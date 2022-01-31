Epic Games 35 ABD Eyaleti Tarafından Destekleniyor!

Fortnite yapımcısı Epic Games, Apple’a karşı yasal mücadelesinde 35 ABD eyaletinden destek aldı.

Epic, mahkemede Apple’ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30’a varan kesintiye itiraz etti – ancak yargıç davasını kanıtlayamadığına karar verdi.

Oyun yapımcısı karara eylül ayında itiraz etmişti. Ve geçen hafta, 35 eyalet başsavcısı, Microsoft ve Electronic Frontier Foundation kampanya grubu bu itirazı desteklemek için bilgilendirme yaptı.

‘Ciddi rekabet’

Epic, Apple’ın iOS platformu üzerindeki sıkı kontrolünün bir tekel anlamına geldiğini savundu. Ancak yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, “Mahkeme Apple’ın tekelci olduğu sonucuna varamaz” dedi.

Apple, kararın “baştan beri bildiklerimizi doğruladığını – App Store’un anti-tröst yasasını ihlal etmediğini” söyledi. “Apple, iş yaptığımız her segmentte zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve müşterilerimizin ve geliştiricilerin, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dünyanın en iyileri olduğu için bizi tercih ettiğine inanıyoruz” dedi.

Ancak Epic Games’in başkanı Tim Sweeney, kararın “geliştiriciler veya tüketiciler için bir kazanç olmadığını” söyledi ve “mücadeleye devam etme” sözü verdi.

‘Güvenilir pazar yeri’

Microsoft, Electronic Frontier Foundation ve 35 eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, davanın tarafı olmayan ancak davayla ilgilenen biri tarafından sunulan, genellikle sonucu etkileme umuduyla bilgi veya uzmanlık sunan yasal belgeler olan amicus* bilgilendirmelerini dosyaladı.

Özetinde, Utah liderliğindeki eyalet başsavcıları koalisyonu, Apple’ın eyaletlerin sınırları içinde “mobil uygulama geliştiricilerine” ve “milyonlarca vatandaşa zarar verdiğini” söylüyor.

Bu arada Microsoft, “Çok az şirket bu kadar büyük bir ekonomik faaliyet yelpazesinin aktığı boruyu kontrol etti” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, bazı yorumcuların Epic’in pozisyonunu etkili bir şekilde desteklediğini iddia ettikleri ayrı bir amicus bilgilendirmesi yayınladı.

Apple ise şunları söyledi: “Kararın temyizde onaylanacağı ve Epic’in mücadelesinin başarısız olacağı konusunda iyimseriz. App Store’un tüketiciler için güvenli ve güvenilir bir pazar yeri ve geliştiriciler için harika bir fırsat olmasını sağlamaya kararlıyız”.

*dava ile ilgili olmadığı halde duruşmada hazır olup mahkemenin dikkatini maddi veya hukuki bir meseleye celbeden kimse