Elon Musk, Ukrayna’da Starlink’i Devreye Aldı

Elon Musk, Rusya‘nın işgali sırasında ülkedeki insanların internete bağlı kalmasına yardımcı olmak için SpaceX‘in Ukrayna‘da Starlink‘i açtığını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Musk‘tan doğrudan Twitter üzerinden Ukrayna‘daki hizmeti açmasını istedi ve Musk bu hizmeti ülkede çalıştırmayı kabul etti.

Fedorov, ülkeye internet bağlantısı sağlamanın yanı sıra, Musk‘tan bağlantının alınabilmesi için ülkeye daha fazla Starlink istasyonu göndermesini istedi. Musk, SpaceX‘in terminalleri gönderdiğini ve yolda olduklarını doğruladı.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022