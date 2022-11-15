vivo, bugün yaptığı lansmanla birlikte yeni nesil V serisi akıllı telefonu V25 5G’yi ve bunun yanında yeni nesil Y Serisi telefonlarından Y35, Y22S ve Y16 modellerini tanıttı. Bizlerde lansman sonrasında yeni tanıtılan ürünlere kısaca göz attık ve sizlere telefonların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Bakmakta fayda var: RENK DEĞİŞTİRMENİN YENİ HALİ! | vivo V25 5G Kutu Açılışı

Peki yeni tanıtılan vivo telefonlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle yerli üretim Y serisi telefonlar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutamayın!

vivo V25 5G kutu açılışını izlemek için buradaki linke bakabilirsiniz: https://youtu.be/7jiSngrsn6M

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