Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde orta segment için Galaxy A35 ve Galaxy A55 modellerini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonlar DxOMark ekran testine girdi. Detaylar bakalım.

Galaxy A35 ve A55 DxOMark ekran testi sonuçları

Galaxy A35 ve A55 DxOMark ekran testinde sırasıyla 1344 nit ve 1638 nit parlaklık sundular. Geçtiğimiz senenin amiral gemisi olan Galaxy S23, 1600 nit parlaklık sunuyordu. Ekran puanları tarafında Galaxy A35 134 puan alırken Galaxy A55 141 puan aldı. DxOMark kamera testinde ise Galaxy A35 104, Galaxy A55 108 puan aldı.

Samsung Galaxy A35 neler sunuyor?

Galaxy A35, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A35, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.