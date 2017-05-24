Windows 10, Microsoft tarihinin en az sorun yaratan işletim sistemlerinden biri olabilir ancak yine de pek çok probleme sahip. Bu sorunları nasıl çözüleceğini sizin için irdeledik.

Windows XP zamanın şartlarına göre son derece stabil, keyifli ve kullanışlı bir işletim sistemiydi. Maalesef sonrasında Vista faciası ile karşılaştık. Amerikalı teknoloji devi, tarihinin en büyük sıkıntılarına Vista döneminde maruz kaldı. Vista talepkar, sorunlu ve uyumsuz bir işletim sistemiydi. Neyse ki Microsoft’un dönüşü muazzam başarılarla damgalandı: Önce Windows 7, sonra da garip arayüzüne rağmen Windows 8 işletim sistemleri kullanıcılardan tam not aldılar. Güncel işletim sistemi Windows 10 konusunda, uzmanlar ikiye bölünmüş durumda: Evet Windows 10 sorunsuz ve mavi ekran gibi problemlerle uğraşmıyor. Ancak yazılım ve oyun desteği konusunda bazı tartışmalar mevcut.

Peki W10 kullanıcılarının en çok rastladığı sorunlar neler ve bunlar nasıl çözülebilirler? Cevabını alt satırlarda bulabilirsiniz.

Windows 10 Ücretsiz Olmasına Rağmen Aktivasyon İçin Para Talep Ediyor

Maalesef bu sorun için kesin çözüm mümkün değil. Bazı uygulamalar, sorunu gölgelese de sıklıkla virüs uyarıları ile karşıya karşıya kalıyorlar. Siz, Windows 8.1’den Windows 10’a ücretsiz geçiş yapan bir kullanıcı dahi olsanız, hayaletler peşinizi bırakmıyor. Bu konuyla ilgili kesin bir çözüm sunamıyoruz zira çözüm bulunmuş değil. Bahsi geçen eylem Microsoft’un garip politikaları arasında.

Eski Oyunlarımı W10’da Oynayamıyorum

Bu konuyla ilgili sıkıntılarınız varsa sizi anlayabiliyoruz. Bazı oyunlar; popüler öncü işletim sistemleri ve W10 arasında sıkışıp Araf’a düşmüş konumda. Neyse ki DirectX güncellemeleri ve Uyumluluk Modu yardımınıza koşuyor. Eğer eski oyununuz istediğiniz gibi çalışmıyorsa, simgesi üzerine farenin sağ tuşuyla tıklamanız ve Uyumluluk Modu’nda gereken işletim sistemini tercih etmeniz yeterli.

Internet Hızı Problemleri

İnternet Servis Sağlayıcımız tarafından sağlanan gerçek internet hızını elde edememeniz daima bir baş ağrısıdır. Çoğu W10 kullanıcısı, güncel işletim sistemi sistemine geçiş yaptıktan sonra internet hızlarının düştüğünü iddia ediyor. Sorunun temelinde görünmeyen pek çok arka plan işlemi ve güncellemeler var. Sorunun üstesinden gelmek için W10’unuzu casusluk uygulamasına karşı optimize edebilir ve geri plandaki gereksiz uygulamaları, görev yöneticisiyle durdurabilirsiniz.

W10’u Nasıl Güvenli Modda Açarım

Belki de en çok sorulan kısım bölüm. W10’u güvenli modda açmak için eski alışkanlıklarınızı geride bırakmalısınız:

CTRL+ALT+DEL tuşlarına aynı anda basın

Sağ alt köşedeki Güç simgesine tıklayın

Yeniden başlatma opsiyonunu seçin

Yeniden başlatma sırasında Shift tuşuna basılı tutun

Sırasıyla Kurtarma, Sorun çözme ve Gelişmiş sekmelerine ulaşın. Daha sonra Başlangıç Seçenekleri’nden PC’nizi yeniden başlatın.

İşte Güvenli Mod ile karşı karşıyasınız.

W10’a Yönetici Seçeneği Atama

Pek çok durumda karşınıza çıkan “Bunu, Yönetici olarak çalıştırmak istiyor musunuz?” sorusundan sıkıldıysanız, izlemeniz gereken güzergah belli.