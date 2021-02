Elon Musk Twitter kullanmayı bırakıyor

Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medyaya bir süre ara veriyor.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter ve sosyal medyayı aktif kullanan insanlardan biri. Dünyaca ünlü milyarder buradan fikirlerini, yeni duyurularını ve şirketleriyle ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Oldukça efektif şekilde sosyal medyayı kullanan Musk, platform üzerinden zaman zaman başını belaya sokmayı da başarmıştı. Özellikle 2019 yılında kahraman bir dalgıçla ilgili yaptığı pedofili iddiasından sonra dava edilmiş ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Musk, zaman zaman Twitter üzerinden şirketleri yerinden oynatıp insanlara inanılmaz paralar kazandırmayı da başardı. Attığı bir tweet, Signal adlı bir şirketin inanılmaz değerler kazanmasını da sağladı. Son olarak şaşırtıcı bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanmayı geçici olarak bıraktığını açıkladı.

Off Twitter for a while

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021