Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey 22 Pazartesi günü Elon Musk‘ın avukatları tarafından sosyal ağı satın alma anlaşmasının ihlaliyle ilgili davada ifade vermek üzere çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Delaware Chancery Mahkemesi’ndeki duruşmanın 17 Ekim’de başlaması planlanıyor.

Twitter’ın eski CEO’su Dorsey, yine kendisi tarafından kurulan ve dijital ödemeler alanında faaliyet gösteren Block’un (eski adıyla Square) başkanlığını yapıyor. Bu yılın Nisan ayında geliştirici, platformun dünyanın en zengin adamı tarafından satın alınmasından yana olduğunu söyledi.

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Yönetici, resmi profilini kullanarak Twitter’ın kamu malı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ancak bu imkansız olduğu için yönetimi Tesla’nın sahibine devretmenin en iyi yol olacağını söyledi. “Ancak şirket olma sorununu çözen Elon, güvendiğim tek çözüm. Bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum” diye tweet attı.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step. — jack (@jack) April 26, 2022

Twitter’ın eski CEO’suna ek olarak, milyarderin avukatları, platformun diğer iki eski çalışanını bilgilendirdi. Kısa süre önce şirketten ihraç edilen eski ürün müdürü Kayvon Beykpour ve şirketin gelir ürünleri başkanı Bruce Falck da davaya katılmak üzere mahkemeye çağrıldı.

Musk Dorsey’den ne istiyor?

Jack Dorsey ve mikroblogun diğer eski çalışanlarından gelen mahkeme celbi ile SpaceX’in başkanını savunan ekip, Musk’ın Twitter satın alma anlaşmasını yerine getirmediği iddiasını destekleyecek bilgi ve kanıt arıyor. Anlaşmadan çekilmek için şirketin aktif botların sayısı hakkında yalan söylediğini söyledi.

Eski yöneticinin durumunda, avukatlar, diğer bilgilerin yanı sıra, otomatik hesapların platformun işine neden olduğu etki ve hisselerin sahipliğine ilişkin ayrıntılar hakkında belge ve iletişim talep etti.

Twitter, Ekim ayında yapılması planlanan duruşmada sunmak için kanıt bulmak için çabalıyor. Musk’a danışmanlık yapan ve satın alma için gereken 44 milyar doları güvence altına almak için kalan tutarı finanse etme sözü veren bankalar ve kurumlar, sosyal ağ tarafından mahkeme celbi verilen şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: Bloomberg