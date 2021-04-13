Genel
En İyi AirPods Kılıflarını Listeledik!
AirPods’larınız veya AirPods Pro’nuz için bir kılıfa mı ihtiyacınız var? Aslında Apple’ın kablosuz kulaklıkları halihazırda kendi kutularında geliyor ve böylece iyi bir şekilde korunmuş oluyorlar. Ancak bunun yanında havalı AirPods ve AirPods Pro kılıfları, işlevsel ve eğlenceli tasarımlarıyla popüler hale geliyor ve hatta bir moda ifadesi bile olabiliyor.
Elbette sağlam AirPods kılıfları, sevdiğiniz AirPods’larınız için çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan ekstra bir katman da oluşturabiliyor. Hatta bazı AirPods kılıfları su geçirmelere karşı da koruma sağlıyor. Bizde bu haberimizde AirPods ve AirPods Pro için tüm zamanların en iyisi olduğunu düşündüğümüz kılıfların bir listesini sizin için derledik.
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Incase Woolenex dokulu AirPods Pro Kılıfı
Bu model daha çok bir moda ifadesine benziyor ve şu an için yalnızca Apple resmi sitesinde satışa sunuluyor. Kılıf, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı Woolenex’den yapılmış hafif bir tasarıma sahip. Bu dayanıklı kumaş malzeme aynı zamanda suya karşı da dayanıklı, ancak kumaş olduğundan anlayacağınız üzere AirPods’unuzu suya karşı korumuyor. AirPods Pro ve standart AirPods’lar için 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Catalyst Su Geçirmez AirPods Pro Kılıfı
Bu AirPods Pro kılıfı, 2 metreye kadar olan düşmelere karşı koruma sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve aynı zamanda 1 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Bu su geçirmezlik standardı, AirPods’larınızı herhangi bir içeceğin içine düşürmenize ve kazara su dökülmelerine karşı koruyacağı anlamına geliyor. Farklı stillere ve kıyafetlere uyması için farklı renk seçenekleriyle sunuluyor. Hatta bu seçenekler arasında karanlıkla parlayan fosforlu yeşil seçeneği de mevcut. Bu renk seçeneği, gece karanlığında AirPods’unuzu ararken oldukça kullanışlı olacaktır.
Şarj portu tam koruma için kapatılmış, ancak koruma kapağı kaldırılarak şarj yuvası kullanılır hale getirilebiliyor. Aynı zamanda kılıf, AirPods’larınızı kemerinize ve çantanıza bağlamaya yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor.
Nomad AirPods ve AirPods Pro Deri Kılıf
Bu sağlam AirPods kılıfı, kaliteli deriyle beraber size tam bir koruma sağlayabilir. 2 parçalı bu AirPods kılıfı, ABD’nin Chicago kentindeki en eski tabakhanelerinden biri olan Horween deriden yapılıyor. Kılıfın iç kısmı ise mikrofiber malzemeden oluşuyor. Ek olarak, deri yaşlandıkça sağlam bir patine oluşturuyor. Bu da yıllar geçtikçe derinin daha güzel bir görünüm almasını sağlıyor. Kılıf, AirPods için koyu kahverengi ve siyah renk seçeneğiyle sunulurken, Pro için ekstra karamel rengi seçeneği de bulunuyor.
AirSnap ve AirSnap Pro: havalı AirPods Kılıfları
Farklı ve yeni çıkan bu AirPods kılıflarını gerçekten ilginç bulabilirsiniz! Twelve South’un AirSnap kılıfları diğer kılıflara göre biraz pahalı ancak buna karşın şık bir tasarıma sahip. Bu kılıflar AirPods Pro için 3 farklı renkte satışa sunuluyor; açık mavi, siyah ve kahverengi. Standart AirPods modeli için ise ek olarak yeşil ve kırmızı renk tonları bulunuyor. Ayrıca AirPods’larınızı çantanıza veya anahtarlığınıza takmak için kullanabileceğiniz bir klipsi de mevcut. Bunun yanında kutuda AirPods’larınızı veya AirPods Pro’nuzu taşımak için naylon bir bileklik de bulunuyor.
