Haber
Apple ve Google Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
Güney Kore’de Apple ve Google gibi lider platform sahiplerinin artık uygulama geliştiricilerini mevcut ödeme sistemiyle kısıtlanmasının önüne geçilecek. Meclisten geçen yasa, Başkan Moon Jae-in tarafından imzalanmayı bekliyor. Güney Kore tarafından atılan bu adımdan Apple ve Google pek memnun görünmüyor.
Yasa, Google ve Apple gibi dev şirketlerin uygulama içi satın alımlarında yalnızca kendi ödeme sistemlerinin dayatılmasına önemli bir darbe indiriyor. Bu iki şirket uygulama marketlerinde başka bir ödeme sistemine izin vermiyor ve bu ödeme sistemleri aracılığıyla yapılan işlemlerde %30 gibi büyük bir pay alıyor. Eğer bu iki şirket bu yeni yasayla uyumluluklarını sağlamaz ise Güney Kore’deki %3’e kadar gelirlerinden mahrum olacak.
Yeni yasa, Güney Kore’nin Telekomünikasyon İş Yasası’na bir yasa değişikliği olarak sunuldu. Ve Google’ın Play Store marketi ile Apple’ın App Store uygulama marketinin global olarak gerçekleştirdiği işlere de önemli bir etkide bulunması bekleniyor. Güney Kore Millet Meclisi yasayı bugün itibariyle geçirdi.
Hem Apple hem de Google bu yasa değişikliğinden hiç memnun değil. Google’ın Toplum Politikaları Senyör Yöneticisi The Verge’e şu açıklamaları yaptı:
”Yasa henüz tam anlamıyla geçmiş değilken aceleye getirilmiş süreçler ile Koreli tüketiciler ve uygulama geliştiricileri için bu yasanın oluşturacağı negatif etkilerinin yeterli şekilde incelenmediği hakkında endişe duyuyoruz. Eğer yasa geçerse, yasanın son halini mümkün olduğunda inceleyeceğiz ve tüketiciler için güvenli ve sağlam deneyimi sağlarken geliştiricilere global çaptaki başarılı işlerini kurmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlamaya devam etmenin en uygun yollarına karar vereceğiz.”
Apple sözcüsü de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
”Sunulan Telekominikasyon İş Yasası başka kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları risk altına sokacak, gizliliklerinin korunmasına balta vuracak, satın alımlarını yönetmeyi zorlaştıracak ve “Satın Almayı İste” ve Ebeveyn Kontrolü gibi yöntemleri daha az etkili hale getirecektir. İnanıyoruz ki bu yasanın bir sonucu olarak App Store alışverişlerine duyulan kullanıcı güveni azalacak ve Apple ile bu zamana kadar 8.55 trilyon KRW’den fazlasını kazanmış Kore’deki kayıtlı 482,000’den fazla geliştirici daha az imkanlara sahip olacak.”
İki şirketin lobicileri söylenene göre Amerikan yetkilileriyle bu konuyu tartıştı ve Kore’nin bu yasasının ABD merkezli şirketlerin aksiyonlarını kontrol altına almaya çalışarak ticaret anlaşmasına aykırı davrandığı söylendi.
Güney Kore, Amerikalı dev teknoloji şirketlerinin isteği dışında hareket eden tek ülke değil. Bu sene içerisinde Rusya’da iPhone telefonlarını ilk kez kuran kullanıcılar, Rus hükümeti tarafından şart koşulan uygulamaları otomatik olarak yükleme ekranıyla karşılaşmıştı. Avustralya da Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme servislerini regülasyona tabi tutmanın yollarını arıyordu. Hatta ABD hükümetinden bazı yetkililer bile Güney Kore’dekine benzer yasaları önermişti. Dolayısıyla bir çok kişi Güney Kore’den gelen bu yasanın diğer ülkelerdeki yasalara da emsal teşkil edeceğini düşünüyor.
