Oyun
Epic Games 249 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Hale Getirdi!
Epic Games, 249 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered adlı oyunu ücretsiz hale getirdi. Saints Row şu anda Epic Games Store’da ücretsiz!
Her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkan Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Geçtiğimiz hafta Void Bastards ve Yooka-Laylee adında iki adet oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu oyunlar için son tarihi 26 Ağustos saat 18:00 olarak belirlemişti. Toplamda 125 TL değerinde iki oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu sefer 249 TL değerinde tek bir oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games‘te 249 TL fiyat etiketi ile satılan Saints Row: The Third Remastered şu anda Epic Games Store’da ücretsiz. Gelin detaylara bakalım.
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İçindekiler
Saints Row: The Third Remastered, Epic Games Store’da ücretsiz!
Epic Games‘in bu haftaki oyunu Saints Row: The Third Remastered oldu. 249 TL değerindeki oyun Epic Games Store üyelerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Epic Games Store üzerinden 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz sahip olabileceğiniz oyun, 22 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştü.
Volition tarafından geliştirilen Saints Row: The Third Remastered, tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Aksiyon ve macera türündeki oyun, geliştiricileri tarafından kısaca şöyle özetleniyor:
“Saints Row®: The Third™ Remastered, sana güçlerinin zirvelerindeyken Saint’leri kontrol etme ve bu güçlerle neler yapabileceğini gösterme şansı veriyor. Bu senin şehrin. Senin kuralların geçerli. Saint’ler Stilwater’ın kralı olsa da bu kavuştukları ün dikkatleri üzerlerine topladı. Tüm dünyada piyonları olan efsanevi suç derneği Syndicate, gözlerini Saint’lere dikti ve haraç talep etmekte. Syndicate’e diz çökmeyi reddederek, bir zamanlar gururlu bir metropolken Syndicate hakimiyetinde zorluklarla mücadele eden bir günah şehrine dönüşen Steelport’a savaşı getir. Bir tankla serbest düşüş yap, bir Meksika güreşçi çetesine uydudan hedeflemeli hava saldırısı düzenle ve iyi eğitilmli bir askeri güce karşı savaş.”
Epic Games‘in bu haftaki ücretsiz oyunu gerçekten heyecan verici ve değerli bir oyun oldu. 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz olarak sunulacak olan Saints Row: The Third Remastered‘ı kaçırmayın! Oyuna hemen sahip olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, aşağıdan oyunun sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.
Saints Row: The Third Remastered minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5-3000 serisi / AMD FX 6000 serisi (AMD ya da Intel 3.4GHz veya daha üstü)
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon 500 serisi ya da daha üstü (Her ikisi için 4GB veya daha üstü VRAM)
RAM: 8GB
DirectX: 9
Saints Row: The Third Remastered önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5-4000 serisi / AMD FX 8000 serisi (AMD ya da Intel 3.5GHz veya daha üstü)
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1000 serisi / AMD Radeon RX 5700 ya da daha üstü (Her ikisi için 6GB veya daha üstü VRAM)
RAM: 16GB
DirectX: 9
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Donanım
Microsoft, Xbox Konsollarında Bulut Oyun Hizmetini Sunacak
Microsoft, bulut oyun hizmetini bu yılın sonlarında Xbox konsollarına getiriyor.
Şirket salı günü, oyuncuların bir cihaza yüklemek zorunda kalmadan oyun akışı yapmalarına izin veren Xbox Bulut Oyun’un bu tatilde yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının yanı sıra eski Xbox One konsollarına geleceğini duyurdu.
Microsoft, Google ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devleri, abonelik hizmetlerinin ve yazılımların çok daha büyük bir rol oynayacağı konsolların ötesinde video oyunlarının geleceğine bahse giriyor.
Microsoft Xbox donanımına hala yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra, oyunculara ayda yaklaşık 15 dolar karşılığında 100’den fazla oyundan oluşan bir kitaplığa erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e de büyük önem veriyor.
Oyunların uzak sunucularda barındırıldığı ve internet üzerinden kullanıcılara aktarıldığı bulut oyunları, Microsoft’un stratejisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirketin amacı, bir dizi farklı cihaz aracılığıyla oyuncuları Microsoft ekosistemine çekmek.
Microsoft’un ilerleyeceği yol
Şu anda, Xbox Bulut Oyun yalnızca mobil cihazlarda ve PC’lerde kullanılabiliyor. Şimdi ise Microsoft, bulut oyunu konsollara getirmeyi planlıyor. Ayrıca, üreticiler ve kendi özel akış program kilitleri ile ortaklıklar yoluyla TV’lerde bulut oyunlarını başlatmayı planlıyor.