UAG’den sağlam AirPods Kılıfı (Urban Armor Gear)
Bu kılıf diğerlerine göre biraz daha ince silikondan yapılmış ancak AirPods’larınıza şık bir hava katıyor. Kılıf, 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; turuncu, siyahlı turuncu, zeytin rengi ve siyah. Kılıfın üzerinde çıkarılabilir bir klips mevcut ve AirPods’ların kapağını açmak için hızlı bırakma düğmesi bulunuyor. Ek olarak, bu koruyucu AirPods kılıfı, düşmelere karşı askeri standartlarda koruma sağlıyor.
Elago’dan uygun fiyatlı ve sevimli AirPods Kılıfı
Bu kılıf deriden yapılmadı ve yukarıdaki kılıflar kadar pahalı değil ancak onu özel yapan başka bir yönü var; sevimli ve klasik görünümlü oyun konsolu tasarımı. Herkesten biraz daha farklı olmak ve komik bir AirPods kılıfına sahip olmak istiyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bu kılıf yalnızca standart AirPods 1 ve 2 için satışa sunuluyor ve kablosuz şarjı engellemiyor. Ek olarak Airpods kasasının kapağı için kaymaz bir kaplamaya sahip.
Bonus seçenek: Kendi AirPods Kılıfınızı Tasarlayın
Eğer bütün bu kılıflar size göre değilse ve AirPods’unuza yakışacak olan kılıfın kendi tasarımınıza ait olmasını istiyorsanız CASETiFY’ de kendinize özel bir AirPods kılıfı oluşturabilirsiniz. Bu kılıflar oldukça ince bir materyalden yapılıyor ve üzerine adınızı yazmak istiyorsanız metin ve düzenin özelleştirilmesine izin vermeniz gerekiyor.
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Genel
PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geliyor!
PlayStation 5 oyuncuları için oldukça önemli bir özellik daha ekleniyor. Sony depolama sıkıntısı çeken oyuncuların derdine son vermek üzere. Teknoloji devi yeni nesil oyun konsoluna ilave depolama alanı ekleme özelliğini resmen getiriyor. Oyunculara USB ile ilave depolama alanı oluşturma desteği geliyor. Merakla beklenen özellik firmanın yayınlayacağı ilk büyük sistem güncellemesi ile gelecek. Ayrıca güncelleme öncesi sistemin nasıl çalışacağına dair görseller de ortaya çıktı.
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PlayStation 5 sahipleri için depolama alanı sorunu ortadan kalkıyor!
Depolama alanı, teknoloji dünyasının hemen hemen her dalında önemli bir etken. Birçok teknolojik cihaz kullanıcısına bu konuda belli bir alan sunarak hareketini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Oyun dünyası için de önemli bir etken olan depolama alanı, çoğu konuda sorun yaratabiliyor. Özellikle günümüz oyun dünyasında artan teknolojik gelişmeler nedeniyle, oyunların boyutları oldukça büyük seviyelere ulaşıyor. Mesela Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarını aynı anda sisteminizde bulundurmak yine sisteminizde neredeyse 200 GB‘lık alan kaybına yol açıyor. Bu durum oyun konsolları için daha sıkıntılı bir durum desek yanlış olmaz. Zira PC‘ler gibi ilave yükseltmelere pek açık olmayan oyun konsolları, oyuncuların başını sıkça ağrıtıyor. 1 TB‘lık bir oyun konsolu dahi tam kapasite kullanıma izin vermez iken, geriye kalan depolama alanı nedeniyle oyuncular sıkça sil yükle yaparak kütüphanelerindeki oyunları bir nevi değiştiriyor. Ancak yeni nesil oyun konsolları ile birlikte bu durum ortadan kalkabilir.
Özellikle Sony cephesi PlayStation 5 için önemli bir güncelleme çıkarmaya hazırlanıyor. Sony yakında PlayStation 5 oyun konsolları için ilk büyük sistem güncellemesini yayınlayacak. Firma, bu güncelleme ile uzun zamandır talep edilen bir özelliği de oyuncuların karşısına çıkaracak. Teknoloji devi büyük sistem güncellemesi ile birlikte oyunculara ilave USB girişi ile depolama alanı arttırma özelliğini getiriyor. Bu sayede oyuncular oyun konsolundaki USB portuna, HDD veya SSD bağlayarak depolama alanı sorunundan tamamen kurtulabilecekler. Playstation 4 için bir süredir kullanımda olan bu özellik yeni nesil oyun dünyasına da böylelikle giriş yapacak. Bununla birlikte bu özellik sayesinde oyuncular, hali hazırda sistemlerinde kayıtlı olan dosyaları da istedikleri gibi taşıyabilecekler. Ancak oyunun yüklemesi doğrudan ilave depolama alanlarına yapılamayacak. Oyuncular şimdilik bu sistem ile birlikte yedekleme imkanına kavuşabilecekler. Böylelikle oyuncular sürekli oyun silip yükleme sorunundan kurtulacaklar. Sony günümüz oyun dünyası için oldukça önemli bir güncellemeyi oyunculara sunacak. Ayrıca güncellemeye gelen özellikler bununla sınırlı değil.