Hem Apple hem de Google market politikalarını değiştirmeye yönelik gelen aksiyonları bir şekilde atlatmanın yollarını arıyor. Apple, App Store Small Business Program ismiyle çıkardığı kobi destekleme programı ile milyon dolar altında kazanan geliştiricilerden yapılan kesintiyi yarıya indirmişti. Ve hatta geliştiricilerin kullandıkları farklı ödeme yöntemlerini kullanıcılarına verdikleri e-posta adresi üzerinden bildirebilmelerine izin vermişti. Google da Apple gibi benzer adımlar atarak milyon dolar altında kazanan geliştiricilerinden %30 yerine %15 komisyon almayı onaylamıştı.
Apple ve Google konuyla ilgili daha önce yasal davalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu davalardan en çok konuşulanı şüphesiz ki Epic Games tarafından açılanı oldu. Epic, Google ve Apple’ın baskın pozisyonlarını kullanarak telefonlarıyla ne yapılıp ne yapılmayacağını dayatmalarına karşı çıkmıştı. Epic’in her şirkete karşı ortaya attığı argümanlar farklılık gösterse de temelde şikayetler, Apple ve Google’ın uygulama marketlerindeki baskınlığı olmak üzere tek bir argümanda toplanıyor. Her iki dava da hala görülmeye devam ediyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Haber
Tüketiciler, 2021’in İlk Yarısında App Store’da $40 Milyar Harcadı!
Tüketiciler 2021’in ilk yarısında App Store’da 40 Milyar Dolar harcadı, Google Play harcamasının neredeyse iki katı.
Yeni bir araştırma, tüketicilerin 2021’in ilk yarısında App Store’a dünya çapında 41,5 milyar dolar harcadığını ortaya koyuyor; bu, Google Play Store’un neredeyse iki katı.
Finbold tarafından elde edilen verilere göre, tüketiciler 2021’in ilk altı ayında Apple App Store’daki uygulamalara yaklaşık 41,5 milyar dolar harcadı ve bu, Android tüketicilerinin harcadığı 23,4 milyar doların neredeyse iki katı.
2021’in ilk çeyreğinde Apple App Store harcamaları, 2020’deki benzer bir döneme göre %22,05’lik bir büyümeyi temsil ediyor. Kümülatif olarak, iki platforma yapılan harcamalar yıllık %24,8’lik bir büyüme kaydederek toplam 64,9 milyar dolara ulaştı.
Mobil uygulama harcamaları, esas olarak koronavirüs pandemisi etrafındaki sınırlama önlemlerinden kaynaklanan tüketici davranışları nedeniyle 2021’de arttı. (…) İlk yarı harcamalarından öne çıkan varsayım, çoğu küresel yargı alanının aşının kullanıma sunulmasıyla birlikte pandemi kontrol önlemlerini hafiflettiği düşünüldüğünde, tüketicilerin talebinin yavaşlamayabileceğidir.
Rapor, App Store harcamalarının önemli düzeyde kalmasına rağmen, Google Play’in 2020’nin ilk yarısı ile 2021’in ilk yarısı arasındaki en yüksek büyüme oranını kaydederek, yıllık %30’luk bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Bu nedenle, App Store çok daha iyi durumdayken bile, “Pandemi, Android’in yoğun olduğu ülkelerde kalıcı kaldığı için Android gelişti.”
İlginizi çekebilir: Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!
Findbold anketi, Apple’ın zirvede kalmak için yılda 1 milyon dolardan az hasılat yapan geliştiriciler için App Store komisyonunu %30’dan %15’e düşüren Küçük İşletme Programı ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Rapor, App Store ve Google Play Store’daki harcamaların ağırlıklı olarak , tüketicilerin 2021’in ilk yarısında mobil oyunlara dünya çapında 10,32 milyar dolar harcadığı oyun sektörünün hakim olduğunu gösterse de anket, en çok hasılat yapan üç mobil uygulamanın altını çiziyor. Dünya çapında 2021 yılının ilk yarısı TikTok, YouTube ve Tinder’dır.
Özellikle, en çok hasılat yapan uygulamalardan bazılarının kullanımı ücretsizdir ve öncelikle TikTok gibi önemli bir gelir akışı olarak reklamlara güvenir. Ancak, diğer uygulamalar ücretsiz paketleri desteklemek için premium özellikler sunar. Tinder gibi uygulamalar, abonelik hizmetleri aracılığıyla uygulama içi satın alımlarla birlikte gelir.
