Mobil iletişim tarifelerine zam geldi!

Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında yine artışa gidildi. BTK’nın yayınladığı karara göre yeni azami tarifeler son 3 ayda yüzde 11.5 artırıldı.

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Teknoloji dünyasına yönelik bir zam haberi daha geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK); mobil iletişim hizmetlerinde uygulanan azami ücret tarifesinde yeni bir zam yaptı.

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Ülkemizde hizmet veren en büyük üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, alınan kararlarla birlikte son bir yıl içinde tarifelere %17,4 oranında zam yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu, son bir yılda TÜFE’deki artışın %16,2 olduğunu açıklamıştı. Mobil haberleşme hizmetlerindeki ücretler, böylelikle son bir yıldaki TÜFE artışını geçmiş oldu.

Mobil iletişim 01 Nisan 2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseldi.

Söz konusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021’de mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 72.34 kuruştan, 73.78 kuruşa çıkmıştı. Böylece mobildeki arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik bir zam görmüş oldu.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şu şekilde:

Yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye yükseldi.

İsim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye yükseldi.

Hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye yükseldi.

Numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseldi.

SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseldi.

Açma/kapama ücreti 32.53 TL’den, 35.55 TL’ye yükseldi.

Yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye yükseldi.

Yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye yükseldi.

Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye yükseldi.

Bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseldi.

Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife; 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

Mobil iletişim 01 Nisan 2021

Akıllı telefon fiyatları düşmeyecek

Ayrıca sektör temsilcileri, yerli üretimin orta ve üst segmentte fiyat değişikliği yaratmayacağını belirtiyor. Yerli üretim akıllı telefonların ilerleyen günlerde satışa çıkması beklenirken orta ve üst segment akıllı telefonların fiyatlarında bir değişikliğin olmayacağı açıklaması geldi.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki üretimlerinin piyasaya çıkmasıyla yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.