Share Play’e çapraz platform desteği geliyor!
Depolama alanındaki büyük gelişme ile oyuncuları rahatlatacak Sony, başka özellikler daha getiriyor. Share Play sistemi artık çapraz platform desteğine kavuşacak. Böylelikle PlayStation 4 sahibi kullanıcılar Share Play ile birlikte PlayStation 5 sahibi arkadaşlarının oyunlarına katılabilecekler. Buluttan oyun oynatma imkanı sunan bu özellik ile birlikte eski nesil oyun konsolu sahipleri yeni neslin özelliklerinden faydalanabilecekler. Ancak oyuncular için önemli bir hatırlatma yapmak gerek. Yazıda şu ana kadar bahsettiğimiz depolama alanı ve Share Play için sunulan özelliklerinden PlayStation Plus kullanıcıları yararlanabilecekler. Sony‘nin paralı abonelik sistemine dahil olmayan oyuncular için bu iki özellikten abone değilseniz ne yazık ki yararlanmanız mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte yeni güncelleme ile gelecek bu iki geliştirmenin, ilerleyen zamanlarda da paralı olarak kullanılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Büyük sistem güncellemesinin bir yeni özelliği daha var. Hem de bedava.
PlayStation 5 oyuncuları artık, Steam arkadaş listesinde görmeye alışık olduğumuz bir yeniliğe sahip olacaklar. Oyuncular artık katılabilecekleri grupları ve oyunlar daha kolay bir arayüz ile takip edebilecekler. Game Base adı verilen bu arayüz sayesinde, oyuncular birçok “sosyal” özelliğe sahip olacaklar. Arkadaşlarının kupa koleksiyonundan hızlı sohbet odası kontrollerine kadar birçok yeni detay Game Base ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Game Base ile oyun güncellemelerini önceden indirme sırasına alabileceksiniz. Tabi bu özellik biraz da oyun geliştiricilerin iznine bağlı olarak kullanıma açık olacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu özellik için PlayStation Plus abonesi olmanıza gerek yok. Her oyuncu bu özelliğe kolayca ulaşacak.
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Genel
BioShock 4 için iş ilanları açıldı!
BioShock 4 oyunu resmen geliyor. Yapımcı firma Cloud Chamber yeni oyun için kolları şimdiden sıvadı. 2K Studios bünyesinde yer alan stüdyonun oyun için ekip kurmayı planladığı ortaya çıktı. Firma yeni oyunu için bazı iş ilanları açtı. Resmi sitede yayımlanan ilanlara göre oyun, serinin diğer yapımlarına göre farklı içeriklere sahip olacak. En dikkat çeken ilanlar, açık dünya ve yan görev sistemleri için açılanlar oldu.
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BioShock 4 açık dünyaya mı sahip olacak?
Oyun dünyasının unutulmaz serileri bir bir geri dönüyor. Kimi yeni oyunu ile oyuncuları karşılarken, kimi de yeniden düzenlenmiş eski oyunlar ile oyuncuların karşısına çıkmakta. Eski nesillerdeki kaliteli yapımların yeni nesil oyunculara sunulması için gerçekleştirilen bu yapımlara bir yenisi daha ekleniyor. Aksiyon FPS kategorisinde oldukça önemli bir yere sahip olan BioShock serisi, yeni oyunu ile oyun dünyasına merhaba demeye hazırlanıyor. 2K Studios bünyesi altında çalışmalara başlanan oyun için geliştirme süreci başlamışa benziyor. Ortaya çıkan bazı bilgilere göre 2K Studios, kendi altında ikinci bir stüdyo açarak oyunu oraya emanet etti. Cloud Chambers adındaki oyun stüdyosu da görünüşe göre ekibi büyütmek istiyor. Firma resmi sitesi aracılığı ile yeni iş ilanları açtı. Tabi bu durum BioShock 4 için böyle bir adım atıldığı yönündeki iddiaları da güçlendirdi. Ayrıca açılan ilanların bazıları, yeni oyunun serideki diğer üyelere nazaran farklı özelliklere sahip olacağı iddialarını da beraberinde getirdi.
