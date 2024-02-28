Son haberlere göre, dark web’in sızıntı platformlarından birinde, Fortnite ve Epic Games Store’un siber saldırıya uğradığına dair çarpıcı bir mesaj yayınlandı. Bu mesajı Cyber Daily adlı güvenlik platformu bildirdi ve söz konusu sızıntıyı gerçekleştiren kişi veya grup olarak bilinen Mogilevich Çetesi olduğu belirtiliyor.

Çetenin yayınladığı mesajda, “Epic Games’in sunucularına sessizce bir saldırı gerçekleştirdik” ifadeleri dikkat çekiyor. Ayrıca, saldırı sonucunda toplamda 189 GB boyutunda çok çeşitli verinin ele geçirildiği ve bu verilerin e-postalar, şifreler, tam adlar, ödeme bilgileri, kaynak kodları ve daha fazlasını içerdiği iddia ediliyor. Dahası, bu verilerin satışa çıkarıldığı belirtilerek, bir bağlantı aracılığıyla şirketin çalışanlarına veya verileri satın almak isteyenlere erişim sağlanabileceği belirtiliyor.

Ancak, çete verilerin satın alınması için bir süre belirtmiş olsa da, kesin bir miktar veya ne olacağına dair bir bilgi vermemiş durumda. 4 Mart’a kadar verilen süre sona erdiğinde verilerle ne yapılacağı belirsizliğini koruyor.

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Cyber Daily’e göre, Mogilevich Çetesi görece yeni bir fidye yazılımı grubu ve Epic Games, bu grubun dördüncü hedefi. Daha önce geçtiğimiz hafta hacklenen Nissan yan kuruluşu Infiniti USA gibi büyük şirketlerin hedef alındığı belirtiliyor.

Ancak, şu an itibarıyla çetenin Epic Games’i hacklediğine dair herhangi bir somut kanıt bulunmuyor. Bu durum, saldırının boyutu ve etkileri hakkında daha fazla belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan, geçmişte benzer sızıntılarla gündeme gelen Rhysida grubu, 2023’ün sonlarında Insomniac Games’i hedef almış ve çalınan verileri açığa çıkararak gündeme gelmişti. Bu olayda, çete çalınan verilerin bir kısmını açık artırmaya sunarak dikkat çekmiş ve daha sonra geri kalanını yayınlamıştı. Insomniac Games ise yaşananları “son derece üzücü” olarak değerlendirip, etkilenen verilerin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Tüm bu gelişmeler, siber güvenlik konusundaki endişeleri artırırken, Epic Games ve diğer büyük oyun şirketlerinin güvenlik önlemlerini gözden geçirmeleri gerekliliğini bir kez daha vurguluyor.