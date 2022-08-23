Yıllar geçtikçe YouTube, birçok video medya türü için bir platform haline geldi ve bunlardan biri de kayıtlı podcast‘ler. Artık Google, youtube.com/podcasts adresinde bulunabilecek belirli kullanıcılar için mevcut olan güncellenmiş bir Keşfet sayfasıyla platformundaki podcast’lerin erişimini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor.

Ayrıca bkz: Facebook, Wikipedia’nın Yapay Zekâ Kullanarak Makale Kaynaklarını Doğrulamasına Yardımcı Olacak!

Google, Podcast yaratıcıları ve keşif için YouTube’un bu yeni bölümü ile platformu, kullanıcıların en sevdikleri programları dinleyebilecekleri bir yer olarak Apple Podcast‘lere veya Spotify‘a alternatif bir seçenek olarak kullanmaya çalışıyor. Bunun, YouTube’un sunduğu bilinen video yeteneklerinden de yararlanması, kendilerini kitlelerine pazarlamanın benzersiz bir yolunu gösteriyor.

Görünüşe göre site erken test aşamasında. Sitenin şu anda tüm kullanıcılara ne zaman yaygın olarak sunulacağı bilinmiyor.

Kaynak: 9to5Google