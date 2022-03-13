Realme GT2 Pro, tasarımsal açıdan BBK grubundaki birçok akrabasına benzese de son dönemdeki çevrecilik olgusunu en ciddiye alan model konumunda. SABIC işbirliğiile,ISCC sertifikalı bir biyopolimer dünyadaki ilk akıllı telefon arka paneli kullanan telefon, kağıt hamuru gibi yenilenebilir kaynaklardan biyopolimer, üretim sırasında karbon emisyonlarını %35,5 oranında azaltıyor.
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İçindekiler
Realme GT2 Pro özellikleri
Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,7 inç WQHD+, LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Bellek: 8 – 12 GB LPDDR5
Depolama: 129 – 256 GB UFS 3.1
Kamera: 50 MP IMX766 OIS f/1.8 + 50MP f/2.2 150 derece + 3 MP, f/3.3 40x Mikroskop
Ön Kamera: 32 MP IMX615 f/2.4
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 65 Watt
Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2, 360 derece NFC
İnceleme
Realme GT2 Pro
ARTILARI
- Çevreci tasarım
- Üstün performans
- Gelişmiş kamera
EKSİLERİ
- Kablosuz şarj yok
- IP sertifikası yok
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