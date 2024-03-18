Honor’ın yeni canavarı Honor Magic6 Pro bugün DxOMark ekibinin konuğu olduğu. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan bu telefon DxOMark testinden aldığı 158 puan ile en iyi fotoğraf çeken telefon unvanını eline almayı başardı.

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Honor Magic6 Pro, fotoğraf çekiminde olağanüstü renk doğruluğu ve dinamik aralık sunarak Huawei Mate 60 Pro+ ile eşsiz bir en yüksek puan elde etti. Arka planı aydınlatılan zorlu sahnelerde bile mükemmel kontrast sağlayarak ön plana çıkıyor.

Otomatik odaklama sistemi her koşulda hızlı ve doğru bir şekilde çalışarak çekim sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, Magic6 Pro’nun değişken diyaframı, çeşitli çekim koşullarına uyum sağlayarak esneklik sunuyor. Ancak, Huawei Mate 60 Pro+ ve Xiaomi 14 Ultra gibi rakiplerine kıyasla diyafram aralığı biraz daha dar.

Honor, Magic6 Pro’da grup çekimlerinde daha geniş bir alan derinliği sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Bu özellik özellikle grup fotoğraflarında daha fazla detay ve netlik sağlıyor. Ancak, detay açısından bazı noktalarda diğer cihazlarla karşılaştırıldığında geride kalabiliyor. Noise kontrolü başarılı olsa da, yüzlerde bazı durumlarda doğal olmayan dokuların oluşması sorunu dikkat çekiyor.

Genel olarak, Honor Magic6 Pro, DXOMARK Kamera testlerinde çığır açan bir performans sergileyerek fotoğrafçılık tutkunları için iddialı bir seçenek sunuyor. Rakiplerine kıyasla üstün özellikleri ve mükemmel çekim deneyimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Artıları

Hem fotoğrafta hem de videoda canlı ve doğal renkler

Çoğu yakınlaştırma ayarında iyi ayrıntı

Fotoğrafta hızlı ve doğru otomatik odaklama

Bokeh modunda iyi konu segmentasyonu ile güzel portre oluşturma

Birden fazla düzlemde özneler bulunan sahnelerde geniş alan derinliği

Fotoğraf ve videoda geniş dinamik aralık ve doğru yüz pozlama