En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri (1750 TL – 2699 TL)

4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.

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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.

Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.

Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.

ROG Swift PG43UQ

Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.

%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.

AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.