Epic Games Store üzerinden 750 milyon kere bedava oyun alınmış!

Epic Games Store üzerinden bedava oyun çılgınlığı devam ediyor. Oyuncular 2020 yılında mağazadan tam 750 milyon kere bedava oyun aldı.

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Epic Games Store kullanıcıları 750 milyon kere bedava oyun aldı!

Epic Games bedava oyunlar ile kullanıcılarını ve oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Çıkışını sürdüren firma, zaman zaman oyunculara sunduğu sükseli oyunlar ile gündemi etkilemeyi başardı. 2020 yılında 103 adet oyunu bedava yapan firma, oyunların tam 750 milyon kere alınmasını sağladı. 2020 yılının en popüler oyun mağazası olarak nitelendirilen Epic Games Store, aynı yıl içerisinde tek seferde alınmaya kalksa 2407 dolara mal olacak oyunu bedava yaptı.

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Tüm bunların yanı sıra Epic Games Store, bu yıl içerisinde 160 milyon yeni kullanıcıya kavuştu. Ayrıca firma, 2020 yılı içerisinde mağazada en çok aranan oyunları da listeledi. Assassin’s Creed Valhalla listenin bir numarasında yer almayı başardı. Onu Satisfactory takip ederken, firmanın elinden çıkan Fortnite da üçüncü sırada yerini aldı. Özellikle bedava oyunlar sayesinde çok fazla kullanıcıya ulaşan platformun bu yıl neler sunacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere firma GTA V, Just Cause 4 ve Star Wars Battlefront 2 gibi yapımları oyunculara sundu. Beklentilerin iyice yükseldiği platform bakalım bizlere neler hediye edecek bekleyip göreceğiz.