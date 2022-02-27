Elon Musk, Ukrayna’da Starlink’i Devreye Aldı

Elon Musk, Rusya‘nın işgali sırasında ülkedeki insanların internete bağlı kalmasına yardımcı olmak için SpaceX‘in Ukrayna‘da Starlink‘i açtığını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Musk‘tan doğrudan Twitter üzerinden Ukrayna‘daki hizmeti açmasını istedi ve Musk bu hizmeti ülkede çalıştırmayı kabul etti.

Fedorov, ülkeye internet bağlantısı sağlamanın yanı sıra, Musk‘tan bağlantının alınabilmesi için ülkeye daha fazla Starlink istasyonu göndermesini istedi. Musk, SpaceX‘in terminalleri gönderdiğini ve yolda olduklarını doğruladı.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Starlink, afetlerde giderek daha kullanışlı hale geliyor; yanardağdan bir süre önce Tonga‘ya yardım etti ve şimdi bir savaşın ortasında Ukrayna‘ya yardım ediyor.

Şu anda Starlink ile ilgili ana sorunlardan biri, sıradan insanlar için donanım maliyeti ve hizmetin maliyetidir. Birleşik Krallık‘ta, donanım maliyeti 439 £, nakliye ve taşıma maliyeti 56 £ daha ve hizmet, geniş bant bağlantısından yaklaşık dört kat daha pahalı olan ayda 89 £ gibi yüksek bir maliyete mal oluyor.