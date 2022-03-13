Realme GT2 Pro, tasarımsal açıdan BBK grubundaki birçok akrabasına benzese de son dönemdeki çevrecilik olgusunu en ciddiye alan model konumunda. SABIC işbirliğiile,ISCC sertifikalı bir biyopolimer dünyadaki ilk akıllı telefon arka paneli kullanan telefon, kağıt hamuru gibi yenilenebilir kaynaklardan biyopolimer, üretim sırasında karbon emisyonlarını %35,5 oranında azaltıyor.

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Realme GT2 Pro özellikleri

Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,7 inç WQHD+, LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Bellek: 8 – 12 GB LPDDR5

Depolama: 129 – 256 GB UFS 3.1

Kamera: 50 MP IMX766 OIS f/1.8 + 50MP f/2.2 150 derece + 3 MP, f/3.3 40x Mikroskop

Ön Kamera: 32 MP IMX615 f/2.4

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 65 Watt

Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.2, 360 derece NFC

İnceleme Realme GT2 Pro 8.7 Puan Realme GT2 Pro, çevreci tasarımı ve üstün özellikleriyle kullanıcısını fazlasıyla memnun edecek bir ürün olmuş. ARTILARI Çevreci tasarım

Çevreci tasarım Üstün performans

Üstün performans Gelişmiş kamera EKSİLERİ Kablosuz şarj yok

Kablosuz şarj yok IP sertifikası yok Editörün Kararı Performans 0

Tasarım 0

Kamera 0