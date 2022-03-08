Akıllı Telefonlar
Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
realme GT2 Pro’nun kamera performans testi ile karşınızdayız. Bakalım yeni amiral gemisi neler yapıyor.
İlginizi çekebilir; Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!
Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
Realme GT2 Pro modeli Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı. Bizim de Realme tarafından teslim aldığımız modelin ilk aşamada fotoğraf ve video performansını test ettik. İncelemesi de yakında!
Kutu açılışı ve ilk bakış videosu; https://youtu.be/7Fn7nDBqkNU
Realme GT2 Pro özellikleri
Boyut: 163,2 x 74,7 x 8,2 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO AMOLED, 10 bit, 120 Hz, HDR10+, 1400 nit
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Bellek: 12 GB (+ 7 GB)
Arka Kamera: 50 MP (ana kamera) + 50 MP (geniş açı) + 3 MP (mikroskop)
Ön Kamera: 32 MP
Video: 8K / 4K / FHD / HD arka FHD / HD ön kamera
Depolama: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 65 Watt
Apple A15 İşlemcili ve 5G Destekli Yeni iPhone SE’yi Tanıttı!
İndirmeleri Yönetme Şeklini Değiştirme İmkanı Sunan Firefox 98 Piyasaya Sürüldü!
Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
Apple’ın Salı günü düzenlenecek etkinliğinden beklenenler: Bütçeye uygun bir iPhone ve daha fazlası
Xiaomi 12 Serisinin Global Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!
Apple’a Ne Önerirsiniz? #3
Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!
4K İLE DAHA GÜÇLÜ! | Mi TV Stick 4K İnceleme
Realme GT2 Pro Fotoğraf ve Video Performansı Nasıl?
Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!
Apple’a Ne Önerirsiniz? #3
Kim MSI MEG Aegis Ti5 Kullanmak İster? | Oyun canavarını test edin!
4K İLE DAHA GÜÇLÜ! | Mi TV Stick 4K İnceleme
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.