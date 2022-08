Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey 22 Pazartesi günü Elon Musk‘ın avukatları tarafından sosyal ağı satın alma anlaşmasının ihlaliyle ilgili davada ifade vermek üzere çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Delaware Chancery Mahkemesi’ndeki duruşmanın 17 Ekim’de başlaması planlanıyor.

Twitter’ın eski CEO’su Dorsey, yine kendisi tarafından kurulan ve dijital ödemeler alanında faaliyet gösteren Block’un (eski adıyla Square) başkanlığını yapıyor. Bu yılın Nisan ayında geliştirici, platformun dünyanın en zengin adamı tarafından satın alınmasından yana olduğunu söyledi.

Yönetici, resmi profilini kullanarak Twitter’ın kamu malı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ancak bu imkansız olduğu için yönetimi Tesla’nın sahibine devretmenin en iyi yol olacağını söyledi. “Ancak şirket olma sorununu çözen Elon, güvendiğim tek çözüm. Bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum” diye tweet attı.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.

— jack (@jack) April 26, 2022