlar Şubat
- Control Ultimate Edition – 2 Şubat (PS5, Xbox Series X/S)
- Destruction AllStars – 2 Şubat (PS5)
- Cultist Simulator: Initiate Edition – 2 Şubat (Switch)
- Odysseus Kosmos and His Robot Quest – 4 Şubat (Switch)
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – 4 Şubat (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One)
- Kinetic Edge – 5 Şubat (PC)
- Nioh 2 Remastered – The Complete Edition – 5 Şubat (PS5, PC)
- The Nioh Collection – 5 Şubat (PS5, PC)
- Ampersat – 6 Şubat (PC)
- Death Crown – 11 Şubat (PS4, Xbox One, Switch)
- Little Nightmares 2 – 11 Şubat (PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Ultimate ADOM – Caverns of Chaos – 11 Şubat (PC)
- Gal*Gun Returns – 12 Şubat (PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 12 Şubat (Switch)
- 30XX – 17 Şubat (PC)
- King of Seas – 18 Şubat (PC, PS4, Xbox One, Switch)
- Persona 5 Strikers – 23 Şubat (PS4, Nintendo Switch, PC)
- Rogue Heroes: Ruins of Tasos – 23 Şubat (PC, Switch)
- Code: Realize – Wintertide Miracles – 25 Şubat (Switch)
- Ghosts ‘n Goblins Resurrection – 25 Şubat (Switch)
- Hellpoint – 25 Şubat (Switch)
- Rogue Invader – 25 Şubat (PC)
- Bravely Default 2 – 26 Şubat (Switch)
- Capcom Arcade Stadium – Şubat (Switch)
- Century: Age of Ashes – Şubat (PC)
- Hiro’s Escape – Şubat (PC)
- Scarlet Hood and the Wicked Wood – Şubat (PC)
2021 yılında çıkacak oyunlar Mart
- Yakuza: Like a Dragon – 2 Mart (PS5)
- Monster Jam Steel Titans 2 – 2 Mart (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia)
- Harvest Moon: One World – 5 Mart (Switch)
- Ranch Simulator – 4 Mart (PC)
- Mundaun – 16 Mart (PC, PS4, Xbox One, Switch)
- Samurai Shodown – 16 Mart (Xbox Series X)
- Prince of Persia: The Sands of Time Remake – 18 Mart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (US) – 23 Mart (Switch)
- Tunche – 23 Mart (Switch)
- Balan Wonderworld – 26 Mart (Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)
- Monster Hunter Rise – 26 Mart (Switch)
- It Takes Two – 26 Mart (PC, PS4, Xbox One)
- Terminator: Resistance – Enhanced – 26 Mart (PS5)
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (EU) – 26 Mart (Switch)
- The Binding of Isaac: Repentance – 31 Mart (PC)
- Fallen Knight – 31 Mart (PC)
- Disco Elysium: The Final Cut – Mart (PS4, PS5, Stadia, PC)
- Kena: Bridge of Spirits – Mart (PS4, PS5, PC)
- Cyber Knights: Flashpoint – Mart (PC)
- Fearmonium – Mart (PC)
- Tennis World Tour 2 – Mart (PS5, Xbox Series X/S)
2021 yılında çıkacak oyunlar Nisan 2021
- Outriders – 1 Nisan (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)
- Humankind – 22 Nisan (PC, Stadia)
- NieR Replicant ver1.2247448719… – 23 Nisan (PS4, Xbox One, PC)
- New Pokémon Snap – 30 Nisan (Switch)
- Returnal – 20 Nisan (PS5)
2021 yılında çıkacak oyunlar Mayıs 2021
- Resident Evil Village – 7 Mayıs (PS5, Xbox Series X/S, PC)
- Hood: Outlaws & Legends – 10 Mayıs (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)
- Deathloop – 21 Mayıs (PS5, PC)
- Biomutant – 25 Mayıs (PS4, Xbox One, PC)
2021 yılında çıkacak oyunlar Haziran 2021
- Back 4 Blood – 22 Haziran (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)
- Solar Ash – Haziran TBC (PS5)
2021 yılında çıkacak oyunlar Temmuz 2021
- Little Devil Inside – Temmuz TBC (PS5)
Ekim 2021
- Stray – Ekim 2021 (PS5)
- Ghostwire: Ekim – October TBC (PS5, PC)
Tarihi belli olmayan
- Oddworld: Soulstorm – PC, PS4 ve PS5
- Microsoft Flight Simulator – Xbox Series X/S
- Halo Infinite –PC, Xbox One ve Xbox Series X
- Battlefield 6 – Xbox Series X, PC, PS5
- Jett: The Far Shore – PC, PS5, PS4
- Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5
- Gran Turismo 7 – PS5
- Adios – (Xbox Series X/S, Xbox One)
- The Ascent – (Xbox Series X/S, Xbox One)
- Cuphead: The Delicious Last Course DLC – PC, Xbox One ve Switch
- Rainbow Six Quarantine –PC, PS4 ve Xbox One
- Far Cry 6 – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- The Big Con -Xbox Series X/S, Xbox One
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe –
- Horizon Forbidden West – (PS5
- Chorus -PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- Dustborn -PS5, PS4, PC
- God of War: Ragnarok – PS5
- GTA 5 – PS5, Xbox Series X
- CrossfireX – Xbox Series X/S, Xbox One
- Little Witch in the Woods -Xbox Series X/S, Xbox One
- Dead Static Drive – Xbox Series X/S, Xbox One
- Echo Generation – Xbox Series X/S, Xbox One
- Gotham Knights – PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC
- Exomecha – Xbox Series X/S, Xbox One
- The Last Stop -Xbox Series X/S, Xbox One
- Exo One – Xbox Series X/S, Xbox One
- The Gunk – Xbox Series X/S, Xbox One
- Shredders – Xbox Series X/S, Xbox One
- Warhammer 40K: Darktide – Xbox Series X/S
- Song of Iron – Xbox Series X/S, Xbox One
- RPG Time – Xbox Series X/S
- Sable – Xbox Series X/S, Xbox One
- Lake – Xbox Series X/S, Xbox One
- Apex Legends – Switch
- Psychonauts 2 – Xbox Series X/S, Xbox One
- Tunic – Xbox Series X/S, Xbox One
- Twelve Minutes – Xbox Series X/S, Xbox One
- Way to the Woods – Xbox Series X/S, Xbox One
- The Wild at Heart – Xbox Series X/S, Xbox One
- Project Athia – PS5, PC
- Hellblade 2: Senua’s Saga – Xbox Series X/S, PC
- Everwild -Xbox Series X, PC
- State of Decay 3 – Xbox Series X, PC
- Diablo Immortal
- Diabo 4 – Xbox One, PS4, PC
- Fable – Xbox Series X/S, PC
- Final Fantasy 16 – PS5
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Genel
Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
The Medium oyunu bitince inceleme yazabileceksiniz!
The Medium oyuncuların görüşüne önem veriyor. Oyun bitiminde yapım, oyunculara inceleme ve geri dönüş yapma olanağı sağlıyor.
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Oyun bitince inceleme yazabileceksiniz!
The Medium an itibariyle Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları için satışa çıktı. Bildiğiniz üzere oyun, yeni nesil oyun konsollarının duyurusunun yapılmasının ardından merakla beklenen oyunlar arasındaydı. Resmi olarak çıkış yapan oyun, bekleyişin ardından piyasaya çıktı. Korku aksiyon ögelerinin yer aldığı oyunda, ilginç bir hikaye anlatım tekniği bulunmakta. Bildiğiniz üzere süre itibariyle biraz kısa olarak nitelendirilen oyun 100 saatlik bir deneyim sunmakta. Öte yandan hikayeyi bitirmiş oyuncular için güzel bir yenilik söz konusu. Artık jenerik sonrası oyun ile alakalı görüşlerini yazma imkanına sahip olacak.
Bloober Team tarafından piyasaya çıkan oyun, görünüşe göre oyuncuların geri dönüşlerine çok önem veriyor. Oyun ile alakalı görüşlerin bildirilme imkanının yer aldığı bölüm sayesinde, firma oyuncuların fikirlerini en net yoldan öğrenmenin yolunu buldu. Jenerik sonrası yer alan paragrafta firma, oyunu yaptıkları en heyecan verici iş olarak tanımladı. An itibariyle satışta olan oyunu sizler de deneyebilirsiniz. Bununla birlikte oyunu bitirdikten sonra da görüşlerinizi firmaya gönderebilirsiniz. Xbox Game Pass PC’de yer almayan oyunun, birkaç ay sonra kütüphaneye eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Dijital oyun dünyasından yorulan oyuncular için oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
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