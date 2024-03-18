Honor’ın yeni canavarı Honor Magic6 Pro bugün DxOMark ekibinin konuğu olduğu. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan bu telefon DxOMark testinden aldığı 158 puan ile en iyi fotoğraf çeken telefon unvanını eline almayı başardı.
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Honor Magic6 Pro, fotoğraf çekiminde olağanüstü renk doğruluğu ve dinamik aralık sunarak Huawei Mate 60 Pro+ ile eşsiz bir en yüksek puan elde etti. Arka planı aydınlatılan zorlu sahnelerde bile mükemmel kontrast sağlayarak ön plana çıkıyor.
Otomatik odaklama sistemi her koşulda hızlı ve doğru bir şekilde çalışarak çekim sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, Magic6 Pro’nun değişken diyaframı, çeşitli çekim koşullarına uyum sağlayarak esneklik sunuyor. Ancak, Huawei Mate 60 Pro+ ve Xiaomi 14 Ultra gibi rakiplerine kıyasla diyafram aralığı biraz daha dar.
Honor, Magic6 Pro’da grup çekimlerinde daha geniş bir alan derinliği sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Bu özellik özellikle grup fotoğraflarında daha fazla detay ve netlik sağlıyor. Ancak, detay açısından bazı noktalarda diğer cihazlarla karşılaştırıldığında geride kalabiliyor. Noise kontrolü başarılı olsa da, yüzlerde bazı durumlarda doğal olmayan dokuların oluşması sorunu dikkat çekiyor.
Genel olarak, Honor Magic6 Pro, DXOMARK Kamera testlerinde çığır açan bir performans sergileyerek fotoğrafçılık tutkunları için iddialı bir seçenek sunuyor. Rakiplerine kıyasla üstün özellikleri ve mükemmel çekim deneyimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Artıları
- Hem fotoğrafta hem de videoda canlı ve doğal renkler
- Çoğu yakınlaştırma ayarında iyi ayrıntı
- Fotoğrafta hızlı ve doğru otomatik odaklama
- Bokeh modunda iyi konu segmentasyonu ile güzel portre oluşturma
- Birden fazla düzlemde özneler bulunan sahnelerde geniş alan derinliği
- Fotoğraf ve videoda geniş dinamik aralık ve doğru yüz pozlama
- Fotoğraf, yakınlaştırma ve videoda doğal olmayan detay oluşturma
- Kayıt sırasında yürürken video kareleri arasındaki keskinlik farkları
- Yüksek kontrastlı sahneleri yakalarken bazı dokular
- Çok düşük ışıkta portrelerde hareket bulanıklık
İçindekiler
HONOR Magic6 Pro Özellikleri
- 6,8 inç büyüklüğünde 1280×2800 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO OLED ekran
- Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 4nm Mobil Platform
- Adreno 750 GPU
- 512 GB UFS 4.0 depolama alanı
- 12 GB LPDDR5X RAM
- 50MP Geniş Ana Kamera OmniVision OVH9000 (f/1.4-f/2.0)+2.5cm makroya sahip 50MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0) + 180MP Periskop Telefoto Kamera (f/2.6, 2.5x Optik Yakınlaştırma, 100x Dijital Yakınlaştırma) , OIS)
- 50MP Ön Kamera + 3D yüz tanıma kilidini destekleyen 3D Derinlik Kamerası; 4K video kaydını destekler
- Toza ve Suya Dayanıklı (IP68)
- Boyutlar: 162,5×75,8×8,9 mm; Ağırlık: 229g
- DTS:X Ultra ses efektlerine sahip Çift Stereo Hoparlör
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2,4 GHz/5 GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC
- 80W kablolu ve 66W kablosuz HONOR SuperCharge Desteği ile 5600mAh kapasiteli batarya