Microsoft, Gamescom video oyunu ticaret fuarında konsollarda bulut oyunları için sürüm penceresini açıkladı. Bu etkinlik normalde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşiyor. Ancak korona virüs nedeniyle bu yıl sadece çevrimiçi olarak yürütüldü.
Japon rakibi Sony, oyunculara her ay çevrimiçi çok oyunculu oyunlara ve belirli ücretsiz oyunlara erişim sağlayan PlayStation Plus abonelik teklif ediyor.
Ancak Microsoft ise, esas olarak gişe rekorları kıran özel oyunlarını tüketicileri cezbetmek için sunuyor. Örneğin The Last of Us ve God of War gibi hit seriler yalnızca PlayStation platformlarında bulunabiliyor.
Ancak Microsoft, son zamanlarda özel içeriğe daha agresif bir şekilde harcama yapıyor. Şirket geçen yıl The Elder Scrolls ve Fallout gibi serilerin arkasındaki ikonik video oyunu yayıncısı Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın aldı.
2020’de insanlar Covid-19 karantinaları sırasında ev eğlencesine yöneldikçe video oyunları patlama yaşadı. Pazar araştırmacıları IDC’ye göre, şu anda 180 milyar dolarlık bir endüstri halinde. Çeşitli ülkeler pandemi kısıtlamalarını gevşetirken, ivmenin devam edip etmeyeceği görülmeye devam ediyor.
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Kripto Para
Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Son zamanlarda GameFi platformlarının gözdesi olan Axie Infinity, yalnızca son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 4 kat değerlenerek 20 dolar seviyesinden 80 dolara kadar ulaştı. Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen Axie Infinity, çıktığı andan itibaren hızla benimsenmiş ve oyunun tokenı olan AXS tokenının da fiyatının 1 ayda %1600 artış yaşayarak piyasada adından söz ettirmesine neden olmuştu. Axie Infinity ile birlikte NFT içerikli oyunların piyasada büyük yükseliş yaşaması, bu alana yönelik girişimlerin sayısını da artırdı. Bir dönemin popüler uygulamalarından olan Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni oyun projesi ve Axie Infinity’nin rakibi olacak Supdrive adlı oyunun tanıtımını yaptı.
👀 New project alert
Supdrive
On-chain fantasy game console
Coming soon@supdrive pic.twitter.com/ELu9Hvj9ng
— dom (@dhof) August 18, 2021
2012 yılında kurulan ve pek çok ödül kazanan popüler uygulama Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, Twitter hesabı üzerinden NFT içerikli oyun projesinin tanıtımını yaptı. Supdrive isimli proje ile oyuncular bir taraftan oyun oynayarak eğlenirken bir yandan da gelir elde edecek.
Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, oyunları çalıştırmak için NFT teknolojisini kullanacak blok zinciri tabanlı bir fantezi oyun konsolu olan Supdrive’ı duyurdu. Don Hofmann, oyun ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sınırlı imkanlarına rağmen oldukça güzel bir oyun platformu kurmuş olduklarını ifade etti.
Hofmann, Supdrive’da mevcut olan oyunların NFTler (Fungible olmayan token) olacağını, yani her oyun için sınırlı sayıda kopya bulunacağını belirtti. Ayrıca, bir Supdrive oyununun her kopyası, “farklı renk paletleri, zorluk seviyeleri ve daha fazlası” ile benzersiz olacak.
NFTler, genellikle parçanın mülkiyetine benzersiz bir şekilde sahip olma fırsatları olarak satın alınan ve satılan dijital içerik parçalarıdır. Ortaya çıktıklarından beri sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için pek çok eleştiriyi de üzerlerine toplamış durumdalar.
Hofmann’ın ifadelerine göre Supdrive, GameFi ve NFT teknolojilerini birleştirerek ilk defa oynanabilir bir blok zinciri platformu inşa ediyor. Hazırlanacak olan oyun NFTlerinin her biri, kendilerine has özellikler içerecek. Supdrive Virtual Firmware yazılımı ile de NFT oyunlarının sahipleri, oyunlarını oynayabilecek.
Supdrive oyunları başlangıçta arcade odaklı olacak. (Galaga , Pacman veya Asteroid gibi). Ancak Supdrive ürün yazılımı yükseltildiğinde sonunda daha karmaşık hale gelecek. Hofmann, Supdrive’ın çıkış tarihi olarak ekim ayının hedeflendiğini ve muhtemelen o tarihten önce bazı “öncü faaliyetlere” sahip olacağını belirtiyor.
— Supdrive (@supdrive) August 19, 2021
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