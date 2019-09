200 TL değerindeki Batman Arkham ve Lego serisi tüm oyunlar ücretsiz!

Epic Games Store bu sefer toplam değeri 200 TL’yi bulan Batman Arkham serisi ve Lego Batman serisini ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games Store klasikleşen ücretsiz oyunlarında bu sefer çıtayı aştı. Bu sefer 6 oyun hediye eden Epic Games, PC oyuncuları için özel bir yeri bulunan Batman Arkham Collection sürümünü ve Lego serisini ücretsiz veriyor. Sırasıyla Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ve Batman Arkham Knight üçlüsü bulunuyor. Ayrıca Lego serisinden Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Batman 3: Beyond Gotham üçlüsü olmak üzere toplam 6 oyun hediye ediyor. Epic Games’te toplam değeri 200 TL olan bu iki paketi Steam üzerinde indirimle 44,25 TL’ye satılıyor.

26 Eylül tarihine kadar devam edecek kampanyada bir Epic Games Store hesabına sahip olmanız yeterli olacak. Her hafta ödüller veren ve şimdiye kadar Limbo, Celeste, Alan Wake, For Honor gibi oyunları hediye eden firma, 26 Eylül’den sonra ise Everything ile Metro: 2033 Delux hediyesinde bulunacak.