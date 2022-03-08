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Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?

Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
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realme GT2 Pro’nun kamera performans testi ile karşınızdayız. Bakalım yeni amiral gemisi neler yapıyor.

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Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?

Realme GT2 Pro modeli Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı. Bizim de Realme tarafından teslim aldığımız modelin ilk aşamada fotoğraf ve video performansını test ettik. İncelemesi de yakında!

Kutu açılışı ve ilk bakış videosu; https://youtu.be/7Fn7nDBqkNU

Realme GT2 Pro özellikleri

Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO AMOLED, 10 bit, 120 Hz, HDR10+, 1400 nit
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Bellek: 12 GB (+ 7 GB)
Arka Kamera: 50 MP (ana kamera) + 50 MP (geniş açı) + 3 MP (mikroskop)
Ön Kamera: 32 MP
Video: 8K / 4K / FHD / HD arka FHD / HD ön kamera
Depolama: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 65 Watt

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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