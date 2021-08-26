Epic Games 249 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Hale Getirdi!

Epic Games, 249 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered adlı oyunu ücretsiz hale getirdi. Saints Row şu anda Epic Games Store’da ücretsiz!

Her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkan Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Geçtiğimiz hafta Void Bastards ve Yooka-Laylee adında iki adet oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu oyunlar için son tarihi 26 Ağustos saat 18:00 olarak belirlemişti. Toplamda 125 TL değerinde iki oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu sefer 249 TL değerinde tek bir oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games‘te 249 TL fiyat etiketi ile satılan Saints Row: The Third Remastered şu anda Epic Games Store’da ücretsiz. Gelin detaylara bakalım.

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Saints Row: The Third Remastered, Epic Games Store’da ücretsiz!

Epic Games‘in bu haftaki oyunu Saints Row: The Third Remastered oldu. 249 TL değerindeki oyun Epic Games Store üyelerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Epic Games Store üzerinden 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz sahip olabileceğiniz oyun, 22 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Volition tarafından geliştirilen Saints Row: The Third Remastered, tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Aksiyon ve macera türündeki oyun, geliştiricileri tarafından kısaca şöyle özetleniyor:

“Saints Row®: The Third™ Remastered, sana güçlerinin zirvelerindeyken Saint’leri kontrol etme ve bu güçlerle neler yapabileceğini gösterme şansı veriyor. Bu senin şehrin. Senin kuralların geçerli. Saint’ler Stilwater’ın kralı olsa da bu kavuştukları ün dikkatleri üzerlerine topladı. Tüm dünyada piyonları olan efsanevi suç derneği Syndicate, gözlerini Saint’lere dikti ve haraç talep etmekte. Syndicate’e diz çökmeyi reddederek, bir zamanlar gururlu bir metropolken Syndicate hakimiyetinde zorluklarla mücadele eden bir günah şehrine dönüşen Steelport’a savaşı getir. Bir tankla serbest düşüş yap, bir Meksika güreşçi çetesine uydudan hedeflemeli hava saldırısı düzenle ve iyi eğitilmli bir askeri güce karşı savaş.”

Epic Games‘in bu haftaki ücretsiz oyunu gerçekten heyecan verici ve değerli bir oyun oldu. 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz olarak sunulacak olan Saints Row: The Third Remastered‘ı kaçırmayın! Oyuna hemen sahip olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, aşağıdan oyunun sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.

Saints Row: The Third Remastered minimum sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-3000 serisi / AMD FX 6000 serisi (AMD ya da Intel 3.4GHz veya daha üstü)

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon 500 serisi ya da daha üstü (Her ikisi için 4GB veya daha üstü VRAM)

RAM: 8GB

DirectX: 9

Saints Row: The Third Remastered önerilen sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4000 serisi / AMD FX 8000 serisi (AMD ya da Intel 3.5GHz veya daha üstü)

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1000 serisi / AMD Radeon RX 5700 ya da daha üstü (Her ikisi için 6GB veya daha üstü VRAM)

RAM: 16GB

DirectX: 9