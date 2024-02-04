Bu videoda Yıldıray uzun süre sayılabilecek bir zamandır OnePlus 11 kullanıyor. Bu süre içerisinde OnePlus 11 ile yaşadıklarını eve telefondan elde ettiği deneyimlerini siz takipçilerimiz ile paylaşıyor. OnePlus 11 modelinin yanında iPhone 15 Pro ile iOS ekosisteminde devam etse de telefonun iPhone’dan üstün olduğu ve geride kaldığı noktalarda da değinmeden geçmiyor.

Peki siz OnePlus 11 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemileri arasında tercih edilebilecek modellerden birisi mi? Siz OnePlus 11 kullandınız mı? Eğer kullanıyorsanız tecrübelerini neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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