Elon Musk Twitter kullanmayı bırakıyor

Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medyaya bir süre ara veriyor.

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter ve sosyal medyayı aktif kullanan insanlardan biri. Dünyaca ünlü milyarder buradan fikirlerini, yeni duyurularını ve şirketleriyle ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Oldukça efektif şekilde sosyal medyayı kullanan Musk, platform üzerinden zaman zaman başını belaya sokmayı da başarmıştı. Özellikle 2019 yılında kahraman bir dalgıçla ilgili yaptığı pedofili iddiasından sonra dava edilmiş ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Musk, zaman zaman Twitter üzerinden şirketleri yerinden oynatıp insanlara inanılmaz paralar kazandırmayı da başardı. Attığı bir tweet, Signal adlı bir şirketin inanılmaz değerler kazanmasını da sağladı. Son olarak şaşırtıcı bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanmayı geçici olarak bıraktığını açıkladı.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

Elon Musk, Twitter kullanmaya Twitter üzerinden ara verdi

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter kullanmaya ara verdiğini duyurdu. Yaklaşık 45 milyon takipçisi bulunan milyarder, bunu “ bir süreliğine Twitter’da yokum” şeklinde attığı bir tweet ile duyurdu. Elon Musk’ın neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu. Son dönemlerde Musk, özellikle Bitcoin ve GameStop olaylarının ardından oldukça gündemdeydi. Musk’ın destek verdiği bir Reddit olayı, GameStop hisselerinin uçmasına ve devasa bir yatırım şirketinin iflas etmesine neden olmuştu. Musk’ın son dönemlerde bu problemler sebebiyle ABD hükümeti ve bankalarıyla ciddi sorunlar yaşadığı gündemde olan bir iddiaydı. Ancak bu ilk değil. Elon Musk, Twitter’ı daha önce de bıraktığını açıklamış ve kısa süre içerisinde geri dönmüştü. Tesla yönetim kurulu içerisindeki bir grubun da Musk’ın Twitter kullanmasından oldukça rahatsız olduğu gündem olmuştu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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