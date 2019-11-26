En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.

Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.

Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?

Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.

Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.

Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.

En iyi powerbank modelleri hangileri?

Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW

Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz

ANKER PowerCore Select

Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.

Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz

PHILIPS DLP1710C

98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.

Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz

TTEC 2BB157S

Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.

Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz