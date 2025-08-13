Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Epic Games, son dönemde hem teknoloji hem de hukuk gündeminin merkezinde yer alıyor. Peki bu gelişmeler oyun severler için ne anlama geliyor? Epic Games gerçekten dev rakipleri Apple ve Google’ı köşeye sıkıştırmayı başardı mı? Ve en önemlisi, Fortnite hayranlarını nasıl bir gelecek bekliyor?

Epic Games, Apple ve Google davalarını kazandı!

Epic Games, Avustralya Federal Mahkemesi’nde hem App Store hem de Play Store politikalarına karşı açtığı iki davada önemli bir karar elde etti. Mahkeme, Apple ve Google’ın uygulama mağazalarını yönetme biçimlerinin yerel rekabet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Özellikle her iki şirketin uygulama içi satın alımlarda talep ettiği %30 komisyon, rekabeti kısıtlayan en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirildi. Bu karar, yalnızca teknoloji dünyasında değil, oyun endüstrisinde de büyük yankı uyandırdı.

Çünkü alınan sonuç, dijital platformlarda geliştiricilere uygulanan ücret politikalarının yeniden şekillenmesine kapı aralayabilir. Epic Games CEO’su Tim Sweeney, karar sonrası yaptığı açıklamada Fortnite’ın yakında Avustralya’daki iOS cihazlara, kendi mağazası aracılığıyla geri döneceğini müjdeledi.

Her ne kadar mahkeme rekabet ihlali konusundaki iddiaları kabul etse de, Epic Games bazı suçlamaları reddedildi. Tüketici yasası ihlali ve “vicdansız davranış” iddiaları geçerli bulunmadı. Bu da davanın yalnızca belirli bölümlerinde Epic lehine sonuçlandığını gösteriyor.

Apple ve Google cephesi ise karara resmi açıklamalarla karşı çıktı. İki teknoloji devi de ödeme sistemleri ve mağaza politikalarının antitröst yasalarına aykırı olduğu yönündeki görüşe katılmadıklarını duyurdu. Yani bu hukuk savaşı henüz tamamen sona ermiş değil.

Nitekim Epic Games Apple davası 2020 yılında, Google’a açtığı dava ise 2021 yılında başladı ve her iki dosya da hâlâ Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülüyor.

Önümüzdeki süreçte bu davanın etkileri yalnızca Avustralya ile sınırlı kalmayabilir. Avrupa Birliği ve ABD’de de benzer antitröst soruşturmalarının devam ettiğini düşünürsek, şirketin bu zaferi küresel ölçekte bir değişimin ilk adımı olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin bu hamlesi sizce oyun sektörünü nasıl etkileyecek?