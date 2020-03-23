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En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri (1750 TL – 2699 TL)
En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri listemizde, 1700 TL ila 2600 TL arasındaki en iyi modelleri sıraladık. Özellikle #EvdeKal günlerinde uzaktan eğitim yapmak durumunda kalan öğrenciler için bütçe dostu önerileri sıraladık.
Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler
Listemizde yer verdiğimiz laptop modellerinin internet fiyatlarını baz aldık. Videomuzda da belirttiğimiz gibi daha çok AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlarına yer verdik. Bunun sebebi, fiyat-performans açısından bu segmentte AMD’nin daha iyi modeller sunması. Özellikle Athlon 300U ve Ryzen 3 2300U işlemcili laptoplar, gündelik kullanım ihtiyaçları için oldukça rekabetçi özellikler sunuyor.
En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri
- – Lenovo IdeaPad S145-14IGM (1763 TL)
- – HP 15-RB013NT (1950 TL)
- HP 14-CM1000NT (2299 TL)
- HP 15-DB1000NT (2300 TL)
- Acer Aspire A315-42-R4AA (2.499 TL)
- Asus D509DA-BR211 (2.499 TL)
Dizüstü bilgisayarların öne çıkan özellikleri
Lenovo IdeaPad S145-14IGM
- Intel Celeron N4000 işlemci
- 4 GB RAM
- 128 GB SSD
- 14 inç Full HD ekran
- Freedos
HP 15-RB013NT
- AMD A9 9420 işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768 ekran
- Windows 10 Home
HP 15-DB1000NT
- AMD Athlon 300U işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç Full HD ekran
- Freedos
HP 14-CM1000NT
- AMD Ryzen 3 3200U
- 4 GB RAM – 256 GB SSD
- 14 inç 1366 x 768
- Freedos
Lenovo S145 81MV00VHTX
- Intel 4205U işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768
- Freedos
Acer Aspire A315-42-R4AA
- AMD Ryzen 3 3200U
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç Full HD ekran
- Linux
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Asus D509DA-BR211
- AMD Ryzen 3 3200U
- 4 GB veya 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768
- Freedos
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43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.
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Realme 5 Pro ile 10 oyun (VIDEO)
Realme 5 Pro ile bugünkü videomuzda 10 Oyun serimizi devam ettiriyoruz. Hatırlarsınız ki bu seride daha önce Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10 gibi cihazları konuk etmiştik.
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10 oyun serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün serimizin konuğu Realme’nin orta seviye performans canavarı Realme 5 Pro cihazı olacak.
10 Oyun test koşullarımızda neler değişti?
Öncelikle sizden gelen önerilere kulak verdik ve serimizde daha büyük bir FPS değeri göstermemizi sağlayan GameBench programına geçiş yaptık. Aynı zamanda bu program bize oyun içerindeki anlık FPS değerlerini de göstermemize olanak sağlamış oldu.
GameBench yazılımını kullanmak için ya geliştirici ya da editöryal bir iş yapmanız gerekiyor. Maalesef ki onun haricinde kullanma erişimi size tahsis edilmiyor.
Realme 5 Pro ile 10 oyun test koşullarımız neler?
- 10 adet oyunu 10 dakikalık periyotlarla oynuyoruz.
- Oyunları oynarken FPS değerlerini kayıt altına almak için GameBench programını kullanıyoruz.
- GameBench programını kullandığımız için bilgisayar vasıtasıyla işlemlerimi gerçekleştirmek zorundayız. Telefon kablo yoluyla bilgisayardaki yazılım dahilinde çalışabiliyor. Bu yüzden yaptığımız ısı testlerini bu ölçüde değerlendiriniz.
- İlk oyunumuz ve son oyunumuzda ısı değerlerini kayıt altına alıp sizlere gösteriyoruz.
Oynadığımız oyunlar ve FPS değerleri neler?
- Infinity Ops: FPS değerleri
- Need for Speed: No Limits: FPS değerleri
- Black Desert Mobile: FPS değerleri
- Super Mecha Champions: FPS değerleri
- Shadow Fight 3: FPS değerleri
- Modern Combat Versus: FPS değerleri
- ARK: Survival Evolved: FPS değerleri
- FIFA Mobile: FPS değerleri: FPS değerleri
- Mobile Legends: Bang Bang: FPS değerleri
- PUBG Mobile: FPS değerleri
Video
Realme XT kutusundan çıkıyor!
Realme XT kutu açılışı ile karşınızdayız. Realme’nin Türkiye piyasasındaki en güçlü ve en donanımlı telefonu olan XT modeli ofise ulaştı. Biz de bu videoda cihazın kutu içeriğine ve ilk fotoğraf performansına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
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