Findbold, gelecek için App Store ve Google Play Store’a yapılan harcamaların sektördeki oyuncular en iyi deneyimi sunmayı hedefledikçe artmaya devam edeceğine inanıyor.
Kaynak: 9To5Mac
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
Philips TV, yeni OLED+ Serisi’yle Daha da ‘Premium’
Philips birçok ödül kazanan OLED+ premium TV ailesi, OLED+986 ve OLED+936 modelleriyle genişledi. Yüksek görüntü kalitesi için yüksek çıkışlı OLED paneller ve 5.nesil P5 Yapay Zeka Çoklu Görüntü İşleme Motoru özel olarak geliştirilmiş. Yeni OLED+ modellerde iyileştirilmiş çoklu hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, Tweeter-on-Top teknolojisi, Continuum konileri ve Dolby Atmos sürücüler bulunuyor.
Bakmakta fayda var: Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!
Televizyon pazarındaki gelişmelerin gerçek anlamda “akılda kalıcı” olarak anılması her zaman pek mümkün olamıyor. Philips TV’nin Bowers & Wilkins ses işbirliğiyle geliştirdiği OLED+ modeller tam olarak bu tanıma uyuyor. İki marka; OLED+ modeliyle bir televizyonda olabilecek en iyi özellikleri bir araya getirdi. Yeni OLED+986 ve 2021-2022 EISA En iyi Ev Sineması Televizyonu ödüllü OLED+936 televizyon pazarında performans çıtasını yukarı çıkartıyor. Kendi alanında liderliğe oynayan bu iki marka, teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve ürün gelişimi için gerekli tüm anahtar bileşenleri iyileştirmeye odaklanıyor.
Serinin yeni çıkacak Philips OLED+986 ve OLED+936 modelleri; OLED panel, %20 oranda azaltılmış tepe ışığı, ikiz çipli, 5.nesil P5 Akıllı Çift Görüntü İşleme Motoru sayesinde daha keskin, net, doğru renkler ve daha gerçekçi cilt tonunun yanında tüm kaynaklar için daha iyi kontrast sunuyor. Televizyonlarda bulunan ‘’Dolby Bright Mode’’da bu özelliklerin yanında seyir sevkini arttırıyor. 5.nesil P5 Yapay Zeka; hali hazırda mevcut beş farklı yapay zeka kategorisine ‘Film Detection Modu’ eklerken, televizyonda bulunan ortam zekası da hem SD hem de HDR içeriklerinde kontrastı ortam ışığına göre ayarlıyor ve iyileştiriyor.
Philips TV’ler başlıca tüm HDR formatlarını destekleyen sayılı markalardan biri olmaya devam ediyor. HLG, HDR10 ve HDR+10 uyumluluğunun yanında OLED+986 ve OLED+936 modellerinde bulunan HDR10+ Adaptive’le dinamik verinin gerçek zamanlı ortama uygun ışıklandırmayla parlaklık ve canlılık seviyesini iyileştiriyor. Bu şekilde doğadaki canlı renkler ve koyu renk sahnelerdeki detaylar çok daha net bir şekilde görüntüleniyor.
TV’lerde bulunan dört taraflı Ambilight sistem sayesinde oyun severler de çok daha etkileyici bir oyun deneyimi yaşıyor. HDMI 2.1 bağlantısı; VRR, Freesync Premium & G-Sync uyumluluğuyla birleşerek oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış. Fast Motion Clarity özelliği sayesinde, oyun süresince sahneler arası geçişler daha yumuşak ve gerçekçi hale getirilmiş. Genellikle 50Hz olan gerçek ekran yenileme, bu modellerde 100Hz’ye çıkartılarak ışık titremeleri de iyileştirilmiş durumda.
Profesyonel seviye kalibrasyonu ve otomatik renk kalibrasyonuna kolay erişim sağlayan Calman Ready özelliğiyle, televizyondaki renkler endüstrinin kabul ettiği mutlak renk doğruluğuna ulaşıyor. En iyi Avrupa Dizaynının başlıca göstergeleri olan Kvadrat kumaş, cam, metal ve Muirhead deri detaylar içeren premium uzaktan kumandası dikkat çekiyor.
