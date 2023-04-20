Bir süredir veri sızıntı haberleriyle gündeme gelen Getir, şimdi de değer kaybıyla gündemde. Son bir yılda değerinin neredeyse yüzde 50’sini kaybettiği iddia edilen şirketin piyasa değerinin 6,5 milyar dolara gerilediği söyleniyor. Bu da Getir’in piyasa değeri 10 milyar dolardan yüksek olan şirketlere verilen “decacorn” ismini artık taşıyamayacağı anlamına geliyor!

Getir İddialara Cevap Verdi!

Şirket, bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, “Büyüme odaklı bir şirket olan Getir, yeni yatırım fırsatları için mevcut veya potansiyel yatırımcılarla her zaman görüşme halindedir. Bununla birlikte, Getir’in şu an itibariyle 6,5 milyar dolar değerleme üzerinden 500 milyon dolar yatırım aldığına dair son söylentiler doğru değildir. Belli bir değerleme üzerinden yeni bir yatırım turunu tamamladığımızda veya hisseye çevrilebilir bir finansman sağladığımızda bu haberi kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Yani Getir’in şimdilik bu iddiaları yalanladığını söylemek mümkün, ancak değer kaybı tamamen yalanlanmış değil. Getir’in detaylı açıklaması ile beraber konu hakkında daha detaylı bilgilere erişeceğiz. Getir’in konu hakkındaki açıklaması önemli. Eğer iddialar doğruysa, Türkiye bir decacorn kaybetmiş olacak.

Kamuoyunda ise bu haberlerin pek de şaşkınlıkla karşılanmadığı söylenebilir. Öyle ki, Getir’i kullananlar şirketin son zamanlardaki iş startejisinden memnun olmadıklarını ve bir zamanlar inanılmaz fırsatlar sunan Getir’in artık eskisi gibi avantajlı olmadığını söyüyor. Bu da şirketin değer kaybını açıklıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Getir değer kaybetti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!