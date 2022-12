Epic Games, aralarında Rock Band 1, 2 ve 3 ile Unreal Tournament: GOTY’nin de bulunduğu bazı eski oyunların sunucularının fişini 24 Ocak 2023 tarihinde çekecek. Oyunlar ve ilgili dlc’leri bugünden itibaren Epic Games’in dijital mağazasından satın alınamıyor.

Epic Games‘e göre, 1000 Tiny Claws, Dance Central 1-3, Green Day: Rock Band, Monsters (Probably) Stole My Princess, Rock Band 1, Rock Band 2, Rock Band 3, The Beatles: Rock Band, Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars, Unreal Gold, Unreal II: The Awakening, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004, Unreal Tournament 3 ve Unreal Tournament: Game of Year Edition oyunlarının çevrimiçi sunucuları etkilendiğini belirtti.

Battle Breakers oyunu 30 Aralık itibariyle oynanamaz hale gelirken, Rock Band 4’ün çok oyunculu modu şimdilik kullanılabilir durumda kalacak. Epic Games ayrıca Hatoful Boyfriend ve Hatoful Boyfriend: Holiday Star oyunlarının Mac ve Linux sürümlerini artık satışa sunmadığını bildirdi.

Epic Games’e göre çoğu oyun hala çevrimdışı oynanabilirken, bazıları artık hiç oynanamayacak. Şirket, oyunları ve dlc’yi dijital satış platformlarından kaldırdı. Epic, artık sadece Epic Online Services ile oyunları destekleyeceğini açıkladı.