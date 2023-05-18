Epic Games Store geçtiğimiz haftalarda duyurduğu gizemli oyununun Death Stranding olduğunu açıkladı. Ünlü yapımcı Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan oyun, 25 Mayıs‘a kadar ücretsiz olarak talep edilebilecek.

Epic Games’in 18 Mayıs‘ta ücretsiz vereceğini duyurduğu sürpriz oyun için tahminlerimiz doğru çıktı. Mağazanın büyük indirim kampanyasının ilk bedava oyunu Death Stranding oldu. Kojima Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera oyunu, daha önce de ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Epic, bu büyük fırsatı kaçıranlar ve faydalanamayanlar için bir şans daha sunuyor.

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Epic Games Store, bugün başlayan büyük indirimler boyunca toplamda sekiz ücretsiz oyun verecek. Bunların ilki olan Death Stranding, türüne meydan okuyan benzersiz bir deneyim sunuyor. The Walking Dead’den Norman Reedus’un canlandırdığı Sam Bridges ile paramparça olmuş dünyayı birleştirmek için geleceğin enkazlarını taşıyarak bir yolculuğa çıkıyoruz.

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın son başyapıtı Death Stranding, ilk olarak 2019’da PlayStation 4 için piyasaya sürülmüş, ardından 2020’de Windows PC’ye de gelmişti. Oyunda Reedus’un yanı sıra Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner ve Guillermo del Toro gibi isimler de yer alıyor. Epic’in ücretsiz sunduğu sürüm; yüksek kare hızı, fotoğraf modu ve ultra geniş ekran desteği gibi ek PC özellikleriyle geliyor. Ayrıca Valve’ın Half Life serisiyle kesişen bir crossover içerik de bulunuyor.

Epic Games daha önce Death Stranding’i dağıttığı için çoğu oyuncunun beklentisi bu kez Director’s Cut sürümünün verileceği yönündeydi. Ancak bu umutların yersiz olduğu ortaya çıktı. Yine de oyuna ücretsiz kavuşma fırsatını kaçıran birçok kişi olacaktır. Death Stranding’i 25 Mayıs’a kadar bu sayfadan Epic Games hesabınıza ekleyebilirsiniz.