İçindekiler
Daha etkileyici görüntü, daha yüksek performanslı ses kalitesi
OLED+936 ve OLED+986 modelleri, şimdiye kadar üretilmiş en iyi ses sistemini elde etmek amacıyla Bowers & Wilkins hoparlörlerle tasarlanmış. İki modelde de daha verimli bir ses kapasitesi için özel olarak geliştirilmiş Dolby Multistream Decoder, HDMI ve eARC özellikleri yer alıyor.
Kendi sert, krom metal muhafazasına monte edilmiş olan Tweeter-on-Top da tüm bu mekanizmayı destekliyor. TV’de bulunan tweeterlar ilk olarak Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan ve 800 model Diamond Serisi’nde kullanılan akustik olarak açık bir tasarıma sahip.
Philips OLED+936 – Televizyondan Daha Ötesi
OLED+936, kullanıcılarına görüntü kalitesi performansını geliştirilmiş ses sistemiyle birleştirmeyi garanti ediyor. Televizyonun sunduğu ses kalitesi sayesinde kullanıcılarına müzik sistemi olarak kullanım tercihi de sunuyor. Hoparlörler yine TV’nin altında bulunan sabit bölmede. Tweeter-On-Top sürücüsü, şirketin ünlü metal Nautilus tübüyle artan güç çıkışından ısı dağılımını doğru yapmak amacıyla özel olarak tasarlanmış. Üç adet 100mm’lik orta/bas sürücüsü, Continuum konilere ek olarak ses bobini ve bileşenlerini içeriyor.
Yeni sistem sayesinde OLED+’ler artık daha yüksek çözünürlük ve ses performansına sahip. Kullanıcının isteğine göre, daha etkileyici bir bas aralığı ve performansı için OLED+986 ve OLED+936 modelleri harici derin bas hoparlörlerine de bağlanabiliyor. OLED+986 modeli; dört taraflı Ambilight özelliği ve yeni nesil Dolby Atmos kodlama, Atmos Virtualizer özelliklerini de barındırıyor.
OLED+936 modeliyle Daha Üst Seviyede Dolby Atmos
Türkiye’de Ekim ayından itibaren 65’’ ekran boyutlarıyla satışa sunulacak olan OLED+936 model TV’lerde bir önceki modele göre birçok iyileştirme yapılmış. Kapsamlı iyileştirmeler arasında yeni yüksek kaliteli geçiş bileşenleri, her üç tweeter için kaplamalar, özel bas sürücüsü için 100mm x 65mm’lik koni ve bas için daha güçlü mıknatıs, yeni ses bobinleri, dört adet orta seviyede sürücü, yeni profil konisi ve yeniden yerleştirilmiş Atmos yükseltme birimleri yer alıyor. 3.1.2 sisteminin genel sonucu olarak daha yüksek çözünürlüklü olan televizyon, bulunduğu odanın enerjisini yükseltiyor.
Birbirinden ayrı olan sabit hoparlör, muhafazası istenmeyen ses yankısını kontrol etmek amacıyla elyaf takviyeli ABS’lerden üretilmiş. Muhafaza, setin masa üstü standı olarakta işlev görebilmesi amacıyla metal açılı bir kolla birleşiyor. Model OLED+986’da olduğu gibi duvara monte edilerek de kullanılabiliyor. Kullanıcılar Film, Oyun veya Kişisel Modlar arasından seçim yaparken, televizyon otomatik olarak ‘yükselme sürücülerini’ aktifleştiriyor ve Atmos harici içeriklerde de Dolby Atmos deneyimi yaşanabiliyor. Bu modelde en sürükleyici TV izleme deneyimini kullanıcılarına sunmak amacıyla Dolby Atmos ses performansı, Philips’in dört taraflı Ambilight teknolojisiyle birleşiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple ve Google Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
Tüketiciler, 2021’in İlk Yarısında App Store’da $40 Milyar Harcadı!
Philips TV, yeni OLED+ Serisi’yle Daha da ‘Premium’
El Salvador Halkı Bitcoin Yasasını Protesto Ediyor!
Çin’de Çocuklara Oyun Oynama Yasağı Geliyor!
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.