Cloud Chambers verdiği iş ilanları ile dikkatleri bir nevi üzerine çekti. Birçok dalda iş ilanı açan firma, görünüşe göre BioShock 4 ile birlikte oyunun yapısını biraz değiştirecek. İlk dikkat çeken belirtilere göre firma seriye açık dünyayı getiriyor. Yazar ilanı açan Cloud Chambers, ilan açıklamasında, açık dünya içerisinde karakter bazlı hikaye yazabilen kişileri aradıklarını belirtti. Böylelikle resmi bir ağızdan açık dünya lafı geçmiş oldu. Hali hazırda çizgisel bir anlatımla oyuncularını karşılayan ve övgüleri toplayan seri, oyuncular için yeni bir deneyim istiyor. Bununla birlikte her açık dünya oyununda gördüğümüz yan görev mantığı yine oyun içerisinde yer alacak. Zira firma, aynı ilanın devamında birincil ve ikincil görev mantığını bilen iş arkadaşları aradıklarını da belirtmiş. Son yıllarda birçok oyunun artık açık dünya ile çıktığını unutmamak gerek. Görünüşe göre yapımcılar da aynı odakta oyun çıkarmak istiyorlar. Ancak bunun bir de hayranlar cephesinden geri dönüşü var. Zira bazı hayranlar serinin açık dünyaya evrilmesine pek sıcak bakmıyor.
BioShock 4 ile alakalı şimdiye kadar ortaya çıkanlar!
İş ilanları ile alakalı ortaya çıkanlar ile birlikte oyun biraz daha şekilleniyor diyebiliriz. Ancak bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre, BioShock 4 aslında serinin diğer üyeleri gibi olabilir. Bazı kaynaklar iş ilanlarının firmanın, başka oyunlar için ekibi büyütme hamlesi yaptığını iddia ediyor. Bununla birlikte bu iddialar ortaya çıkan gelişmelere nazaran sönük kalabiliyor. Zira 2K Studios, Cloud Chambers firmasını, tamamen bu oyun için kurdu. Yani firmadan şu an için başka bir oyun beklentisi yok. Oyuna geri dönecek olursak, serinin dördüncü oyunu diğer üç oyunla doğrudan bağlantılı olacak. Yani firma herhangi bir “reboot” planlamıyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre dördüncü oyun BioShock Infinite‘den sonrasını konu alacak. Ancak iddialara göre iki oyun arasında uzun bir oyun içi süre olacak.
Çıkış tarihi belli olmayan yapım ile alakalı henüz daha bir fotoğraf dahi ortaya çıkmadı. Unreal Engine 4 oyun motoru ile piyasaya çıkacak yapımın yine de hayranlarını çok da bekletmeyeceği iddia ediliyor. Eğer ilanlardaki istekler BioShock 4 için yapıldıysa, Unreal Enigine 4 ile birlikte dinamik bir açık dünya gerçekleştirmek mümkün. Bununla birlikte oyun ile alakalı bu yıl yeni bilgilerin ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyunu bu yıl gerçekleşecek etkinliklerin bazılarında görme ihtimalimiz de oldukça yüksek. Bakalım BioShock 4 ile alakalı en azından bir oyun içi resim görmeyi başaracak mıyız bekleyip göreceğiz. 2017 yılından bu yana geliştirilen oyun umarız beklentileri karşılar. Zira oyun dünyasının önemli bir yapı taşını kimse kötü hatırlamak istemez.
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Genel
Huawei 2030’un “Akıllı Dünyası” için çalışıyor!
Huawei, 18’inci Küresel Analist Zirvesi’ni, 12 Nisan’da Shenzhen’de gerçekleştirdi. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, geleceğin akıllı dünyası özelindeki hedeflerini aktardı. Beraberin de şirketin iş performansını da katılımcılarla paylaştı.
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Huawei Küresel Analist Zirvesi ’ne, sektör temsilcileri, finans uzmanları, kanaat önderleri ve medya temsilcilerinden oluşan 400’den fazla konuk katılırken beraberinde, dünyanın dört bir yanından sektör ve medya temsilcisi de çevrimiçi olarak katılım sağladı.
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, zirvede gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, şirketin 2020’deki iş performansının yanı sıra, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan beş stratejik yaklaşımı da paylaştı.
Eric Xu; “İş esnekliğimizi artırmak için yaklaşımlarımızda da yenilikler yapıyoruz. Bu çabaların bir parçası olarak, yazılım yeteneklerimizi güçlendirmeye, gelişmiş süreç tekniklerine ve akıllı araçlar özelindeki bileşenlere daha fazla yatırım yapacağız. Mobil iletişimin gelişimi için 5G’yi en üst düzeyde kullanmayı ve endüstriyel olarak da 5.5G’yi hayat geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Eric Xu ayrıca, tüm kullanıcı senaryolarında sorunsuz, kullanıcı merkezli ve akıllı bir deneyim sunmak istediklerini ifade etti. Ayrıca düşük karbonlu bir dünya için enerji tüketimini azaltmak ve tedarik sürekliliğindeki zorlukları azaltmak için de çalıştıklarını ifade etti.
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Dijital teknolojinin gücüne derinden inanıyoruz!
Eric Xu, küresel yarı iletken tedarik zinciri konusunda, güven odaklı yeni iş birliklerine imza atmanın sektörel açıdan önemini vurgularken şunları söylemeyi ihmal etmedi; “İlerleyen zamanlarda, kendimizi daha karmaşık ve değişken bir küresel ortamda bulabiliriz. COVID-19’un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler ülkeler ve kurumlar için de zorlukları beraberinde getirecek. Dijital teknolojinin bu sorunları çözebilme gücüne derinden inanıyoruz. Bu nedenle tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijitalleşmeyi getirmek için, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.
“2030’da Akıllı Dünya’ya doğru ilerleyelim.”
Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı William Xu ise konuşmasına, yaşlanan nüfuslar ve giderek artan yüksek enerji tüketimi de dahil olmak üzere önümüzdeki on yıl boyunca sosyal refahı etkileyecek zorlukları değerlendirdi. William Xu, Huawei’in bu konularla ilgili 9 önerisini katılımcılarla paylaştı.
1) Yüz milyarlarca farklı bağlantı türünü desteklemek için 5.5G’yi hayata geçirmek.
2) Fiber kapasitesinde artış için nano ölçekli optiklerin geliştirilmesi.
3) Daha fazla için ağ protokollerinin optimize edilmesi.
4) Akıllı dünyayı destekleyecek güçte gelişmiş bilgi işlem sistemleri oluşturulması.
5) Endüstriyel yapay zekadaki atılımları artırmak için büyük miktarda veriden bilgi analizi yapılması.
6) 100 kat daha yoğun depolama sistemleri için von Neumann mimarisinin ötesine geçilmesi.
7) Hiper gerçeklik ve çok modlu bir deneyim için bilgi işlem ve algılamanın birleştirilmesi.
8) Yaşamsal belirtilerin kendi kendine izlenmesi yoluyla insanların sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerinin sağlanması.
9) Daha çevreci elektrik üretimi ve tüketimi için akıllı bir “Enerji İnterneti” oluşturulması.
William Xu sözlerine şöyle devam etti; “Gelecek on yıl içinde toplumda birçok büyük gelişme görebiliriz. Bu çabaları teşvik etmek ve insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları ele almak için farklı endüstriler, akademiler, araştırma enstitüleri ve uygulama geliştiricilerle güçlerimizi birleştirmeyi umuyoruz. Ortak bir vizyonla, bağlantıları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, nasıl daha hızlı bilgi işlem sistemleri geliştireceğimizi ve enerjiyi nasıl daha çevreci hale getirebileceğimizi keşfederken, bu süreçte hepimizin farklı bir rolü olacaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, 2030’un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemektir.” diye sözlerini sonlandırdı.
Huawei Küresel Analist Zirvesi ilk kez 2004 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Bu yıl “Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak” temasıyla 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zirve, dünyanın dört bir yanından sektör uzmanlarının iç görülerini ve gelecek projeksiyonlarını tartışabilecekleri bir platform olarak konumlanıyor.
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